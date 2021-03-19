Десна - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 20.03.2021

Черниговский коллектив как раз под закрытие стадиона имени Валерия Лобановского оформил возвращение в родные стены и проведёт на стадионе имени Гагарина премьерный за 104 дня по-настоящему домашний матч. Это тем более важно для подопечных Александра Рябоконя, что противостоять им будет коллектив, который нанёс "северянам" одно из четырёх поражений в текущем чемпионате. И ладно проигрыши "Шахтёру" и "Зари" - уступать тем, кто выше в таблице, не зазорно. Но фиаско во встречах со "Львовом" и "Днепром-1" ещё долго будут кошмарить команду. Вендетта львовянам ещё впереди. Зато сейчас есть шанс поквитаться с днепровским коллективом.

СК строил грандиозные планы по борьбе за еврокубки, но завершил первый круг на последнем месте. Смена тренера по ходу дистанции вызывала только смех, учитывая, что у Игора Йовичевича результата также не было. Однако после зимних сборов команда наконец-то начала стабильно набирать очки. Борьба за Лигу конференций? Пока говорить рано. Однако на старте 2021-го "Днепр-1" выступает лучше и "Ворсклы", и "Колоса", и "Александрии" - трёх других претендентов на пятое место (впрочем, ещё далеко не факт, что эта позиция принесёт место на международной арене, нужно оглядываться на то, кто выиграет Кубок страны). Однако если что - мы вас предупреждали, что девять очков за восемь туров при нестабильности конкурентов отыгрываются.

"Десна" - "Днепр-1"

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20 марта. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 17:00

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко

Арбитр ВАР - Сергей Бойко

Ассистент ВАР - Владимир Володин

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"Десна": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Домбровский, Дима, Арвеладзе, Сухоцкий, Безбородько (все - под вопросом / игра за дубль)

Чепурненко неожиданно легко перешёл с команды Второй лиги сразу в УПЛ, отыграв в двух кряду встречах "Десны" с первых минут. Ожидаем, что универсал середины поля, который может сыграть как на оборону, так и на атаку, снова выйдет в старте. Александра Рябоконя должно радовать, что возвращаются в обойму Будковский и Конопля, пропустившие поединок против "Шахтёра". Их в субботу также ждём в старте. Из возможных позиций для ротации у тренерского штаба "северян" по классике - крайние полузащитники, где выбор остаётся достаточно широким.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Тамм, Имереков, Конопля - Огиря, Чепурненко - Гуцуляк, Тотовицкий, Калитвинцев - Будковский

"Днепр-1": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Дуглас

У СК одна, но очень важная потеря. Неделю назад в дебюте второго тайма против "Ворсклы" внезапно самоликвидировался Дуглас, поэтому Игору Йовичевичу придётся из заначки доставать Сватка. По остальным позициям остаются вопросы разве что по крайним полузащитникам, где Чуже и Назаренко, признаться, не впечатляют. Альтернатива есть хотя бы в лице Булецы, но чемпион мира почему-то доверием у нынешнего тренерского штаба не пользуется.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Дубинчак, Логинов, Сваток, Тейлор - Пихалёнок, Игнатенко - Чуже, Когут, Назаренко - Довбик.

Статистика команд

"Десна" после зимней паузы уже по два раза успела познать вкус побед и горечь поражений. Болельщикам самой северной команды страны должно быть обидно, ведь проигрывали черниговчане прямым конкурентам за места в ТОП-3: "Заре" (1:2) и "Шахтёру" (0:4). Особняком стоит ничья с "Динамо", когда были все шансы даже выиграть, но подопечные Александра Рябоконя не дотерпели до финального свистка. Аутсайдеров лиги "северяне" дважды разгромили и за 180 минут отправили в их ворота семь голов.

На отрезке в пять последних матчей (а после зимней паузы было сыграно ровно столько туров) "Днепр-1" в тройке лучших команд УПЛ, проигрывая только один балл "Заре" и два - "Динамо". Главная проблема СК - умение пробивать оборону команд, которые отдают мяч днепрянам. Тем не менее, это не помешало команде Йовичевича за февраль-март отправить в ворота соперников уже девять голов. Кстати, это третий показатель в лиге после те же "Зари", "Динамо" и как раз "Десны".

Турнирная таблица

Днепряне с начала второго круга уже сделали спурт с последнего места в таблице до восьмой строчки, и вряд ли на этом остановятся. Мечтать о попадании в еврокубки уже по итогам текущего сезона тяжело, ведь отставание от той же "Десны" или "Ворсклы" одиннадцать и девять баллов соответственно. Но можно попытаться ещё сократить отставание, а там многое будет зависеть от удачи и стабильности конкурентов. О вылете СК уже думать смысла нет: задел в семь очков обещает в этом плане достаточно спокойную весну. Черниговский коллектив сейчас ведёт прямую борьбу за третью строчку с "Зарёй". Пока "северяне" проигрывают два балла и провели на один матч больше. Также не стоит забывать, что сзади подпирает "Ворскла", которая на старте 2021-го выглядит довольно тяжело, но всё ещё опасна.

# Команда И В Н П М РМ О 4 Десна 18 8 6 4 27-18 +9 30 8 СК Днепр-1 18 5 4 9 23-30 -7 19

Личные встречи

В официальных встречах соперники ранее пересекались только на уровне УПЛ. Двухматчевое противостояние в прошлом сезоне выиграла "Десна". Поединок на "Днепр-Арене" завершился победой "северян" благодаря голу Филиппова, а затем оппоненты разошлись миром (Шаповал и Хлёбас). В первом круге нынешнего чемпионата внезапно выиграл "Днепр-1" (Назаренко и Довбик), пребывавший тогда в глубоком кризисе. Для Игора Йовичевича эти три очка стали дебютными в Премьер-лиге после того, как он пришёл на своё нынешнее место работы.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Десна" - "Днепр-1"

Букмекеры дают довольно неплохой коэффициент на ставку, что обе забьют, и нет смысла этим не воспользоваться. Днепряне в начале года неплохо забивают, испытывая проблемы лишь с командами, против которых приходится играть первым номером. Главной ударной силой наконец-то стал Довбик, забив классный победный гол в ворота "Ворсклы" неделю назад. "Десна" в 2021-м только "Шахтёр" не смогла огорчить, но в остальных встречах также стабильно отличалась. Собственно, голов в этом противостоянии мы ожидаем в первую очередь.

Ставка: обе забьют за 1,8

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша