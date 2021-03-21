Динамо - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.03.2021

Мирча Луческу выполнил свою задачу в еврокубках на текущий сезон и теперь может сосредоточиться на чемпионате. У "динамовцев" всё в их руках - даже в случае поражения в очном матче "Шахтёру", но победам в остальных встречах титул лучшей команды страны отправится в офис "Динамо".

Впечатления от старта "Руха" в 2021 году неоднозначны. С одной стороны команда Ивана Федыка встречалась только с представителями ТОП-5 чемпионата и даже набрала за это время четыре балла. Выезд в Киев - ещё одна встреча, где копилка "жёлто-чёрных" вряд ли пополнится. Но можно повоевать за честь и, возможно, премиальные от конкурентов "Динамо". И хоть Франческо Баранка пытается докричаться из балкона Дома футбола, что стимулирование третьей стороной запрещено, все мы понимаем, что футболистам играть, а дело итальянских функционеров - разговорами зарабатывать на новые хорошие контракты.

"Динамо" - "Рух"

Favbet-лига. 19-й тур

21 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Владимир Высоцкий и Александр Корнийко

Арбитр ВАР - Денис Шурман

Ассистент ВАР - Андрей Скрипка

ТВ трансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол, FootballHub, oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие ОТТ-сервисы

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"Динамо": кадровые новости и состав

Не сыграют: Тымчик, Ванат (оба - под вопросом / игра за дубль), Беседин (под вопросом / травма), Бурда, Костевич, Белуцэ, Вербич (все - травмы), Гармаш (не в форме)

У Киева вне игры те же, кто и неделю назад. Непонятна ситуация с Бесединым: против "Вильярреала" форвард не сыграл, а тренировался ли он накануне встречи чемпионата пресс-служба киевлян сознательно умолчала, видимо, опасаясь, что тренеры "Руха" таким образом раскусят план лидера УПЛ. Если Артём в строю, то безусловно выйдет на поле на острие. Альтернатива - Жерсон. По остальным позициям, в общем-то, вопросов нет. Разве что прогнозируем также возвращение в центр поля Шапаренко.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзёра - Сидорчук - де Пена, Буяльский, Шапаренко, Цыганков - Родригеш.

"Рух": кадровые новости и состав

Не сыграют: Копына (игра за дубль)

"Рух" пропускал прошлый тур, потому что вместе с соседями из "Львова" в условиях карантина не смогли найти арену, где можно провести поединок УПЛ. Клубная пресс-служба информирует, что лазарет команды сейчас пустует, поэтому против "Динамо" смогут выйти все сильнейшие. После дисквалификации возвращается в обойму Мысык, который должен будет занять место левого защитника, а Глиха, соответственно, переместится в центр. Возможно, ради пиара мы вновь увидем в обороне Сигурдссона, но дебютным поединком в УПЛ против "Десны" он не убедил, что уже готов. Места Карасюка и Федорчука в середине поля железные, а дальше многое зависит от того, что на последний день недели тренеру "Руха" прогнозируют астрологи. По крайней мере, понять логику тасования состава в группе атаки от матча к матчу всё ещё тяжело.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Мысак - Мысык, Глиха, Зец, Белый - Карасюк - Бойчук, Федорчук, Притула, Мартынюк - Кухаревич.

Статистика команд

"Бело-синие" после зимней паузы проигрывали только одной команде, название которой начинается на "Вильяр", а заканчивается на "реал". В чемпионате "динамовцы" после зимней паузы четыре раза выиграли и сыграли вничью с "Десной". Примечательно, что во внутренних соревнованиях (чемпионат и Кубок) Георгий Бущан и Денис Бойко не пропускают уже практически три сотни минут.

Для львовян главным достижением 2021-го стала ничья с "Ворсклой" и победа над "Колосом" - командами, которые ведут активную борьбу за попадание в зону еврокубков. Соперникам посильнее "Рух" проиграл, не забив ни "Шахтёру", ни "Десне". Обращаем ваше внимание, что этим матчем "жёлто-чёрные" закрывают часть сезона, в которой встречаются с лидерами лиги. После международной паузы у "Руха" впереди все соперники, с которыми можно брать очки, что однозначно настраивает на оптимизм с точки зрения борьбы за выживание.

Турнирная таблица

Пропасть между командами измеряется одиннадцатью строчками. Киев всё ещё удерживает первое место, выигрывая у "Шахтёра" те же четыре балла, которые были и неделю назад, и две. "Руху" акклиматизация в УПЛ пока даётся тяжело. Команда Ивана Федыка занимает предпоследнюю строчку, выигрывая у "Львова" лишь один балл, но у "львовян" на игру меньше.

Любой из результатов в воскресной встрече не подвинет "Динамо" с первой строчки, но осечка поможет подобраться поближе "Шахтёру". "Рух" в случае своего поражения и (фантастической) победы "Львова" над "Шахтёром" рискует опуститься на дно Премьер-лиги. Если же детище Григория Козловского вывезет из столицы Украины три балла, это позволит подняться на одну строчку вверх и возможно догнать "Ингулец".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 18 13 4 1 38-13 +25 43 13 Рух 17 2 7 8 15-31 -16 13

Личные встречи

В истории соперников лишь один официальный поединок, сыгранный в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда по голу в каждом из таймов хватило для достаточно комфортной победы 2:0. Весной прошлого года состоялась также товарищеская встреча. Команды в то время постепенно возвращались к жизни после локдауна и однозначно были не в лучших кондициях. Тот поединок завершился без голов.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Рух"

"Руху" не хватит класса, чтобы остановить "Динамо", но потрепать нервы так, как в первом круге получилось с "Шахтёром", львовяне попытаются. Киев, к тому же, после неприятного вылета из Лиги Европы. Впрочем, опытный румын должен был объяснить своей команде, что сильно расстраиваться из-за двух ударов в створ ворот "Вильярреала" за 180 минут и каскада ошибок в обороне не стоит. Сейчас нужно переключаться на чемпионат и постараться накануне международной паузы сохранить отрыв от "горняков". Киевляне только в половине матчей выигрыввали в первом тайме, решая исход встреч после перерыва. Думается, у "Руха" получится удержать ничью до 45 минуты, после чего команды Ивана Федыка не хватит на оставшееся время.

Ставка: ничья в одном из таймов за 1,8

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша