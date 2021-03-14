Александрия - Олимпик. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021

За последние семь дней донецкий "Олимпик" привлек к себе внимания больше, чем за весь сезон до этого. Лишь один незасчитанный гол в игре против "Шахтера" и сразу такой эффект. Но тот матч уже в прошлом и сейчас команде Калитвинцева нужно настраиваться на игру против "Александрии". За 2021-й год дончане не набрали ни одного очка, выбыв из борьбы за зону еврокубков.

Не намного лучшие времена переживает и "Александрия". У "горожан" был классный старт в 2021-м году, но после двух побед кряду, они проиграли "Ворскле" и с трудом удержали ничью в игре с "Днепром-1". Да, между этими делами был выход в полуфинал кубка Украины, о котором мы также не забыли. Матч на родной арене против кризисного "Олимпика" - прекрасный шанс для "Александрии" вернуться на победный путь.

"Александрия" - "Олимпик"

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14 марта, Александрия, стадион "Ника"

Начало матча в 19:30

Арбитр: А.Деревинский

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Александрия":

Может и не самой уверенной поступью, но команда Шарана продолжает держаться в середине таблице, и, по-прежнему, имеет свои претензии на пятое еврокубковое место. Поражение "Ворсклы" пришло очень вовремя и уже в воскресенье у "горожан" будет отличный шанс сократить отрыв от полтавчан. Вероятно, надеется на эту игру и опытный Владимир Шаран.

Пока неизвестно, смогут ли Ковалец и Лучкевич восстановиться к игре в воскресенье. Кирилл и Валерий - два клыка "Александрии", без которых у хищника остаются только молочные зубы, которыми никого не напугаешь. В играх против днепрян Шаран неожиданно делал ставку на игру с тремя центральными защитниками, но мы уверены, что на своей арене наставник вернется к привычной формации.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко - Гречишкин - Третьяков, Шастал, Банада, Вантух - Ситало

"Олимпик":

Давайте отбросим последние судейские скандалы, напрямую связанные с донецким клубом. Сейчас куда важнее сосредоточиться на футбольных проблемах, которых у Калитвинцева вагон и маленькая тележка. Его клуб пропускает в каждой игре, в атаке после ухода Шахаба все выглядит печально, а форма некоторых исполнителей, вдобавок к короткой скамейке запасных, еще сильнее раздражают Юрия Николаевича.

Сразу два футболиста из-за дисквалификаций отчетный матч пропустят - Тейшейра и Бабенко. К тому же, не стоит забывать и о травме Цимбалюка, которая вывела его из строя до конца сезона. Отсюда делаем простой вывод - состав "Олимпика" в выездном матче снова будет далек от оптимального.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Драме, Лебеденко - Политыло - Альваренга, Завийский, Романовский, Чогадзе - Нкенг

Цифры и факты

Между собой оба коллективы провели 20 матчей. Семь раз победу праздновала "Александрия", пять раз - "Олимпик", и еще в восьми случаях игра заканчивалась вничью

В рамках УПЛ "горожане" не проигрывают дома донецкой команде на протяжении трех матчей - две виктории и ничья

"Олимпик" проиграл четыре последних матча с общим счетом 2:8

Свой 50-й матч в рамках УПЛ может провести защитник "Александрии" Владислав Бабогло

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Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Александрия 17 6 5 6 24-21 +3 23 0 10 Олимпик 16 5 2 9 22-28 -6 17 0

Последние личные встречи

УПЛ, 5-й тур, 04.10.2020.

"Олимпик" - "Александрия" 3:2

Голы: Шахаб 8, Бабогло 25 (аг), Зотько 44 (п) - Ситало 62, Гречишкин 90 (п)

УПЛ, 14-й тур, 10.11.2019.

"Олимпик" - "Александрия" 0:0

УПЛ, 3-й тур, 10.08.2019.

"Александрия" - "Олимпик" 2:1

Голы: Шендрик 43, Безбородько 61 - Матар 56

УПЛ, 21-й тур, 10.03.2019.

"Александрия" - "Олимпик" 1:1

Голы: Ковалец 69 - Матар 88

"Александрия" - "Олимпик": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Олимпик" от UA-Футбол

Победа "Александрии" 2:1. Несмотря на то, что в игре против "Шахтера" игроки Калитвинцева неплохо смотрелись командо, вряд ли последние скандалы вокруг клуба пройдут мимо них. В подобной атмосфере не очень просто готовиться к матчу, в то время как "горожане" будут играть дома, где далеко не все могут зацепиться за очки. Тем более, со зрителями на трибунах. Стоит признать, что именно команда Шарана - фаворит матча, в котором команда может взять реванш за фиаско в первом круге.