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Динамо - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.03.2021
Александр Рыженко утверждает, что для "Динамо" это будет непростой матч
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
Мирча Луческу выполнил свою задачу в еврокубках на текущий сезон и теперь может сосредоточиться на чемпионате. У "динамовцев" всё в их руках - даже в случае поражения в очном матче "Шахтёру", но победам в остальных встречах титул лучшей команды страны отправится в офис "Динамо".
Впечатления от старта "Руха" в 2021 году неоднозначны. С одной стороны команда Ивана Федыка встречалась только с представителями ТОП-5 чемпионата и даже набрала за это время четыре балла. Выезд в Киев - ещё одна встреча, где копилка "жёлто-чёрных" вряд ли пополнится. Но можно повоевать за честь и, возможно, премиальные от конкурентов "Динамо". И хоть Франческо Баранка пытается докричаться из балкона Дома футбола, что стимулирование третьей стороной запрещено, все мы понимаем, что футболистам играть, а дело итальянских функционеров - разговорами зарабатывать на новые хорошие контракты.
"Динамо" - "Рух"
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21 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
Главный арбитр - Максим Козыряцкий
Ассистенты: Владимир Высоцкий и Александр Корнийко
Арбитр ВАР - Денис Шурман
Ассистент ВАР - Андрей Скрипка
ТВ трансляция - "2+2"
Интернет-трансляция - UA-Футбол, FootballHub, oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие ОТТ-сервисы
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"Динамо": кадровые новости и состав
Не сыграют: Тымчик, Ванат (оба - под вопросом / игра за дубль), Беседин (под вопросом / травма), Бурда, Костевич, Белуцэ, Вербич (все - травмы), Гармаш (не в форме)
У Киева вне игры те же, кто и неделю назад. Непонятна ситуация с Бесединым: против "Вильярреала" форвард не сыграл, а тренировался ли он накануне встречи чемпионата пресс-служба киевлян сознательно умолчала, видимо, опасаясь, что тренеры "Руха" таким образом раскусят план лидера УПЛ. Если Артём в строю, то безусловно выйдет на поле на острие. Альтернатива - Жерсон. По остальным позициям, в общем-то, вопросов нет. Разве что прогнозируем также возвращение в центр поля Шапаренко.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзёра - Сидорчук - де Пена, Буяльский, Шапаренко, Цыганков - Родригеш.
"Рух": кадровые новости и состав
Не сыграют: Копына (игра за дубль)
"Рух" пропускал прошлый тур, потому что вместе с соседями из "Львова" в условиях карантина не смогли найти арену, где можно провести поединок УПЛ. Клубная пресс-служба информирует, что лазарет команды сейчас пустует, поэтому против "Динамо" смогут выйти все сильнейшие. После дисквалификации возвращается в обойму Мысык, который должен будет занять место левого защитника, а Глиха, соответственно, переместится в центр. Возможно, ради пиара мы вновь увидем в обороне Сигурдссона, но дебютным поединком в УПЛ против "Десны" он не убедил, что уже готов. Места Карасюка и Федорчука в середине поля железные, а дальше многое зависит от того, что на последний день недели тренеру "Руха" прогнозируют астрологи. По крайней мере, понять логику тасования состава в группе атаки от матча к матчу всё ещё тяжело.
Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Мысак - Мысык, Глиха, Зец, Белый - Карасюк - Бойчук, Федорчук, Притула, Мартынюк - Кухаревич.
Статистика команд
"Бело-синие" после зимней паузы проигрывали только одной команде, название которой начинается на "Вильяр", а заканчивается на "реал". В чемпионате "динамовцы" после зимней паузы четыре раза выиграли и сыграли вничью с "Десной". Примечательно, что во внутренних соревнованиях (чемпионат и Кубок) Георгий Бущан и Денис Бойко не пропускают уже практически три сотни минут.
Для львовян главным достижением 2021-го стала ничья с "Ворсклой" и победа над "Колосом" - командами, которые ведут активную борьбу за попадание в зону еврокубков. Соперникам посильнее "Рух" проиграл, не забив ни "Шахтёру", ни "Десне". Обращаем ваше внимание, что этим матчем "жёлто-чёрные" закрывают часть сезона, в которой встречаются с лидерами лиги. После международной паузы у "Руха" впереди все соперники, с которыми можно брать очки, что однозначно настраивает на оптимизм с точки зрения борьбы за выживание.
Турнирная таблица
Пропасть между командами измеряется одиннадцатью строчками. Киев всё ещё удерживает первое место, выигрывая у "Шахтёра" те же четыре балла, которые были и неделю назад, и две. "Руху" акклиматизация в УПЛ пока даётся тяжело. Команда Ивана Федыка занимает предпоследнюю строчку, выигрывая у "Львова" лишь один балл, но у "львовян" на игру меньше.
Любой из результатов в воскресной встрече не подвинет "Динамо" с первой строчки, но осечка поможет подобраться поближе "Шахтёру". "Рух" в случае своего поражения и (фантастической) победы "Львова" над "Шахтёром" рискует опуститься на дно Премьер-лиги. Если же детище Григория Козловского вывезет из столицы Украины три балла, это позволит подняться на одну строчку вверх и возможно догнать "Ингулец".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|18
|13
|4
|1
|38-13
|+25
|43
|13
|Рух
|17
|2
|7
|8
|15-31
|-16
|13
Личные встречи
В истории соперников лишь один официальный поединок, сыгранный в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда по голу в каждом из таймов хватило для достаточно комфортной победы 2:0. Весной прошлого года состоялась также товарищеская встреча. Команды в то время постепенно возвращались к жизни после локдауна и однозначно были не в лучших кондициях. Тот поединок завершился без голов.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Динамо" - "Рух"
"Руху" не хватит класса, чтобы остановить "Динамо", но потрепать нервы так, как в первом круге получилось с "Шахтёром", львовяне попытаются. Киев, к тому же, после неприятного вылета из Лиги Европы. Впрочем, опытный румын должен был объяснить своей команде, что сильно расстраиваться из-за двух ударов в створ ворот "Вильярреала" за 180 минут и каскада ошибок в обороне не стоит. Сейчас нужно переключаться на чемпионат и постараться накануне международной паузы сохранить отрыв от "горняков". Киевляне только в половине матчей выигрыввали в первом тайме, решая исход встреч после перерыва. Думается, у "Руха" получится удержать ничью до 45 минуты, после чего команды Ивана Федыка не хватит на оставшееся время.
Ставка: ничья в одном из таймов за 1,8
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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