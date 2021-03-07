Рух - Десна. Анонс с прогнозом на матч УПЛ, составы, где смотреть

"Рух" и "Десна" одержали победы в прошлом туре, но если вторым подобное положено по статусу, то успеха подопечных Ивана Федика в Ковалевке точно никто не ждал. Тем интереснее станет будущая встреча, тем более, что состоится она на новом для УПЛ стадионе.

Favbet-лига, 17-й тур

Стадион: "СКИФ" (Львов)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Рух 14:00 Десна

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча смотрите на телеканале Футбол 1

"СКИФ" был оборудован по всем требованиям еще к Евро-2012, а перед стартом сезона "Рух" модернизировал арену с целью заявки в качестве резервной на сезон. В Первой лиге команда принимала своих соперников на этом уютном студенческом стадионе, поэтому проблем с атмосферой тем более возникнуть не должно.

Для Марьяна Мысыка желтая карточка в Ковалевке стала лишней и он пропустит будущий поединок. Впрочем, левого латераля есть кем заменить, хоть и не без потери качества, конечно. Отсюда и смена схемы с возвратом к "четырем в линию" в обороне.

Ориентировочный состав Руха (4-3-2-1): Бандура - Гагун, Белый, Зец, Стаменкович - Кухарук, Карасюк, Федорчук - Климчук, Борячук - Кондраков.

Черниговский клуб, по причине форс-мажоров, дольше всех в УПЛ не выходил на поле. Свой предыдущий матч подопечные Александра Рябоконя сыграли еще в пятницу 26-го февраля, разгромив "Ингулец" (3:0). Словно по методичке, в тот вечер сиверяне использовали свое преимущество на стандартах и неуверенную игру вратаря соперника.

С учетом того, что у "Десны" дисквалифицированных нет, вряд ли наставник команды пустился бы в эксперименты и отказался от победного стартового состава из прошлого тура. Но все же Максим Имереков, скорее всего, заменит в центре обороны опытного Гитченко после отсидки дисквалификации.

Ориентировочный состав Десны (4-4-1-1): Паст - Конопля, Имереков, Тамм, Мостовой - Картушов, Огиря, Билошевский, Гуцуляк - Тотовицкий, Будковский.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты по игре

У "Руха" всего лишь две победы и обе добыты в последних четырех турах. За этот период команда Федика уступила только раз, да и то действующему чемпиону страны, донецкому "Шахтеру" (0:2).

В первой части сезона "Десна" дважды с разницей в три дня обыграла "Рух" дома - со счетом 3:1 в чемпионате и затем 2:1 в Кубке.

В прошлом туре команда Рябоконя прервала трехматчевую серию без побед.

Прогноз

Стиль команды Ивана Федика симпатичен, так как заточен на игру от своих сильных качеств. Но в этом и заключается одновременно слабость современного "Руха", команда часто "плывет" против клубов со стабильной системой. К тому же на стандартах преимущество будет у подопечных Рябоконя - это очевидно. Так что не вижу причин им не продлить серию матчей с минимум двумя голами в ворота львовян, пусть и на выезде.

Ставка: Тотал "Десны" больше (1,5) за 2.01