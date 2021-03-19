Металлист 1925 - Николаев. Прогноз, анонс, составы команд в матче 19.03.2021

Соперники по центральному матчу 17-го тура украинской Первой лиги идут ноздря в ноздрю, с той лишь разницей, что у "корабелов" еще имеется матч в запасе. В пользу харьковчан говорит тот факт, что они уже вкатились в сезон, сыграв в понедельник с "Альянсом".

Первая лига, 17-й тур

Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)

Арбитр: Евгений Петренко (Одесса)

Металлист 1925 19:00 Николаев

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Металлист 1925 (Харьков)

Победа над липоводолинским клубом (2:1) оставила двоякое впечатление. С одной стороны - блестящий блиц-криг от подопечных Валерия Кривенцова с размашистыми атаками, забросами за спины защитникам соперника, "ложной девяткой" в исполнении Дерека и фантастически точным ударом Владислава Дмитренко в качестве вишенки на торте. С другой - второй тайм был в исполнении хозяев невнятным, а замены главного тренера в концовке я бы назвал даже трусливыми...

К матчу "Металлист 1925" подходит в оптимальном составе и даже Ярослав Ямполь уже должен был тренироваться в общей группе, готовясь к своему возвращению после травмы.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Кольцов - Савин, Голодюк, Батюшин, Дмитренко - Дерек.

МФК Николаев

Глава наблюдательного совета клуба Сергей Кантор на итоговом межсезонном интервью намекнул, что без финансовой помощи "Николаеву" в УПЛ делать нечего. Да и со стадионом наблюдаются проблемы бюрократического характера, что не позволяет использовать готовое к эксплуатации основное поле Центрального стадиона, принимая соперников на "верхнем".

Усиление "Николаева" как минимум странное - защитник, два форварда и сразу три вратаря. Наиболее именитым из трио назвал бы Антона Сытникова, хотя и он в первом круге в составе "Горняка-Спорта" не впечатлял. Зато южная команда получила возможность готовиться к возобновлению сезона в Турции, чем похвастать может далеко не каждый коллектив дивизиона.

Защитник Дмитрий Ульянов не сможет помочь своим патнерам из-за дисквалификации на 17-й тур.

Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Сытников - Кушниренко, Порох, Парцвания, Куксенко - Охрончук, Витенчук - Войцеховский, Одарюк, Паламар - Яворский.

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Очные встречи команд

В пяти предыдущих матчах у команд по две победы и ничья со счетом 0:0.

Если "Металлист 1925" в выиграных им матчах против "Николаева" забивал не более двух голов, то "корабелы" дважды оформляли по три мяча. Оба раза это случалось в домашних для них поединках.

"Николаев" также имеет в своем активе единственную разгромную победу в рамках данного противостояния. Со счетом 3:0 южане разгромили харьковчан во втором круге сезона Первой лиги 2018/19.

Ставки и коэффициенты на матч Металлист 1925 - Николаев

Цифры и факты

В активе "Металлиста 1925" всего лишь четырнадцать голов после шестнадцати матчей. "Николаев" забил 26 раз в пятнадцати играх и делит по общей результативности второе место в дивизионе с "Черноморцем" и "Горняком-Спортом". Пальму первенства продолжает удерживать "Агробизнес", оформивший 29 голов. Подопечные Ильи Близнюка являются лучшей командой Первой лиги по игре на выезде. "Николаев" набрал 18 очков из 30 возможных при всего семи пропущенных мячах в десяти гостевых встречах.

Прогноз на поединок Металлист 1925 - Николаев

Продолжу гнуть "низовую" линию, полагая, что против "Альянса" харьковчанам банально повезло застать соперника врасплох в дебюте. Жду в будущей игре ситуацию, похожую на "сухую" встречу первого круга прошлого чемпионата, когда в Харькове голов зрители так и не увидели.

Ставка: Тотал меньше (2) за 2.01