Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021

Большой брат решил, что мы должны смотреть матчи "Динамо" и "Шахтёра" в одно время. Видимо, для того, чтобы расшевелить нашу нервную систему. Причём, на этот раз "горняки" и "динамовцы" сыграют не просто в одно время - это будут одни из ключевых игр текущего чемпионата. Возможно, судьбоносные встречи для дальнейшего распределения мест. Если в офисах УПЛ и трансляторов не знают, мы дадим подсказку: существуют три слота, в которые можно ставить начало матчей нашего национального чемпионата. Также условную игру между "Александрией" и "Олимпиком" можно было поставить, например, на пятницу, понедельник, субботу или в другое время воскресенья, освободив слот для одного из двух центральных матчей в туре. Но это так, информация для тех, кто считает, что нашим футболом руководят бездарности. Хотя мы же знаем, что на всех уровнях в Доме футбола сидят сильные менеджеры, которые разбираются в своём деле.

Однако давайте на будем о плохом, а чуть поговорим о самом матче. Семиматчевая победная серия в УПЛ против восьмиматчевой беспроигрышной в УПЛ. Украинский немец Виктор Скрипник против румына Мирчи Луческу. И главное - по потерянным очкам (имеется ввиду ещё несыгранный поединок против "Олимпика") луганский коллектив отстаёт от лидера чемпионата всего на пять баллов. Есть ли в Запорожье амбиции побороться в титул?

"Заря" - "Динамо"

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14 марта. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00

Главный арбитр - Юрий "Где вы увидели гол?" Иванов

Ассистенты: Виктор Матяш и Семён Шлончак

Арбитр ВАР - Екатерина Монзуль

Ассистентка ВАР - Марина Стрелецкая

ТВ трансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция - UA-Футбол, FootballHub, oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие ОТТ-сервисы

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"Заря": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Шевченко (травма), Емец, Цвек, Гринь (все - под вопросом / игра за дубль)

В лазарете "чёрно-белых котов" пока остаётся лишь Шевченко, которого на последнем рубеже очень неплохо подменяет Василь. Если сравнивать состав луганчан с поединком прошлого тура, то ожидаем, что в старте в воскресенье выйдет Кабаев, отправив универсала Хомченовского в запас. Налево в оборону должен будет вернуться Рейес, отсидевший дисквалификацию. Игроки основы, которые приняли участие в матче молодёжных команд - Емец, Цвек и Гринь - должны попасть в заяввку на матч, но их выход возможен разве что в заключительной четверти игрового времени.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Василь - Рейес, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов - Иванисеня - Кабаев, Юрченко, Кочергин - Сайядманеш, Гладкий

"Динамо": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Бурда, Костевич, Белуцэ, Вербич (все - травмы), Ванат (игра за дубль), Гармаш, Попов (под вопросом / не в форме)

Состав киевлян, в принципе, читается достаточно легко. Только если Мирче Луческу на восьмом месяце работы в столице Украины вдруг не захочется экспериментов. У киевлян на неделе должен был вернуться в общую группу Попов, но вряд ли румынский наставник сразу же бросит его в такой бой. Из возможной ротации по сравнению с поединком против "Вильярреала" вызывает вопросы две позиции: де Пена может заменить Родригеша на фланге полузащиты, а Шепелев вытеснить Шапаренко в середине поля. Для Жерсона и Николая встреча против испанцев в четверг откровенно не задалась.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Беседин.

Статистика команд

У "Зари" продолжается её сказочная победная серия во внутренних турнирах (чемпионат и Кубок), набравшая уже девять встреч. Конкретно в Премьер-лиге луганчане победили уже семь раз кряду. Последней из украинских команд "чёрно-белых котов" огорчал "Мариуполь" ещё в начале сентября. С тех пор подопечные Виктора Скрипника если и проигрывали, то только в еврокубках. Также отмечаем голевую серию "Зари", забивавшей во всех встречах 2021 года.

Тот факт, что в 2021-м третья команда чемпионата пропускала только от "Десны", неудивителен, ведь у луганчан лучшая оборона лиги: больше пропускают даже "Шахтёр" с "Динамо".

В четверг лидер УПЛ потерпел дебютное поражение в календарном году. Это произошло в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Увы, после этого фиаско команда Мирчи Луческу практически лишилась шансов на продолжение борьбы в турнире и на следующей неделе должна лишь оформить этот факт официально. В чемпионате же у "Динамо" продолжает оставаться единица напротив количества поражений - только "Шахтёр" в этом сезоне побеждал киевлян во внутренних турнирах.

Ну, и нельзя упустить тот факт, что "бело-синие" благодаря крупным победам в двух последних турах украинского чемпионата сравнялись с "Шахтёром" в статусе самой забивающей команды лиги: теперь у обеих команд по 36 результативных ударов.

Турнирная таблица

"Динамо" точно в воскресенье не потеряет лидерства. Даже в случае поражения и победы в параллельной встречи "Шахтёра", отрыв между первой и второй командой просто сократится до одного балла. "Заря" в свою очередь подняться выше третьей строчки не сможет - те же четыре очка до "горняков". При этом, в случае осечки, а также победы "Десны" над всё ещё действующим чемпионом Украины, луганчане опустятся на четвёртую позицию. Стоит также напомнить, что у "Зари" в долгах всё ещё висит матч против "Олимпиком", который неизвестно, когда будет сыгран. Эта потенциальная победа однозначно добавит остроты в борьбе за еврокубки, но её ещё нужно одержать.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 17 12 4 1 36-13 +23 40 3 Заря 16 9 5 2 31-11 +20 32

Личные встречи

В историческом контексте мало кому есть равные "Динамо" и "Шахтёру", но "Заря" в последнее время пытается статистику с обоими грандами нашего футбола хоть немного выровнять. Например, против киевлян "чёрно-белые" из десяти последних встреч не проиграли сразу пять. Подтверждением этой статистики стала ничья в первом круге текущего чемпионата, когда подопечные Виктора Скрипника первыми забили, однако не удержали преимущества. С другой стороны - "Заря" ни разу после переезда из Луганска в Запорожье не отбирала очки у киевлян в домашних матчах. "Динамовцы" в последний раз, если это была выездная встреча против луганчан, проигрывали аж в 2013 году.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Заря" - "Динамо"

В то, что прервётся беспроигрышная серия луганчан в чемпионате, если честно, верится слабо. Но и команде Мирчи Луческу уже можно концентрироваться на чемпионате, учитывая, что вылет из Лиги Европы практически оформлен. "Заря" сейчас на ходу, много забивает и продолжает восхищать своей линией атаки. А "Динамо" в игре с "Вильярреалом" выглядит словно уставшим. Возможно, подопечные Мирчи Луческу уже наелись футбола дважды в неделю с февраля. К тому же, у Луческу благодаря последним осечкам "горняков" право на ошибку раз есть.

При таких раскладах напрашивается несколько ставок. Во-первых, "Заря" сегодня забьёт обязательно и не раз, учитывая молодость линии обороны киевлян и прекрасную форму нападающих своей команды. Для самых рисковых есть предложение грузить сразу на победу хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал "Зари" больше 1 гола за 1,78

Альтернативная ставка: победа "Зари" за 2,94

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша