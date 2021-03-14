Мариуполь - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 14.03.2021

Остап Маркевич попал в сложную ситуацию. Нет, разумеется, он знал, на что соглашался, когда возглавлял "Мариуполь". Невозможность играть на родном стадионе и полный состав недавних юниоров без опыта выступлений в УПЛ только добавляли адреналина. И сначала у него даже неплохо получалось. Но текущие результаты ставят под сомнение целесообразность его пребывания на тренерском мостике азовцев. Поэтому нынешний матч с "Колосом" - это тот случай, когда вся команда должна доказывать, что методы Маркевича-младшего работают.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 18-й тур

14 марта. Коваливка. Стадион "Колос"

"Мариуполь" 14:00 "Колос"

Арбитр: Александр Шандор

Телетрансляция - Футбол 1

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >> 14 марта. Коваливка. Стадион "Колос"Александр Шандор- Футбол 1

"Мариуполь"

Попытки играть в высокий прессинг выглядит интересно, но пока не эффективно. Соперники раз за разом ловят азовцев на контратаках, что приводит к поражениям. Прошлая игра с "Ворсклой" - яркое тому подтверждение. В целом "Мариуполь" не знает вкуса побед уже в семи матчах подряд. За этот период азовцы только один матч свели к ничьей - с "Днепром-1". Впрочем, не будем отрицать и тот факт, что в этот период "Мариуполь" играл почти исключительно с представителями верхней части турнирной таблицы - "Десна", "Динамо", "Александрия", "Заря", упоминавшиеся полтавчане. Но и было поражение от "Вереса" в Кубка.

В этом поединке Остап Маркевич не сможет задействовать сразу двух важных игроков основы - защитника Алексея Быкова и хавбека Вячеслава Танковского. Оба получили красные карточки в прошлом туре. Также из-за травмы не поможет партнерам форвард Даниил Сикан. В таком случае как раз вовремя возвращается Чоботенко, именно он должен сыграть в центре обороны, хотя тренер и хвалил юного Марка Мампаси.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк - Чех, Мишнев - Топалов, Очеретько, Горбунов - Кулаков

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Колос"

Коваливцы в 2021-м выступают с переменным успехом. С одной стороны, была почетная ничья с "Шахтером" и ожесточенное кубковое противостояние с "Динамо". С другой поражение на своем поле от "Руха" и ничья с "Ингульцом". Учитывая еврокубковые амбиции "Колоса", это не те результаты, на которые рассчитывал Руслан Костышин, и руководство клуба. Вчерашнее поражение "Ворсклы" дает коваливцам шанс существенно сократить отставание от пятой строчки.

Трудно сказать, будет ли тренер "Колоса" вносить изменения в стартовый состав. В общем, коваливцы не отходят от своего стиля и играют на своем уровне. Но, по крайней мере, одну рокировку все же ожидаем - вместо Данфа на левом фланге полузащиты должен сыграть Антюх.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов - Милько, Богданов - Чурко, Ориховский, Антюх - Лысенко

Статистика личных встреч

Матч первого круга был весьма драматичным. Развязка произошла на последних минутах, когда в ворота азовцев назначили пенальти, хотя нарушение произошло за пределами штрафной. Еще один факт, который придаст принципиальности - противостояние в финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы. Тогда тоже сильнее оказался "Колос". В общем команды встречались семь раз. Дважды в первой лиге, однажды в Кубке и четыре раза в рамках УПЛ. Интересно, что ни разу не было зафиксировано ничьей. Сейчас преимущество у "Мариуполь", который выиграл четыре матча при трех поражениях. Но азовцы дважды побеждали в Первой лиге и в Кубке, в УПЛ преимущество на стороне "Колоса".

Последние пять встреч:

04.10.2020. УПЛ

"Колос" - "Мариуполь" 1:0

29.07.2020. Финал плей-офф УПЛ

"Колос" - "Мариуполь" 1:0 (др.ч.)

26.10.2019. УПЛ

"Мариуполь" - "Колос" 2:0

30.07.2019. УПЛ

"Колос" - "Мариуполь" 2:1

20.09.2017. Кубок Украины

"Колос" - "Мариуполь" 1:2

Места в турнирной таблице

"Колос" пока опережает "Мариуполь" на шесть очков - это три позиции в турнирной таблице. В случае очередной неудачи азовцы в перспективе рискуют быть втянутыми в борьбу за выживание.

М Команда И В Н П М РМ О 7 Колос 17 5 8 4 21-18 +3 23 9 ФК Мариуполь 17 4 5 8 16-24 -8 17

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Мариуполь - Колос