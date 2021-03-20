Ингулец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 марта 2021

Дерби - это всегда интересно и принципиально. Взять к примеру противостояние "Ингульца" и "Александрии", которые представляют одну область. Между собой команды провели две игры, причем обе в нынешней кампании. Оба матча проходили в стиле настоящих боевиков 90-х - перестрелки, потери (из-за COVID-19), погони. В первом круге команда Шарана забила "Ингульцу" четыре за тайм, после чего почти все потеряла, пропустив трижды. В кубке проблем было гораздо меньше - 4:1.

К чему мы все это? Очень хотелось бы, чтобы команды на время забыли о результате и в воскресенье снова попытались сыграть в открытый футбол, который всем подарит зрелище. За два матча "Александрия" и "Ингулец" забили 12 голов - нужно повышать планку.

"Ингулец" 14:00 "Александрия"

Favbet-лига. 19-й тур

21 марта, Кропивницкий, стадион "Зирка"

Арбитр: В.Новохатний

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Несмотря на всю свою неуступчивость, команда Лавриненко продолжает находиться в опасной зоне, так и не оторвавшись от группы вылета. В прошедшем туре "красно-желтые" минимально обыграли "Минай" на выезде, но к самой игре вопросов достаточно много - получив численный перевес по игрокам и счету на 20-й минуте, "Ингулец" мало что показал в атаке, доказав, что их сильная сторона - оборона. Отсюда и аномальное количество ничейных результатов.

У Лавриненко остаются прежние проблемы с составом, в виде отсутствия Янакова и Лупашко. Помимо этого, пропал Васин, подписанный зимой из "Ворсклы". С другой стороны, никто не должен отсиживать дисквалификацию, а потому предположим, что наставник "Ингульца" не решится вносить серьезные корректировки, а просто повторит победный состав.

Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Салем, Ковалев, Квасный - Шишка, Кучеренко - Бартулович, Запорожец, Щедрый - Ситчинава

"Александрия":

Одно поражение в пяти матчах УПЛ в 2021-м году, а также выход в полуфинал кубка Украины - с таким багажом подходит команда Шарана к воскресному дерби. Согласитесь, далеко не самые плохие результаты, которые позволили "горожанам" оставаться претендентами на пятое место. Игра в целом, если не считать проблемы с реализацией, также остается на неплохом уровне.

Кадровых проблем у Шарана хватает. Точно пропустит матч главный созидатель, творческий центр и просто лидер атак - Кирилл Ковалец. Помимо него, перебор желтых карточек не позволит выйти на футбольное поле еще одному игроку старта - Евгению Банаде. Вероятно, что потеря двух хавбеков вынудит Владимира Богдановича повторить трюк с прошлого тура - сыграть по схеме 4-4-2, где Ситало будет помогать юный Устименко.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Лучкевич, Шастал, Гречишкин, Третьяков - Устименко, Ситало

Цифры и факты

"Александрия" проведет 260-й матч в рамках украинского первенства

"Ингулец" рекордно долго для себя не проигрывает на своем поле в рамках УПЛ - три матча. За это время были зафиксированы две ничьи и одна победа

Команда Сергея Лавриненко сыграла десять раз вничью в текущей кампании - лучший показатель среди всех 14 представителей УПЛ

Владимир Шаран в воскресенье может встретить сразу два юбилея - 70-я тренерская победа в УПЛ и 250-й гол его подопечных УПЛ. Для второго "горожанам" следует нанести два точных удара

Свой 50-й матч в рамках УПЛ может провести Владислав Бабогло

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Александрия 18 7 5 6 26-21 +5 26 0 11 Ингцлец 18 2 10 6 16-27 -11 16 0

Последние очные встречи

УПЛ, 6-й тур, 18.10.2020

"Александрия" - "Ингулец" 4:3

Голы: Грицук 7, Устименко 10, Бондаренко 35, Дудка 41 - Коваленко 44, Бартулович 67 (п), Янаков 74 (п)

Кубок Украины, 1/16 финала, 30.09.2020

"Александрия" - "Ингулец" 4:1

Голы: Ситало 57, Банада 63, Лучкевич 69, Задерака 75 - Литвяк 83

"Ингулец” - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец” - "Александрия" от UA-Football

Победа "Александрии" 0:2. В игре недельной давности против "Олимпика", команда Шарана наработала на 3-4 гола, но удача и реализация не позволили им воплотить свое преимущество. "Ингулец" вряд ли позволит создать такое количество моментов, но у команды Лавриненко существуют свои проблемы с игрой на стандартах (вспоминаем матч против "Десны"). "Горожане" имеют традицию забивать после угловых и штрафных, с чем будет непросто справиться хозяевам. А вот предложить в атаке "Ингульцу" почти нечего - три гола в 2021-м, два из которых - с пенальти.