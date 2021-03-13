Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021

Когда в одном туре в очном матче между собой встречаются первая и третья команды, а также вторая и четвертая - это всегда праздник. Жаль, что организаторы решили немного его подпортить, поставив обе игры на одно время. Подобный трюк они уже проворачивали в первом круге, за что многие выразили огромную благодарность. Слово благодарность нужно взять в кавычки.

Параллельно игре в Запорожье, на "Олимпийском" донецкий "Шахтер" примет "Десну". "Горняки" сейчас в серьезном кризисе и каждый новый матч может стать последним в Украине для Луиша Каштру. Когда, если не сейчас футболистам начинать играть? Если не за клуб, то хотя бы за своего наставника.

"Шахтер" - "Десна"

Favbet-лига. 18-й тур

14 марта, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало матча в 17:00

Арбитр: И.Пасхал

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Многие давно заметили, что у "горняков" не хватает мотивации на матчи УПЛ. Команда играет без каких-либо скоростей, а рождение забитого гола случается лишь после индивидуальных действий отдельных исполнителей. До этой недели казалось, что в еврокубках мы сможем увидеть совсем другой "Шахтер". "Шахтер", который хочет играть в финале Лиги Европы. Но игра в Риме против бывшего наставника подтвердила диагноз - глубокий кризис, из которого пока не видно выхода.

⚒ Следующий матч – в воскресенье с «Десной» в Киеве! ????



⚽ #ШахтерДесна

???? Премьер-лига, 18-й тур

???? 14 марта ⏰ 17:00

???? НСК «Олимпийский»

????️ Билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX

???? «Футбол 1» pic.twitter.com/WW5h6oBYbH — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 13, 2021

Достаточно сложно предугадать состав "горняков", ведь после провала в Риме по хорошому нужно менять 70 процентов команды. Рискнем предположить, что останутся на скамейке запасных Витао и Исмаили, в то время как на футбольное поле снова вернется Корниенко. Также возможен выход Соломона, и даже Судакова, которого Каштру демонстративно пустил в бой на последних минутах против "Ромы". А вот Тайсон, по нашему мнению, будет в качестве джокера.

Ориентировочый состав: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко - Майкон, Судаков - Тете, Антонио, Соломон - Мораес

"Десна":

Пока донецкий "Шахтер" в четверг пережил унижение в Риме, черниговский коллектив имел пять дней подготовки к важнейшему матчу. Сейчас футболисты Рябоконя в прекрасной форме - не так давно они отлично смотрелись против "Динамо", а после добыли две победы с общим счетом 7:0. Теперь бы им желательно закрепить успех и не отпустить далеко "Зарю".

У "северян" две серьезные потери перед выездом в Киев - не сыграют Конопля и Будковский. Первый - по арендному соглашению, второй - перебрал желтых карточек. На правом фланге обороны точно выйдет Полегенько, а вот место форварда пока вакантно. Скорее всего, там появится Дегтярев. Также предположим, что Рябоконь повторит трюк, как в игре против "Динамо" - выпустит Ермакова в опорную зону, который часто будет опускаться третьим центральным.

Ориентировочный состав: Паст - Полегенько, Гитченко, Тамм, Мостовой - Ермаков, Огиря - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Дегтярев

Цифры и факты

За девять сыгранных матчей черниговская "Десна" ни разу не побеждала "Шахтер". В текущем сезоне им впервые удалось сыграть вничью

С 27-го сентября "горняки" не пропускают в домашних матчах больше одного гола

Команда Рябоконя не проигрывает на протяжении трех последних матчей

Александр Рябоконь проведет свой 70-й выездной матч в УПЛ в качестве тренера

15-й гол в УПЛ может забить Сергей Болбат

Среди действующих игроков больше всех голов в противостоянии забил Жуниор Мораес. На счету украинского гражданина пять точных ударов в ворота "северян"

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 17 10 6 1 36-12 +24 36 0 4 Десна 17 8 6 3 27-14 +13 30 0

Последние личные встречи

УПЛ, 5-й тур, 04.10.2020.

"Десна" - "Шахтер" 2:2

Голы: Мостовой 17, Гуцуляк 26 - Коваленко 4, Дентиньо 79

УПЛ, 30-й тур, 12.07.2020.

"Десна" - "Шахтер" 2:4

Голы: Гитченко 29, Филиппов 62 - Соломон 25, Тете 26, Майкон 60, Патрик 69 (п)

УПЛ, 25-й тур, 06.06.2020.

"Шахтер" - "Десна" 3:2

Голы: Фернандо 4, Марлос 25, Марлос 51 - Фаворов 32 (п), Будковский 88

УПЛ, 19-й тур, 23.02.2020.

"Шахтер" - "Десна" 1:0

Гол: Марлос 90

"Шахтер" - "Десна": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Десна" от UA-Футбол

Ничья 1:1. Мы понимаем, что команде Каштру отступать уже некуда и любая потеря очков еще сильнее отдалит "Шахтер" от своего главного конкурента. Подобную мысль мы пишем в анонсе практически к каждому матчу УПЛ, но "горняки" как начали играть без желания, так и продолжают это делать. Александр Рябоконь - опытный наставник и точно будет готов к любому сценарию в будущем матче. И если некоторые игроки "Шахтера" не решат исход матча благодаря своему классу, то у чемпиона будут большие проблемы. Предположим, что гости, как минимум, не проиграют.