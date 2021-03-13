  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021

Украина
(1 голосов)

"Горнякам" отступать некуда. Но смогут ли они чем-то удивить крепкого оппонента?

Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021

Фото - ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда в одном туре в очном матче между собой встречаются первая и третья команды, а также вторая и четвертая - это всегда праздник. Жаль, что организаторы решили немного его подпортить, поставив обе игры на одно время. Подобный трюк они уже проворачивали в первом круге, за что многие выразили огромную благодарность. Слово благодарность нужно взять в кавычки.

Параллельно игре в Запорожье, на "Олимпийском" донецкий "Шахтер" примет "Десну". "Горняки" сейчас в серьезном кризисе и каждый новый матч может стать последним в Украине для Луиша Каштру. Когда, если не сейчас футболистам начинать играть? Если не за клуб, то хотя бы за своего наставника.

Читайте такжеВосемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы

"Шахтер" - "Десна"

Favbet-лига. 18-й тур
14 марта, Киев, НСК "Олимпийский"
Начало матча в 17:00
Арбитр: И.Пасхал
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Многие давно заметили, что у "горняков" не хватает мотивации на матчи УПЛ. Команда играет без каких-либо скоростей, а рождение забитого гола случается лишь после индивидуальных действий отдельных исполнителей. До этой недели казалось, что в еврокубках мы сможем увидеть совсем другой "Шахтер". "Шахтер", который хочет играть в финале Лиги Европы. Но игра в Риме против бывшего наставника подтвердила диагноз - глубокий кризис, из которого пока не видно выхода.

Достаточно сложно предугадать состав "горняков", ведь после провала в Риме по хорошому нужно менять 70 процентов команды. Рискнем предположить, что останутся на скамейке запасных Витао и Исмаили, в то время как на футбольное поле снова вернется Корниенко. Также возможен выход Соломона, и даже Судакова, которого Каштру демонстративно пустил в бой на последних минутах против "Ромы". А вот Тайсон, по нашему мнению, будет в качестве джокера.

Ориентировочый состав: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко - Майкон, Судаков - Тете, Антонио, Соломон - Мораес

"Десна":

Пока донецкий "Шахтер" в четверг пережил унижение в Риме, черниговский коллектив имел пять дней подготовки к важнейшему матчу. Сейчас футболисты Рябоконя в прекрасной форме - не так давно они отлично смотрелись против "Динамо", а после добыли две победы с общим счетом 7:0. Теперь бы им желательно закрепить успех и не отпустить далеко "Зарю".

У "северян" две серьезные потери перед выездом в Киев - не сыграют Конопля и Будковский. Первый - по арендному соглашению, второй - перебрал желтых карточек. На правом фланге обороны точно выйдет Полегенько, а вот место форварда пока вакантно. Скорее всего, там появится Дегтярев. Также предположим, что Рябоконь повторит трюк, как в игре против "Динамо" - выпустит Ермакова в опорную зону, который часто будет опускаться третьим центральным.

Ориентировочный состав: Паст - Полегенько, Гитченко, Тамм, Мостовой - Ермаков, Огиря - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Дегтярев

Цифры и факты

  • За девять сыгранных матчей черниговская "Десна" ни разу не побеждала "Шахтер". В текущем сезоне им впервые удалось сыграть вничью
  • С 27-го сентября "горняки" не пропускают в домашних матчах больше одного гола
  • Команда Рябоконя не проигрывает на протяжении трех последних матчей
  • Александр Рябоконь проведет свой 70-й выездной матч в УПЛ в качестве тренера
  • 15-й гол в УПЛ может забить Сергей Болбат
  • Среди действующих игроков больше всех голов в противостоянии забил Жуниор Мораес. На счету украинского гражданина пять точных ударов в ворота "северян"

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
2 Шахтер 17 10 6 1 36-12 +24 36 0
4 Десна 17 8 6 3 27-14 +13 30 0

Последние личные встречи

УПЛ, 5-й тур, 04.10.2020.
"Десна" - "Шахтер" 2:2
Голы: Мостовой 17, Гуцуляк 26 - Коваленко 4, Дентиньо 79

УПЛ, 30-й тур, 12.07.2020.
"Десна" - "Шахтер" 2:4
Голы: Гитченко 29, Филиппов 62 - Соломон 25, Тете 26, Майкон 60, Патрик 69 (п)

УПЛ, 25-й тур, 06.06.2020.
"Шахтер" - "Десна" 3:2
Голы: Фернандо 4, Марлос 25, Марлос 51 - Фаворов 32 (п), Будковский 88

УПЛ, 19-й тур, 23.02.2020.
"Шахтер" - "Десна" 1:0
Гол: Марлос 90

"Шахтер" - "Десна": Ставки и коэффициенты

1xbet
1.47
4.42
6.65
Сделать ставку
Favbet
1.48
4.40
6.70
Сделать ставку
Parimatch
1.48
4.30
6.80
Сделать ставку

Прогноз на матч "Шахтер" - "Десна" от UA-Футбол

Ничья 1:1. Мы понимаем, что команде Каштру отступать уже некуда и любая потеря очков еще сильнее отдалит "Шахтер" от своего главного конкурента. Подобную мысль мы пишем в анонсе практически к каждому матчу УПЛ, но "горняки" как начали играть без желания, так и продолжают это делать. Александр Рябоконь - опытный наставник и точно будет готов к любому сценарию в будущем матче. И если некоторые игроки "Шахтера" не решат исход матча благодаря своему классу, то у чемпиона будут большие проблемы. Предположим, что гости, как минимум, не проиграют.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Київ)
13.03.2021 в 21:56
3:2 на користь Десни або так, як поставив сайт ,- 1:1.
Ответить
+1
0
c99baf (Харьков)
13.03.2021 в 21:54
Минимальная победа ШД.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...