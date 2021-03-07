Динамо - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Естественно, нет другой завязки к этому поединку, чем персона Артёма Владимировича Милевского, который впервые встретится со своим бывшим клубом. Ждём ли мы феерии или какой-то искры от этого противостояния? Нет. Даже гол для легенды сборной Украины в ворота киевлян уже будет достижением. Кстати, после возвращения в УПЛ Миля ещё ни разу не отличился в воротах соперников. Но однозначно он будет по-особенному мотивирован на эту встречу. Не только ради себя, но и ради миллионов глаз, которые будут следить за каждым его шагом по НСК "Олимпийский", вспоминая былые времена и мечтая о том, как могло бы всё сложиться.
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7 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 14:00 "Динамо" (Киев) - "Минай"
Главный арбитр - Катерина Монзуль
Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко
Арбитр ВАР - Денис Шурман
Ассистент ВАР - Виктор Матяш
ТВ трансляция - "2+2"
Интернет-трансляция - UA-Футбол, Football Hub, 1plus1.video. oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар TV и другие ОТТ-сервисы
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь
"Динамо" после матчей субботы в УПЛ остаётся на первом месте с преимуществом в один балл над "Шахтёром" и сегодняшней игрой в запасе против "Миная".
"Минай" делит с "Рухом" одиннадцатую-двенадцатую позиции. У закарпатцев игра в запасе против "Львова", проведение которой почему-то тянется с первого тура. В одном балле позади от минайцев "Ингулец" и "Львов". В двух очках впереди "Днепр-1".
матч соперников в первом круге также проходил на "Олимпийском", и завершился убедительной победой киевлян 4:0. Павлиш уже на 14-й минуте заработал красную карточку, Андриевский, Цыганков и Вербич забили по голу, ещё один гол Матич отправил в свои ворота. Ещё в дебюте поединка Вербич не реализовал пенальти.
в целом, "Динамо" и "Минай" провели между собой три матча. Кроме одной встречи в рамках УПЛ оппоненты также дважды пересекались в Кубке страны. Трижды побеждали "динамовцы" с общим счётом 9:1. Как минимум два гола в каждой встрече киевляне в ворота закарпатцев забивают.
"Динамо" ещё не проиграло ни одного матча в 2021 году, а общая беспроигрышная серия команды составляет девять игр. После зимней паузы киевляне одолели "Олимпик", "Брюгге", "Львов" и "Колос" в серии пенальти (это был поединок Кубка страны), а также сыграли вничью с "Брюгге" и "Десной".
на счету "Миная" только три игры в этом календарном году: поражения "Львову" и "Александрии" плюс победа над "Олимпиком".
лучший бомбардир "Динамо" после зимней паузы - Виталий Буяльский. Хавбек команды трижды попадал в объятия партнёров, отмечая голы.
у "Миная" в 2021-м забивали Нуриев (дважды с пенальти) и Шиндер.
у "Миная" в семи последних матчах во всех турнирах (чемпионат и Кубок) лишь одна победа, добытая на прошлых выходных против "Олимпика".
"Динамо"
Не сыграют: Бурда, Вербич, Гармаш, Попов, Клейтон (все - травмы), Буяльский, Цыганков (оба - под вопросом/травмы)
Мирче Луческу нужно поберечь Буяльского и Цыганкова, которые получили на неделе небольшие повреждения - впереди матч с "Вильярреалом" в Лиге Европы, где лидеры команды будут намного важнее. Справа в полузащите сделаем неожиданную ставку на Караваева - он провёл очень мощную неделю, выполняя большой объём работы в играх против "Львова" и "Колоса". Также после отдыха в Кубке должен вернуться в старт Кендзёра.
Василию Кобину придётся найти замену в середине поля для Нуриева, пропускающего эту встречу из-за дисквалификации. Видим, что в середине поля появится Ткачук - футболист больше ориентированный на оборону. Вряд ли есть смысл возвращаться к трём центрбекам, учитывая, что эта ставка в начале 2021-го успеха не принесла.
Василий Кобин в качестве тренера проваливает матчи против топовых даже на уровне УПЛ соперников. В первом круге текущего чемпионата минайцы абсолютно без шансов отлетели от "Шахтёра" 1:5, "Зари" 0:3 и "Динамо" 0:4. К тому же, закарпатская команда на старте 2021-го пока не показывает стабильный футбол, а вот Киев свои голы находит и забивает. У "динамовцев" сейчас график очень непростой, однако с одним из аутсайдеров нынешней Премьер-лиги хозяева должны уверенно справиться, одержав победу с разницей в пару голов.