Ворскла - Олимпик. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 марта 2021

Как вы думаете, что общего между киевским "Динамо” и полтавской "Ворсклой”. Не будем тянуть с ответом - они часто играют дома в текущем сезоне. Так уж сложился календарь, что команда Максимова три матча подряд провела на стадионе в Полтаве. Впереди - еще четыре точно таких же случая.

И если сначала казалось, что полтавскую крепость взять голыми руками не очень просто, то магию стадиона в прошлую субботу разрушил "Днепр-1”, добыв победу в меньшинстве. Сможет ли подобный трюк провернуть "Олимпик”, который проиграл подряд пять встреч в УПЛ. Мы очень сомневаемся. С другой стороны, футбольные результаты умеют удивлять. Особенно, когда дело касается украинского первенства.

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"Ворскла" 19:30 "Олимпик"

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20 марта, Полтава, стадион "Ворскла"

Арбитр: Я.Козык

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Ворскла”:

Как мы говорили выше, "бело-зеленые” оступились неделю назад на родной арене, проиграв "Днепру-1”. С одной стороны, ругать ворсклян не за что - моменты были, преимущество было, но реализация подвела. Однако бросается в глаза прямолинейная игра в исполнении футболистов Максимова. Если осенью они удивляли, то сейчас местами заставляют зевать. Тактику Юрия Вильевича удалось раскусить многим.

Особых кадровых проблем у "Ворсклы” перед матчем в субботу нет. Да, в лазарете продолжает находиться Гео Цитаишвили, а левый латераль Якубу, пропустивший долгий срок, лишь недавно вернулся в заявку. Нам кажется, что Максимов не будет вносить особых изменений, так как привык доверять своей основной обойме футболистов.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане - Степанюк, Кулач

"Олимпик”:

Пока президент клуба решил начать войну против судейского корпуса УАФ, читая красивые речи с броневика и предоставляя свои доказательства нарушений Лучано Лучи, дела его коллектива на футбольном поле далеки от идеала. Дончане - худшая команда УПЛ в 2021-м году, если верить статистике - пять матчей, пять поражений. Приход Юрия Калитвинцева команду не взбодрил, а местами даже сделал более инертной.

Владислав Гельзин и Сергей Ребров приехали в гости к Олимпийцамhttps://t.co/vRG0YySAbx — FC Olympic (@fcolympic_don) March 18, 2021

Но есть и хорошие новости. Отсидев одноматчевую дисквалификацию, в строй готовы вернуться Бабенко и Тейшейра, коих очень не хватало неделю назад. Лично у нас нет сомнений, что они получат место в старте. А у вас? Помимо этого, вернулся в общую группу Бенито, но о его кондициях пока не будем делать выводы.

Ориентировочный состав: Бетим - Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко - Бабенко - Альваренга, Политыло, Завийский, Тейшейра - Нкенг

Цифры и факты

В случае поражения в субботу, "Ворскла” встретит сотое домашнее фиаско в рамках УПЛ

"Олимпик” также может юбилейно проиграть - в 90-й раз в УПЛ

Павел Ребенок будет иметь шанс в 300-й раз сыграть в матчах чемпионата Украины

Донецкий клуб пропускает на протяжении 14-ти матчей кряду - это антирекорд "Олимпика”

Юрий Калитвинцев пока не побеждал в качестве наставника дончан

Владислав Кулач в 2021-м году забил четыре гола. До матча недельней давности против "Днепра-1”, он отличался в трех играх подряд. Он же забил три гола в четырех последних играх против "Олимпика"

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Ворскла 18 7 7 4 24-15 +9 28 0 10 Олимпик 17 5 2 10 22-30 -8 17 0

Последние личные встречи

УПЛ, 6-й тур, 18.10.2020

"Олимпик" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач 70

УПЛ, 28-й тур, 28.06.2020

"Ворскла" - "Олимпик" 0:0

УПЛ, 23-й тур, 15.03.2020

"Олимпик" - "Ворскла" 1:1

Голы: Баланюк 21 - Кулач 42

УПЛ, 22-й тур, 07.03.2020

"Ворскла" - "Олимпик" 1:0

Гол: Кулач 63 (п)

"Ворскла” - "Олимпик”: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла” - "Олимпик” от UA-Football

Победа "Ворсклы” 2:0. Начнем с гостей. "Олимпик” в последних матчах выглядел очень разобрано. Если взять в качестве наглядного пособия игру против "Александрии”, то наружу выйдут все недостатки клуба - слабая игра в атаке, провалы в опорной зоне, несыгранность ряда футболистов, а также слабая форма лидеров. У "Ворсклы” дела сейчас идут лучше, а недавнее поражение только сильнее мотивирует футболистов Максимова. Прогнозируем легкую победу хозяев в субботу.