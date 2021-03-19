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Металлист 1925 - Николаев. Прогноз, анонс, составы команд в матче 19.03.2021
В пятницу 19-го марта на поле стадиона ОСК "Металлист" в Харькове местный "Металлист 1925" примет команду "Николаев" из одноименного города. Начало встречи традиционно в 19:00
Фото - ФК Металлист 1925
Соперники по центральному матчу 17-го тура украинской Первой лиги идут ноздря в ноздрю, с той лишь разницей, что у "корабелов" еще имеется матч в запасе. В пользу харьковчан говорит тот факт, что они уже вкатились в сезон, сыграв в понедельник с "Альянсом".
Первая лига, 17-й тур
Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)
Арбитр: Евгений Петренко (Одесса)
Металлист 1925 19:00 Николаев
Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>
Трансляцию матча смотрите на канале в YouTube FC Metalist 1925 Kharkiv
Металлист 1925 (Харьков)
Победа над липоводолинским клубом (2:1) оставила двоякое впечатление. С одной стороны - блестящий блиц-криг от подопечных Валерия Кривенцова с размашистыми атаками, забросами за спины защитникам соперника, "ложной девяткой" в исполнении Дерека и фантастически точным ударом Владислава Дмитренко в качестве вишенки на торте. С другой - второй тайм был в исполнении хозяев невнятным, а замены главного тренера в концовке я бы назвал даже трусливыми...
К матчу "Металлист 1925" подходит в оптимальном составе и даже Ярослав Ямполь уже должен был тренироваться в общей группе, готовясь к своему возвращению после травмы.
Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Кольцов - Савин, Голодюк, Батюшин, Дмитренко - Дерек.
МФК Николаев
Глава наблюдательного совета клуба Сергей Кантор на итоговом межсезонном интервью намекнул, что без финансовой помощи "Николаеву" в УПЛ делать нечего. Да и со стадионом наблюдаются проблемы бюрократического характера, что не позволяет использовать готовое к эксплуатации основное поле Центрального стадиона, принимая соперников на "верхнем".
Усиление "Николаева" как минимум странное - защитник, два форварда и сразу три вратаря. Наиболее именитым из трио назвал бы Антона Сытникова, хотя и он в первом круге в составе "Горняка-Спорта" не впечатлял. Зато южная команда получила возможность готовиться к возобновлению сезона в Турции, чем похвастать может далеко не каждый коллектив дивизиона.
Защитник Дмитрий Ульянов не сможет помочь своим патнерам из-за дисквалификации на 17-й тур.
Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Сытников - Кушниренко, Порох, Парцвания, Куксенко - Охрончук, Витенчук - Войцеховский, Одарюк, Паламар - Яворский.
Очные встречи команд
- В пяти предыдущих матчах у команд по две победы и ничья со счетом 0:0.
- Если "Металлист 1925" в выиграных им матчах против "Николаева" забивал не более двух голов, то "корабелы" дважды оформляли по три мяча. Оба раза это случалось в домашних для них поединках.
- "Николаев" также имеет в своем активе единственную разгромную победу в рамках данного противостояния. Со счетом 3:0 южане разгромили харьковчан во втором круге сезона Первой лиги 2018/19.
Ставки и коэффициенты на матч Металлист 1925 - Николаев
Цифры и факты
- В активе "Металлиста 1925" всего лишь четырнадцать голов после шестнадцати матчей.
- "Николаев" забил 26 раз в пятнадцати играх и делит по общей результативности второе место в дивизионе с "Черноморцем" и "Горняком-Спортом". Пальму первенства продолжает удерживать "Агробизнес", оформивший 29 голов.
- Подопечные Ильи Близнюка являются лучшей командой Первой лиги по игре на выезде. "Николаев" набрал 18 очков из 30 возможных при всего семи пропущенных мячах в десяти гостевых встречах.
Прогноз на поединок Металлист 1925 - Николаев
Продолжу гнуть "низовую" линию, полагая, что против "Альянса" харьковчанам банально повезло застать соперника врасплох в дебюте. Жду в будущей игре ситуацию, похожую на "сухую" встречу первого круга прошлого чемпионата, когда в Харькове голов зрители так и не увидели.
Ставка: Тотал меньше (2) за 2.01
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