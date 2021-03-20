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Колос - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 марта 2021
Проверка на прочность, проверка амбиций
Фото: ФК Заря
Сразу и не вспомнишь, когда в последний раз луганская "Заря" теряла очки или проигрывала в рамках украинского первенства. В определенные моменты казалось, что команда Скрипника получила пиджаки бессмертия, которые помогали им добывать победы даже в тех матчах, когда в них особо не верили. Но любая сказка всегда подходит к своему концу - неделю назад луганчане проиграли "Динамо" и в это воскресенье должны показать, как они умеют держать удар.
Проблемы "черно-белых" не должны особо волновать "Колос". Команда Костышина всего второй год находится в высшей лиге и второй год подряд ведет борьбу за попадание в еврокубки. Представители Ковалевки уже давно имеют статус тяжелого соперника для грандов нашего футбола, потому уверены, что немало проблем будет и у "Зари".
"Колос" 19:30 "Заря"
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21 марта, Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: Д.Кривушкин
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Колос":
Добыв лишь один бал в играх против "Ингульца" и "Руха", команда Руслана Костышина провела шикарный матч против "Мариуполя" в прошедшее воскресенье, забив четыре гола при шести ударах в створ. О чем это говорить? О прекрасной реализации своих моментов (особенно после стандартов), а также о давно известном факте - "Колосу" проще играть против команд, которые забирают себе инициативу. В принципе, ничего нового вы не услышали. Благо для ковалевцев - "Заря" подходит под их любимый стиль игры.
Несколько слов о кадрах. Костышин пошел на риск в прошлом туре, выпустив всего одного опорника, вместо положенных для его команды двух. В игре против "Зари" он должен вернуться к стандартной схеме 4-2-3-1. Точно не сыграет в воскресенье Антюх - вынужден полузащитник отбывать дисквалификацию. Также под вопросом появление Чурко - воспитанник "Шахтера" сразу полюбился болельщикам "Колоса", но матч недельной давности не смог закончить из-за повреждения. Степень серьезности травмы скрывается. После болезни должны вернуться в старт Волынец и Кравченко.
Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Петров, Новак, Черноморец - Задоя, Богданов - Ильин, Костышин, Ориховский - Лысенко
"Заря":
Восьмиматчевая победная хода "мужиков", во время которой даже был повержен донецкий "Шахтер", заставила болельщиков и экспертов задуматься о появлении третьего борца за золотые медали. Прошлый тур все быстро вернул на свои места - "Заря" действительно претендент, но только на бронзу. Выше головы прыгнуть не удалось.
Проблем с составом у Виктора Скрипника практически нет, но это не означает, что после домашнего фиаско наставник не проведет несколько изменений. Во-первых, в старт должен вернуться Иванисеня, который отправит на скамейку запасных Назарину. Кроме этого, на правом фланге атаки может оказаться Хомченовский. А самое интересное для нас, сыграет ли Аллахяр Сайядманеш - форвард получил вызов в сборную Ирана и уже 21-го числа должен начать сборы.
Ориентировочный состав: Василь - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Рейс - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Гладкий, Громов
Цифры и факты
- "Колос" никогда не побеждал "Зарю" в личных встречах. Всего команды провели между собой пять поединков - четыре виктории на счету луганчан и всего одна ничья, которая была зафиксирована в первом круге этого сезона
- Один из лидеров "черно-белых", Владислав Кочергин, забил четыре гола в ворота "Колоса"
- "Заря" может проиграть свой 160-й матч в рамках УПЛ
- Команда Виктора Скрипника побеждает в четырех выездных играх кряду. Более того, за это время соперники не забили ни одного гола
- Воскресный матч станет юбилейным для Виктора Анатольевича - 50-й матч в качестве наставника луганчан в УПЛ
- 20-й гол в украинском первенстве может забить Владислав Кочергин
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|3
|Заря
|17
|9
|5
|3
|31-13
|+18
|32
|0
|7
|Колос
|18
|6
|8
|4
|25-19
|+6
|26
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 6-й тур, 17.10.2020
"Заря" - "Колос" 1:1
Голы: Кочергин 44 - Селезнев 90 (п)
УПЛ, 30-й тур, 11.07.2020
"Колос" - "Заря" 0:2
Голы: Кочергин 9, 42
УПЛ, 25-й тур, 06.06.2020
"Заря" - "Колос" 1:0
Гол: Кабаев 13
УПЛ, 14-й тур, 10.11.2019
"Заря" - "Колос" 2:0
Голы: Юрченко 31 (п), Кочергин 90
"Колос" - "Заря": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Колос” - "Заря” от UA-Football
Победа "Зари" 1:2. Поражение "Динамо" закончило волшебную серию команды Скрипника, но никакой катастрофы, говоря откровенно, не произошло. Главная борьба луганчан за бронзовые медали в самом разгаре, и в ней "Заря" - явный фаворит. На поле ковалевцев просто не бывает никому, но внесение киевской области в красный список, который означает закрытие трибун на ближайшее время, ударит по футболистам Костышина. Они встретятся с "Зарей" фейс ту фейс и фаворитами их никак не назовешь. Хотя повторим наши же слова из начала анонса - просто гостям не будет.
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