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Ингулец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 марта 2021
В первом круге команды на двоих забили семь
Фото: ФК Александрияэ
Дерби - это всегда интересно и принципиально. Взять к примеру противостояние "Ингульца" и "Александрии", которые представляют одну область. Между собой команды провели две игры, причем обе в нынешней кампании. Оба матча проходили в стиле настоящих боевиков 90-х - перестрелки, потери (из-за COVID-19), погони. В первом круге команда Шарана забила "Ингульцу" четыре за тайм, после чего почти все потеряла, пропустив трижды. В кубке проблем было гораздо меньше - 4:1.
К чему мы все это? Очень хотелось бы, чтобы команды на время забыли о результате и в воскресенье снова попытались сыграть в открытый футбол, который всем подарит зрелище. За два матча "Александрия" и "Ингулец" забили 12 голов - нужно повышать планку.
"Ингулец" 14:00 "Александрия"
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21 марта, Кропивницкий, стадион "Зирка"
Арбитр: В.Новохатний
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Ингулец":
Несмотря на всю свою неуступчивость, команда Лавриненко продолжает находиться в опасной зоне, так и не оторвавшись от группы вылета. В прошедшем туре "красно-желтые" минимально обыграли "Минай" на выезде, но к самой игре вопросов достаточно много - получив численный перевес по игрокам и счету на 20-й минуте, "Ингулец" мало что показал в атаке, доказав, что их сильная сторона - оборона. Отсюда и аномальное количество ничейных результатов.
У Лавриненко остаются прежние проблемы с составом, в виде отсутствия Янакова и Лупашко. Помимо этого, пропал Васин, подписанный зимой из "Ворсклы". С другой стороны, никто не должен отсиживать дисквалификацию, а потому предположим, что наставник "Ингульца" не решится вносить серьезные корректировки, а просто повторит победный состав.
Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Салем, Ковалев, Квасный - Шишка, Кучеренко - Бартулович, Запорожец, Щедрый - Ситчинава
"Александрия":
Одно поражение в пяти матчах УПЛ в 2021-м году, а также выход в полуфинал кубка Украины - с таким багажом подходит команда Шарана к воскресному дерби. Согласитесь, далеко не самые плохие результаты, которые позволили "горожанам" оставаться претендентами на пятое место. Игра в целом, если не считать проблемы с реализацией, также остается на неплохом уровне.
???? #ОлександріяОлімпік (2:0) pic.twitter.com/FY7WrIhFhk— FC Olexandriуa (@FCO1948) March 15, 2021
Кадровых проблем у Шарана хватает. Точно пропустит матч главный созидатель, творческий центр и просто лидер атак - Кирилл Ковалец. Помимо него, перебор желтых карточек не позволит выйти на футбольное поле еще одному игроку старта - Евгению Банаде. Вероятно, что потеря двух хавбеков вынудит Владимира Богдановича повторить трюк с прошлого тура - сыграть по схеме 4-4-2, где Ситало будет помогать юный Устименко.
Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Лучкевич, Шастал, Гречишкин, Третьяков - Устименко, Ситало
Цифры и факты
- "Александрия" проведет 260-й матч в рамках украинского первенства
- "Ингулец" рекордно долго для себя не проигрывает на своем поле в рамках УПЛ - три матча. За это время были зафиксированы две ничьи и одна победа
- Команда Сергея Лавриненко сыграла десять раз вничью в текущей кампании - лучший показатель среди всех 14 представителей УПЛ
- Владимир Шаран в воскресенье может встретить сразу два юбилея - 70-я тренерская победа в УПЛ и 250-й гол его подопечных УПЛ. Для второго "горожанам" следует нанести два точных удара
- Свой 50-й матч в рамках УПЛ может провести Владислав Бабогло
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|6
|Александрия
|18
|7
|5
|6
|26-21
|+5
|26
|0
|11
|Ингцлец
|18
|2
|10
|6
|16-27
|-11
|16
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 6-й тур, 18.10.2020
"Александрия" - "Ингулец" 4:3
Голы: Грицук 7, Устименко 10, Бондаренко 35, Дудка 41 - Коваленко 44, Бартулович 67 (п), Янаков 74 (п)
Кубок Украины, 1/16 финала, 30.09.2020
"Александрия" - "Ингулец" 4:1
Голы: Ситало 57, Банада 63, Лучкевич 69, Задерака 75 - Литвяк 83
"Ингулец” - "Александрия": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ингулец” - "Александрия" от UA-Football
Победа "Александрии" 0:2. В игре недельной давности против "Олимпика", команда Шарана наработала на 3-4 гола, но удача и реализация не позволили им воплотить свое преимущество. "Ингулец" вряд ли позволит создать такое количество моментов, но у команды Лавриненко существуют свои проблемы с игрой на стандартах (вспоминаем матч против "Десны"). "Горожане" имеют традицию забивать после угловых и штрафных, с чем будет непросто справиться хозяевам. А вот предложить в атаке "Ингульцу" почти нечего - три гола в 2021-м, два из которых - с пенальти.
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