Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Десна. Анонс с прогнозом на матч УПЛ, составы, где смотреть
В понедельник 8-го марта львовский "Рух" примет черниговскую "Десну" в рамках 17-го тура Favbet-лиги на стадионе "СКИФ". Начало поединка в 14:00
Фото - Футбол.юа
"Рух" и "Десна" одержали победы в прошлом туре, но если вторым подобное положено по статусу, то успеха подопечных Ивана Федика в Ковалевке точно никто не ждал. Тем интереснее станет будущая встреча, тем более, что состоится она на новом для УПЛ стадионе.
Favbet-лига, 17-й тур
Стадион: "СКИФ" (Львов)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Рух 14:00 Десна
Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>
Трансляцию матча смотрите на телеканале Футбол 1
"СКИФ" был оборудован по всем требованиям еще к Евро-2012, а перед стартом сезона "Рух" модернизировал арену с целью заявки в качестве резервной на сезон. В Первой лиге команда принимала своих соперников на этом уютном студенческом стадионе, поэтому проблем с атмосферой тем более возникнуть не должно.
Для Марьяна Мысыка желтая карточка в Ковалевке стала лишней и он пропустит будущий поединок. Впрочем, левого латераля есть кем заменить, хоть и не без потери качества, конечно. Отсюда и смена схемы с возвратом к "четырем в линию" в обороне.
Ориентировочный состав Руха (4-3-2-1): Бандура - Гагун, Белый, Зец, Стаменкович - Кухарук, Карасюк, Федорчук - Климчук, Борячук - Кондраков.
Черниговский клуб, по причине форс-мажоров, дольше всех в УПЛ не выходил на поле. Свой предыдущий матч подопечные Александра Рябоконя сыграли еще в пятницу 26-го февраля, разгромив "Ингулец" (3:0). Словно по методичке, в тот вечер сиверяне использовали свое преимущество на стандартах и неуверенную игру вратаря соперника.
С учетом того, что у "Десны" дисквалифицированных нет, вряд ли наставник команды пустился бы в эксперименты и отказался от победного стартового состава из прошлого тура. Но все же Максим Имереков, скорее всего, заменит в центре обороны опытного Гитченко после отсидки дисквалификации.
Ориентировочный состав Десны (4-4-1-1): Паст - Конопля, Имереков, Тамм, Мостовой - Картушов, Огиря, Билошевский, Гуцуляк - Тотовицкий, Будковский.
Цифры и факты по игре
- У "Руха" всего лишь две победы и обе добыты в последних четырех турах. За этот период команда Федика уступила только раз, да и то действующему чемпиону страны, донецкому "Шахтеру" (0:2).
- В первой части сезона "Десна" дважды с разницей в три дня обыграла "Рух" дома - со счетом 3:1 в чемпионате и затем 2:1 в Кубке.
- В прошлом туре команда Рябоконя прервала трехматчевую серию без побед.
Прогноз
Стиль команды Ивана Федика симпатичен, так как заточен на игру от своих сильных качеств. Но в этом и заключается одновременно слабость современного "Руха", команда часто "плывет" против клубов со стабильной системой. К тому же на стандартах преимущество будет у подопечных Рябоконя - это очевидно. Так что не вижу причин им не продлить серию матчей с минимум двумя голами в ворота львовян, пусть и на выезде.
Ставка: Тотал "Десны" больше (1,5) за 2.01
Популярное сейчас
- Гладкий забивает дважды и почти догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео
- Без Буяльского и возможное появление нового форварда. Эксперт - о составе сборной Украины на мартовские матчи
- Днепр-1 - Александрия. Ставка с прогнозом, составы, где смотреть
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО