Украина - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2020

Отбор на Евро-2022 по футзалу. Квалификационный раунд. 4-й тур

7 марта. Украина. Запорожье. ДС "Юность". Начало в 19:00

Украина - Хорватия

Предыдущая встреча

Во время текущей международной паузы оппоненты встречаются уже второй раз. В среду состоялся поединок в хорватском Осиеке, в котором наша команда выдала отличный перфоманс, проиграв. Хорват Сутон открыл счёт в матче, но ещё до перерыва Педяш и Малышко восстановили паритет. До 35-й минуты счёт оставался в нашу пользу, но затем "клетчатые" усилиями Еловчича и Перича забили дважды, указав подопечным Александра Косенко на их место.

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Турнирная ситуация в группе Украины в отборе на Чемпионат Европы

Хорваты благодаря трём победам в трёх матчах одной ногой уже в финальной части турнира. Должно произойти что-то невероятное, чтобы "клетчатые" пропустили вперёд не только Украину, но и Данию с Албанией. Что касается "жёлто-синих", то мы сейчас занимаем вторую строчку, которая по итогам группового этапа даёт право либо напрямую пробиться в решающую часть ЧЕ (выходят шесть из восьми лучших вторых мест групп), либо провести стыковой матч. Наши шансы на это всё ещё остаются рабочими, хоть поражение серьёзно повлияло на возможность завершить квалификацию на первом месте.

Можно ли зрителям посетить матч Украина - Хорватия?

По решению УЕФА, все футзальные турниры по эгидой организации пока проходят без зрителей. Поэтому трибуны запорожской арены "Юность" будут закрыты для болельщиков.

Когда и где смотреть матч Хорватия - Украина?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Встречу в прямом эфире на ТВ покажет канал "Футбол2". В интернете бесплатно увидеть поединок можно будет на youtube-канале "Футбол1/2/3", а также на ОТТ-сервисах по подписке, в которых есть соответствующий канал: oll.tv, sweet.tv, Киевстар Футбол, Vodafone TV и другие.

Прогноз на матч Украина - Хорватия

В среду мы прогнозировали, что наша сборная не выиграет оба матча у "клетчатых" в этом международном окне, и наши ребята с честью оправдали этот прогноз, уступив сопернику на его поле. Теперь ждём реванша в Запорожье. Поединок обещает получиться для подопечных Александра Косенко не менее тяжёлым, нежели это было в Осиеке, и вряд ли разница в счёте превысит один гол.

Ставка: победа Украины.