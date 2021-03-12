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Ворскла - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.03.2021
Интригующая игра амбициозных команд
Фото - Днепр-1/Автор - неизвестен
Несмотря на то, что в 18-м туре нас ждут очные матчи между первой и третьей, а также второй и четвертой командами, поединок в Полтаве все равно остается одним из наиболее интересных. Почему? Во-первых, в глаза бросается тот факт, что коллективы еще не проигрывали в 2021-м году. Во-вторых, и полтавчане, и днепряне ставят перед собой достаточно амбициозные задачи и хотят попасть в еврокубки. Ну что же, в очном противостоянии у каждой стороны будет шанс предъявить свои аргументы и постараться продлить беспроигрышную серию.
"Ворскла" - "Днепр-1"
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13 марта, Полтава, стадион "Ворскла"
Начало матча в 17:00
Арбитр: В.Копиевский
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Ворскла":
В прошедшем туре команда Юрия Максимова добыла свою вторую победу подряд, причем снова отпраздновав триумф на родной арене. Пусть и номинальным хозяином выступал "Мариуполь". Владислав Кулач продолжил свою голевую серию до трех матчей, реализовав достаточно спорный пенальти. Как бы там ни было, отдадим должное ворсклянам, которые добротно провели второй тайм и справедливо забрали три очка.
Так і перемагаємо!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) March 6, 2021
1️⃣????0️⃣#ФКВорскла #FCVP pic.twitter.com/DoXiBuXtvu
Несмотря на успех в прошлом туре, викторию "Ворскла" добыла не без потерь - ближайший месяц в лазарете проведет Гео Цитаишвили. Помимо него, есть вопросы по Скляру, который не лучшим образом сыграл в первом тайме и быстро был заменен Максимовым. Предполагаем, что его место займет Челядин.
Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Тилль, Челядин, Пуцлин, Кане - Степанюк, Кулач
"Днепр-1":
Начав за здравие 2021-й год с двух подряд побед, команда Йовичевича после немного сбавила ход - упустили победу в игре против "Мариуполя", вылетели из кубка, а в прошедший понедельник так и не смогли дожать "Александрию". Днепряне продолжают демонстрировать неплохой футбол, но частые потери, вероятно, поставят крест даже на теоретических шансах борьбы за топ-5.
March 12, 2021
Игроки "Днепра-1" продолжают избегать травм и дисквалификаций, а потому вряд ли Йовичевич начнет серьезно менять наигранный состав. С другой стороны, ожидаем, что в старте появится Сергей Булеца, который стал героем в первом круге, после того как сравнял счет в матче с полтавчанами. Заменить он может либо Чуже, который, вероятно, попадает в состав только благодаря своему месту рождению, либо Назаренко. Откровенно говоря, Александр сейчас не в лучшей своей форме.
Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Назаренко, Когут, Булеца - Довбик
Цифры и факты
- Полтавская "Ворскла" проведет свой 360-й домашний матч в УПЛ
- Первый пропущенный гол "Днепра-1" в субботу, если такой будет, станет для них 50-м выездным в украинском первенстве
- Команда Юрия Максимова не проигрывает в УПЛ на протяжении пяти матчей (две победы, три ничьих). Немного менее внушительную серию имеют и днепряне - четыре положительных результата
- Десятый гол в рамках УПЛ будет шанс забить у Артема Довбика
- "Ворскла" может проиграть свой десятый матч в украинском чемпионате под руководством Юрия Максимова
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Ворскла
|17
|7
|7
|3
|24-14
|+10
|28
|0
|10
|СК Днепр-1
|17
|4
|4
|9
|22-30
|-8
|16
|0
Последние личные встречи
УПЛ, 5-й тур, 03.10.2020.
"Днепр-1" - "Ворскла" 2:2
Голы: Назаренко 14, Булеца 90 - Кулач 42, Кане 66
УПЛ, 32-й тур, 19.07.2020.
"Днепр-1" - "Ворскла" 3:0
Голы: Супряга 25, 40, Хобленко 50
УПЛ, 27-й тур, 19.06.2020.
"Ворскла" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Степанюк 18, 48
УПЛ, 15-й тур, 23.11.2019.
"Днепр-1" - "Ворскла" 1:0
Гол: Коркишко 80 (п)
"Ворскла" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ворскла" - "Днепр-1" от UA-Футбол
Победа "Ворсклы" 2:1. В начале превью мы говорили, что оба клуба сейчас находятся в неплохой форме. Особенно это касается полтавчан, которые выиграли два последних матча, а в субботу, ко всему прочему, сыграют дома. Прекрасную форму набрал Владислав Кулач, за которым Дугласа и Логинову придется следить очень внимательно. Мы же предполагаем, что со своей задачей они не справятся, а команда Максимова таки добудет непростую победу.
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