Мариуполь - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.03.2021

Это будет знаковый матч. Во-первых, "Мариуполь" наконец вернется на родной стадион. Всю первую часть сезона азовцы играли на выезде, а после перерыва даже домашние матчи по календарю проводили на полях соперников из-за желания максимально подготовить газон к новым баталиям. Во-вторых, обе команды крайне неудачно начали 2021-й год, добыв на двоих в десяти матчах лишь четыре очка. В Мариуполе пока о перспективах Остапа Маркевича не говорят, а вот из Закарпатья прилетели слухи, что в случае неудачи с Василием Кобиным могут попрощаться. В конце концов, и тренер хозяев рискует - любое руководство не потерпит, когда неудачная серия приводит к падению в низины турнирной таблицы.

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20 марта. Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойка

"Мариуполь" 14:00 "Минай"

Арбитр - Анатолий Абдула

Телетрансляция - Футбол 2

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Последние новости и составы

"Мариуполь"

Азовцы в предыдущем туре разгромно уступили "Колосу". Хотя и имели моменты, чтобы забить больше чем один мяч. С реализацией у команды Маркевича пока не все в порядке, а тут еще и основной форвард травмирован - Даниил Сикан, по словам тренера, выбыл на длительный период. Его по позиции должен заменить Кулаков, но Остап Миронович может перевести на позицию выше Артема Бондаренко. Зато наконец оптимальной будет линия защиты, где партнером Чоботенко в центре будет Быков, отбывший дисквалификацию. Возвращение Танковского предоставляет больше свободы Мишневу в создании и завершении атак. Интересно, кто сыграет на флангах - в прошлом туре это были Горбунов и Топалов, на этот раз с первых минут могут сыграть Кащук и Очеретько.

Гальчук - Кирюханцева, Чоботенко, Быков, Стасюк - Чех, Танковский - Кащук, Мишньов, Очеретько - Бондаренко

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"Минай"

Закарпатцы тоже проиграли в прошлом туре - прямому конкуренту "Ингульцу" 0:1. Слабым оправданием является тот факт, что Василий Кобин был вынужден перетряхивать защитную линию из-за большого количества дисквалифицированных, причем уже по ходу игры красную получил Даниил Карась. На этот раз должно быть легче. "Минай" снова может сыграть в три центральных защитника. Наверняка тренерский штаб максимально насытит центр поля. Ну и для медленного Артема Милевского нужен быстрый напарник, которого он сможет запускать в прорывы. Предположим, что это будет Кожанов, тогда как Шиндер появится на поле уже во втором тайме.

Попович - Малепе, Лопиренок, Матич, Ковтун, Кныш - Ткачук, Снижко, Нуриев - Милевский, Кожанов

Положение в турнирной таблице

"Мариуполь" из претендента на место в Лиге Европы рискует окончательно превратиться в заурядного середняка. Сейчас азовцы десятые, но если проиграют "Минаю", который занимает предпоследнее место, то подпустят закарпатцев к себе на расстояние одного очка

# Команда И В Н П М РМ О 8 СК Днепр-1 18 5 4 9 23-30 -7 19 9 ФК Мариуполь 18 4 5 9 17-28 -11 17 10 Олимпик 17 5 2 10 22-30 -8 17 11 Ингулец 18 2 10 6 16-27 -11 16 12 Рух 17 2 7 8 15-31 -16 13 13 ФК Минай 17 3 4 10 12-33 -21 13 14 ФК Львов 16 3 3 10 11-37 -26 12

Личные встречи

17.10.2020. УПЛ. "Минай" - "Мариуполь" 0: 1

Это будет лишь вторая встреча в истории команд. Победу в первом круге азовцам принес реализован на последних минутах пенальти Артемом Бондаренко.

Последние результаты

14.03.2021. "Мариуполь" - "Колос" 1:4 06.03.2021. "Мариуполь" - "Ворскла" 0:1 27.02.2021. "Мариуполь" - "Днепр-1" 2:2 20.02.2021. "Мариуполь" - "Заря" 0:1 14.02.2021. "Мариуполь" - "Александрия" 0:1 13.03.2021. "Минай" - "Ингулец" 0:1 07.03.2021. "Динамо" - "Минай" 3:0 28.02.2021. "Минай" - "Олимпик" 2:1 20.02.2021. "Александрия" - "Минай" 3:0 13.02.2021. "Минай" - "Львов" 1:2

Цифры и факты

"Мариуполь" не может выиграть уже в восьми официальных матчах подряд. За этот период команда Маркевича лишь раз сыграла вничью, остальные поединки проиграла.

Последний раз "Мариуполь" играл на своем поле еще в июле прошлого года. Тогда еще команда Бабича проиграла "Олимпику" 1:4.

"Минай" еще ни разу не побеждал на выезде в рамках УПЛ - в восьми матчах команда Кобина трижды играла вничью, в остальных случаях проигрывала.

Лучшим бомбардиром текущего чемпионата в составах обеих команд является Анатолий Нуриев - на счету атакующего хавбека "Мина" восемь мячей, пять из которых он забил с пенальти. Лучший показатель среди азовцев у Артема Бондаренко - четыре мяча.

Денис Кожанов может забить свой 30-й гол в рамках УПЛ. Семь из них он провел в составе именно "Мариуполя" (или "Ильичевца", как клуб назывался раньше). В составе азовской команды Кожанов выступал в четырех сезонах и сыграл только в рамках чемпионатов 87 поединков

Это будет четвертая встреча тренеров Кобина и Маркевича. Интересно, что в трех предыдущих матчах Маркевич возглавлял три разные команды - "Агробизнес", "Черноморец" и "Мариуполь". Статистика равная - по одной победе и ничья.

"Мариуполь" - "Минай". Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Минай" 2:1

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Не будем выдумывать чего-то и мы. Команда Маркевича будет вдохновлена ​​фактом игры в родном городе - ей наконец не надо ездить по Украине, тогда как "Минай" проделал путь буквально через всю страну. К тому же у "Мариуполя" не было полностью провальных матчей - обычно азовцы проигрывали по неопытности собственных исполнителей или же из-за попытки играть слишком агрессивно. У "Мина" слишком большие перепады в уровне игры. В то же время в составе гостей немало опытных исполнителей, которые должны организовать хотя бы один мяч в ворота хозяев. Поэтому наш прогноз - победа азовцев с забитыми голами в исполнении обеих команд.