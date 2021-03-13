Минай - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 13.03.2021

Пока все обсуждают поединки между "Зарёй" и "Динамо", а также "Шахтёром" и "Десной", которые состоятся на этих же выходных, но одним днём позже, в субботу пройдёт ещё один судьбоносный для УПЛ поединок между борцами за выживание. "Минай" и "Ингулец" вместе с двумя львовскими командами, скорее всего, до конца чемпионата между собой будут вести борьбу за звание худшего коллектива Премьер-лиги, который покинет украинскую элиту по окончанию сезона. Победа в этой встрече для каждого из коллективов чудовищно важна: она поможет чуть оторваться от "Львова", у которого, впрочем, ещё две игры в запасе, а также дополнительно оставить за спиной конкурента, который сегодня может быть обыгран. В общем, если у малых клубов и бывают битвы по настрою и накалу словно финал Лиги чемпионов, то для закарпатцев и петровчан этот матч как раз из таких.

Но главным событием даже будет не итоговый результат. Самое интересное произошло ещё до игры. В прошлом туре "Минай" отказался принимать на своём поле "Динамо", однако в условиях красной карантинной зоны в практически родных стенах встретится с "Ингульцом". Понятно, что важность матча слишком высока, чтобы дарить сопернику дополнительный поединок на его поле. Но двойные стандарты, которые проглядываются из-за каждого угла на Лабораторном переулке не перестают удивлять.

"Минай" - "Ингулец"

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13 марта. Ужгород. Стадион: "Авангард". Начало в 14:00

Главный арбитр - Сергей Бойко

Ассистенты: Виктор Нижник и Александр Жуков

ТВ трансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция - oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие ОТТ-сервисы

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"Минай": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Лопырёнок, Матич, Малепе (все - дисквалификации)

Ставка в три центрбека у Василия Кобина на прошлых выходных снова не сыграла, поэтому можно возвращаться к игре в четыре защитника. Тем более, сегодня не придётся столько защищаться, как против "Динамо", да и в целом - именно хозяева должны будут владеть больше мячом. После дисквалификации возвращается Нуриев, однако очень жёсткие потери у хозяев в обороне из-за дисквалификаций. Особенно интересно, кто сыграет у минайцев слева в обороне. Против "Динамо" после красной Малепе здесь немного поиграли Карась и Кополовец.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Карась, Петрусенко, Ковтун, Маембе - Нуриев, Хахлёв, Ткачук, Кожанов - Шиндер, Огбонная.

"Ингулец": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Коваленко, Козак (оба - дисквалификации), Шуст (травма)

У "Ингульца" своя драма, ведь из-за перебора карточек гости потеряли обоих вингеров. Впрочем, глубина состава у Сергея Лавриненко довольно неплохая (сейчас говорим о количественной глубине, а не качественной), поэтому замена в резерве найдётся. Очень понравилась в прошлом туре игра в центре обороны тунисца бен Салема, который отныне должен стать основным игроком "казаков" на этой позиции. Всё ещё в ожидании дебютного выхода на поле в жёлто-красной форме Асмелаш, Чайковский и Васин. Впрочем, последний ещё ни разу даже в заявку не попадал.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Малыш - Квасный, бен Салем, Ковалёв, Балан - Кучеренко - Бартулович, Запорожец, Шишка, Щедрый - Сичинава.

Статистика команд

"Минай" в 2021-м набрал три очка, одержав одну победу в четырёх встречах. Успех команде Василия Кобина принесла домашняя встреча с "Олимпиком", завершившаяся 2:1. Что интересно, в этом поединке закарпатцам даже не было необходимости бить по воротам с игры: оба гола зашли после пенальти, реализованных лучшим бомбардиром коллектива в текущем чемпионате Анатолием Нуриевым. Три других официальных матча в 2021-м проиграны с общим счётом 1:8. В том числе ещё один лобовой поединок против "Львова".

"Ингулец" после зимней паузы ещё вообще не побеждал. Впрочем, для петровчан в текущем чемпионате главная задача - установить рекорд по количеству ничьих. Со старта сезона "казаки" уже десять раз делили очки с оппонентами, два из этих случаев произошли уже в 2021 году. Во втором круге подопечные Сергея Лавриненко забили на один мяч меньше, чем "Минай": два гола. Пропустили - семь. В прошлом туре "Ингулец" впервые с сентября провёл сухой матч, за что нужно благодарить голкипера Малыша, вытащившего пенальти на последних минутах.

Турнирная таблица

На дне таблицы пока "Львов", который отстаёт от "Ингульца", "Миная" и "Руха" на один балл. Также не стоит забывать, что "львовяне" поединок текущего тура сыграют позже, поэтому у петровского коллектива будет на два матча больше, чем у прямого конкурента в борьбе за выживание. Победа одной или другой команды в этом поединке позволит догнать "Днепр-1", который расположился на десятой строчке всего в трёх баллах впереди.

# Команда И В Н П М РМ О 11 "Ингулец" 17 1 10 6 15-27 -12 13 13 ФК "Минай" 16 3 4 9 12-32 -20 13

Личные встречи

Ещё ни одна встреча между "Минаем" и "Ингульцом" в основное время не завершалась победой одной из команд. Единственный раз одна из команд побеждала в очной дуэли в 2020-м, когда закарпатцы взяли верх в серии пенальти. Нынешний вратарь команды Андрей Попович в послематчевой серии забивал сам, а также потащил решающий удар Богдана Шуста.

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Минай" - "Ингулец"

Красивого футбола в этом противостоянии не получится, выиграет тот, кто выиграет больше борьбы. "Ингулец" по традиции будет упираться, играя от обороны. "Минай", возможно, будет искать шансы впереди, но класс команды, увы, не намного выше, чем у соперника. В такой игре очень может пригодиться опыт ветеранов Василия Кобина - Милевского, Кополовца, Кожанова, Шиндера - ребят, которым не нужно много времени работать с мячом, а решить эпизод они могут в одно-два касания. При плотности игры в чужом штрафном это может оказаться ключевым фактором.

Ставка: ничья

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша