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Ворскла - Олимпик. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 марта 2021
Вы верите в "Олимпик"? Мы не особо
Фото: ФК Олимпик
Как вы думаете, что общего между киевским "Динамо” и полтавской "Ворсклой”. Не будем тянуть с ответом - они часто играют дома в текущем сезоне. Так уж сложился календарь, что команда Максимова три матча подряд провела на стадионе в Полтаве. Впереди - еще четыре точно таких же случая.
И если сначала казалось, что полтавскую крепость взять голыми руками не очень просто, то магию стадиона в прошлую субботу разрушил "Днепр-1”, добыв победу в меньшинстве. Сможет ли подобный трюк провернуть "Олимпик”, который проиграл подряд пять встреч в УПЛ. Мы очень сомневаемся. С другой стороны, футбольные результаты умеют удивлять. Особенно, когда дело касается украинского первенства.
"Ворскла" 19:30 "Олимпик"
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20 марта, Полтава, стадион "Ворскла"
Арбитр: Я.Козык
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Ворскла”:
Как мы говорили выше, "бело-зеленые” оступились неделю назад на родной арене, проиграв "Днепру-1”. С одной стороны, ругать ворсклян не за что - моменты были, преимущество было, но реализация подвела. Однако бросается в глаза прямолинейная игра в исполнении футболистов Максимова. Если осенью они удивляли, то сейчас местами заставляют зевать. Тактику Юрия Вильевича удалось раскусить многим.
Декілька миттєвостей #ДеньМатчу18 ????#ФКВорскла #FCVP #VRPDNI pic.twitter.com/rPPFSfvv7h— ФК Ворскла (@vorsklacomua) March 13, 2021
Особых кадровых проблем у "Ворсклы” перед матчем в субботу нет. Да, в лазарете продолжает находиться Гео Цитаишвили, а левый латераль Якубу, пропустивший долгий срок, лишь недавно вернулся в заявку. Нам кажется, что Максимов не будет вносить особых изменений, так как привык доверять своей основной обойме футболистов.
Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане - Степанюк, Кулач
"Олимпик”:
Пока президент клуба решил начать войну против судейского корпуса УАФ, читая красивые речи
с броневика и предоставляя свои доказательства нарушений Лучано Лучи, дела его коллектива на футбольном поле далеки от идеала. Дончане - худшая команда УПЛ в 2021-м году, если верить статистике - пять матчей, пять поражений. Приход Юрия Калитвинцева команду не взбодрил, а местами даже сделал более инертной.
Владислав Гельзин и Сергей Ребров приехали в гости к Олимпийцамhttps://t.co/vRG0YySAbx— FC Olympic (@fcolympic_don) March 18, 2021
Но есть и хорошие новости. Отсидев одноматчевую дисквалификацию, в строй готовы вернуться Бабенко и Тейшейра, коих очень не хватало неделю назад. Лично у нас нет сомнений, что они получат место в старте. А у вас? Помимо этого, вернулся в общую группу Бенито, но о его кондициях пока не будем делать выводы.
Ориентировочный состав: Бетим - Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко - Бабенко - Альваренга, Политыло, Завийский, Тейшейра - Нкенг
Цифры и факты
- В случае поражения в субботу, "Ворскла” встретит сотое домашнее фиаско в рамках УПЛ
- "Олимпик” также может юбилейно проиграть - в 90-й раз в УПЛ
- Павел Ребенок будет иметь шанс в 300-й раз сыграть в матчах чемпионата Украины
- Донецкий клуб пропускает на протяжении 14-ти матчей кряду - это антирекорд "Олимпика”
- Юрий Калитвинцев пока не побеждал в качестве наставника дончан
- Владислав Кулач в 2021-м году забил четыре гола. До матча недельней давности против "Днепра-1”, он отличался в трех играх подряд. Он же забил три гола в четырех последних играх против "Олимпика"
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Ворскла
|18
|7
|7
|4
|24-15
|+9
|28
|0
|10
|Олимпик
|17
|5
|2
|10
|22-30
|-8
|17
|0
Последние личные встречи
УПЛ, 6-й тур, 18.10.2020
"Олимпик" - "Ворскла" 0:1
Гол: Кулач 70
УПЛ, 28-й тур, 28.06.2020
"Ворскла" - "Олимпик" 0:0
УПЛ, 23-й тур, 15.03.2020
"Олимпик" - "Ворскла" 1:1
Голы: Баланюк 21 - Кулач 42
УПЛ, 22-й тур, 07.03.2020
"Ворскла" - "Олимпик" 1:0
Гол: Кулач 63 (п)
"Ворскла” - "Олимпик”: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ворскла” - "Олимпик” от UA-Football
Победа "Ворсклы” 2:0. Начнем с гостей. "Олимпик” в последних матчах выглядел очень разобрано. Если взять в качестве наглядного пособия игру против "Александрии”, то наружу выйдут все недостатки клуба - слабая игра в атаке, провалы в опорной зоне, несыгранность ряда футболистов, а также слабая форма лидеров. У "Ворсклы” дела сейчас идут лучше, а недавнее поражение только сильнее мотивирует футболистов Максимова. Прогнозируем легкую победу хозяев в субботу.
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