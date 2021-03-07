  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Динамо - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(5 голосов)

Возвращение легенды

Динамо - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Естественно, нет другой завязки к этому поединку, чем персона Артёма Владимировича Милевского, который впервые встретится со своим бывшим клубом. Ждём ли мы феерии или какой-то искры от этого противостояния? Нет. Даже гол для легенды сборной Украины в ворота киевлян уже будет достижением. Кстати, после возвращения в УПЛ Миля ещё ни разу не отличился в воротах соперников. Но однозначно он будет по-особенному мотивирован на эту встречу. Не только ради себя, но и ради миллионов глаз, которые будут следить за каждым его шагом по НСК "Олимпийский", вспоминая былые времена и мечтая о том, как могло бы всё сложиться.

Favbet-лига. 17-й тур
7 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 14:00
"Динамо" (Киев) - "Минай"

Главный арбитр - Катерина Монзуль
Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко
Арбитр ВАР - Денис Шурман
Ассистент ВАР - Виктор Матяш

ТВ трансляция - "2+2"
Интернет-трансляция - UA-Футбол, Football Hub, 1plus1.video. oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар TV и другие ОТТ-сервисы
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • этот матч должен был состояться на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Но из-за введения красной карантинной зоны в Закарпатском регионе встречу перенесли в Киев.
  • "Динамо" после матчей субботы в УПЛ остаётся на первом месте с преимуществом в один балл над "Шахтёром" и сегодняшней игрой в запасе против "Миная".
  • "Минай" делит с "Рухом" одиннадцатую-двенадцатую позиции. У закарпатцев игра в запасе против "Львова", проведение которой почему-то тянется с первого тура. В одном балле позади от минайцев "Ингулец" и "Львов". В двух очках впереди "Днепр-1".
  • матч соперников в первом круге также проходил на "Олимпийском", и завершился убедительной победой киевлян 4:0. Павлиш уже на 14-й минуте заработал красную карточку, Андриевский, Цыганков и Вербич забили по голу, ещё один гол Матич отправил в свои ворота. Ещё в дебюте поединка Вербич не реализовал пенальти.
  • в целом, "Динамо" и "Минай" провели между собой три матча. Кроме одной встречи в рамках УПЛ оппоненты также дважды пересекались в Кубке страны. Трижды побеждали "динамовцы" с общим счётом 9:1. Как минимум два гола в каждой встрече киевляне в ворота закарпатцев забивают.
  • "Динамо" ещё не проиграло ни одного матча в 2021 году, а общая беспроигрышная серия команды составляет девять игр. После зимней паузы киевляне одолели "Олимпик", "Брюгге", "Львов" и "Колос" в серии пенальти (это был поединок Кубка страны), а также сыграли вничью с "Брюгге" и "Десной".
  • на счету "Миная" только три игры в этом календарном году: поражения "Львову" и "Александрии" плюс победа над "Олимпиком".
  • лучший бомбардир "Динамо" после зимней паузы - Виталий Буяльский. Хавбек команды трижды попадал в объятия партнёров, отмечая голы.
  • у "Миная" в 2021-м забивали Нуриев (дважды с пенальти) и Шиндер.
  • у "Миная" в семи последних матчах во всех турнирах (чемпионат и Кубок) лишь одна победа, добытая на прошлых выходных против "Олимпика".

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Составы

"Динамо"
Не сыграют: Бурда, Вербич, Гармаш, Попов, Клейтон (все - травмы), Буяльский, Цыганков (оба - под вопросом/травмы)

Мирче Луческу нужно поберечь Буяльского и Цыганкова, которые получили на неделе небольшие повреждения - впереди матч с "Вильярреалом" в Лиге Европы, где лидеры команды будут намного важнее. Справа в полузащите сделаем неожиданную ставку на Караваева - он провёл очень мощную неделю, выполняя большой объём работы в играх против "Львова" и "Колоса". Также после отдыха в Кубке должен вернуться в старт Кендзёра.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Шепелев, Караваев - Беседин.

"Минай"
Не сыграют: Нуриев (дисквалификация)

Василию Кобину придётся найти замену в середине поля для Нуриева, пропускающего эту встречу из-за дисквалификации. Видим, что в середине поля появится Ткачук - футболист больше ориентированный на оборону. Вряд ли есть смысл возвращаться к трём центрбекам, учитывая, что эта ставка в начале 2021-го успеха не принесла.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Малепе, Карась, Ковтун, Маембе - Снижко, Ткачук - Шпак, Милевский, Кожанов - Шиндер.

Прогноз на матч Динамо - Минай

Василий Кобин в качестве тренера проваливает матчи против топовых даже на уровне УПЛ соперников. В первом круге текущего чемпионата минайцы абсолютно без шансов отлетели от "Шахтёра" 1:5, "Зари" 0:3 и "Динамо" 0:4. К тому же, закарпатская команда на старте 2021-го пока не показывает стабильный футбол, а вот Киев свои голы находит и забивает. У "динамовцев" сейчас график очень непростой, однако с одним из аутсайдеров нынешней Премьер-лиги хозяева должны уверенно справиться, одержав победу с разницей в пару голов.

Ставка: "Динамо" с форой -1,5 за 1,88

1xbet
1,232
5,9
11,5
Сделать ставку
Favbet
1,26
6,10
10,50
Сделать ставку
Parimatch
1,25
5,90
12,0
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Прогнозы
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
07.03.2021 в 12:39
катрусин кінозал запрошує гостей.шо сьогодні вичворить?
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
07.03.2021 в 10:57
Сеймен намекал в статье на договорняк.окей будем посмотреть на это
Ответить
+1
-1
Alex.696 (Немирів)
07.03.2021 в 12:53
Договорняк був вчора: у шохтьора і судді проти Олімпіка.
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.03.2021 в 10:30
Больше одной стороны не могу сложить(( Одну быстро делаю, любой цвет, а две - никак((
Ответить
+1
-1
can (Торонто, Львов)
07.03.2021 в 11:29
Для этого же мозг нужен, а откуда ему взяться? Учись, студент!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...