Динамо - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Естественно, нет другой завязки к этому поединку, чем персона Артёма Владимировича Милевского, который впервые встретится со своим бывшим клубом. Ждём ли мы феерии или какой-то искры от этого противостояния? Нет. Даже гол для легенды сборной Украины в ворота киевлян уже будет достижением. Кстати, после возвращения в УПЛ Миля ещё ни разу не отличился в воротах соперников. Но однозначно он будет по-особенному мотивирован на эту встречу. Не только ради себя, но и ради миллионов глаз, которые будут следить за каждым его шагом по НСК "Олимпийский", вспоминая былые времена и мечтая о том, как могло бы всё сложиться.

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7 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 14:00

"Динамо" (Киев) - "Минай"

Главный арбитр - Катерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко

Арбитр ВАР - Денис Шурман

Ассистент ВАР - Виктор Матяш

ТВ трансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол, Football Hub, 1plus1.video. oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар TV и другие ОТТ-сервисы

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Цифры и факты

этот матч должен был состояться на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Но из-за введения красной карантинной зоны в Закарпатском регионе встречу перенесли в Киев.

встречу перенесли в Киев. "Динамо" после матчей субботы в УПЛ остаётся на первом месте с преимуществом в один балл над "Шахтёром" и сегодняшней игрой в запасе против "Миная".

"Минай" делит с "Рухом" одиннадцатую-двенадцатую позиции. У закарпатцев игра в запасе против "Львова", проведение которой почему-то тянется с первого тура. В одном балле позади от минайцев "Ингулец" и "Львов". В двух очках впереди "Днепр-1".

матч соперников в первом круге также проходил на "Олимпийском", и завершился убедительной победой киевлян 4:0. Павлиш уже на 14-й минуте заработал красную карточку, Андриевский, Цыганков и Вербич забили по голу, ещё один гол Матич отправил в свои ворота. Ещё в дебюте поединка Вербич не реализовал пенальти.

в целом, "Динамо" и "Минай" провели между собой три матча. Кроме одной встречи в рамках УПЛ оппоненты также дважды пересекались в Кубке страны. Трижды побеждали "динамовцы" с общим счётом 9:1. Как минимум два гола в каждой встрече киевляне в ворота закарпатцев забивают.

"Динамо" ещё не проиграло ни одного матча в 2021 году, а общая беспроигрышная серия команды составляет девять игр. После зимней паузы киевляне одолели "Олимпик", "Брюгге", "Львов" и "Колос" в серии пенальти (это был поединок Кубка страны), а также сыграли вничью с "Брюгге" и "Десной".

на счету "Миная" только три игры в этом календарном году: поражения "Львову" и "Александрии" плюс победа над "Олимпиком".

лучший бомбардир "Динамо" после зимней паузы - Виталий Буяльский. Хавбек команды трижды попадал в объятия партнёров, отмечая голы.

у "Миная" в 2021-м забивали Нуриев (дважды с пенальти) и Шиндер.

у "Миная" в семи последних матчах во всех турнирах (чемпионат и Кубок) лишь одна победа, добытая на прошлых выходных против "Олимпика".

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Составы

"Динамо"

Не сыграют: Бурда, Вербич, Гармаш, Попов, Клейтон (все - травмы), Буяльский, Цыганков (оба - под вопросом/травмы)

Мирче Луческу нужно поберечь Буяльского и Цыганкова, которые получили на неделе небольшие повреждения - впереди матч с "Вильярреалом" в Лиге Европы, где лидеры команды будут намного важнее. Справа в полузащите сделаем неожиданную ставку на Караваева - он провёл очень мощную неделю, выполняя большой объём работы в играх против "Львова" и "Колоса". Также после отдыха в Кубке должен вернуться в старт Кендзёра.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Шепелев, Караваев - Беседин.

"Минай"

Не сыграют: Нуриев (дисквалификация)

Василию Кобину придётся найти замену в середине поля для Нуриева, пропускающего эту встречу из-за дисквалификации. Видим, что в середине поля появится Ткачук - футболист больше ориентированный на оборону. Вряд ли есть смысл возвращаться к трём центрбекам, учитывая, что эта ставка в начале 2021-го успеха не принесла.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Малепе, Карась, Ковтун, Маембе - Снижко, Ткачук - Шпак, Милевский, Кожанов - Шиндер.

Прогноз на матч Динамо - Минай

Василий Кобин в качестве тренера проваливает матчи против топовых даже на уровне УПЛ соперников. В первом круге текущего чемпионата минайцы абсолютно без шансов отлетели от "Шахтёра" 1:5, "Зари" 0:3 и "Динамо" 0:4. К тому же, закарпатская команда на старте 2021-го пока не показывает стабильный футбол, а вот Киев свои голы находит и забивает. У "динамовцев" сейчас график очень непростой, однако с одним из аутсайдеров нынешней Премьер-лиги хозяева должны уверенно справиться, одержав победу с разницей в пару голов.

Ставка: "Динамо" с форой -1,5 за 1,88