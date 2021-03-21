Львов - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.03.2021

Рано или поздно это должно было произойти. Один из лидеров и, пожалуй, главная звезда команды слишком долго демонстрировал свое возмущение и желание наконец бежать из "Шахтера" и Украины. Его терпение оборвалось в довольно важный момент - во время игры Лиги Европы против "Ромы". Тайсон, как рассказал Дарио Срна, отказался выходить на замену. После такого демарша должны были быть санкции и они догнали бразильца в виде перевода в дубль. Вполне логичное решение руководства клуба, которое в данной ситуации отодвигает на второй план ближайший матч горняков - с главным аутсайдером чемпионата ФК "Львов". Между тем, в нынешних условиях этот поединок имеет не меньшее, а то и большее значение, чем, например, упоминавшееся противостояние с "Ромой". Отпускать "Динамо" нельзя, до завершения чемпионата все меньше времени и не факт, что за восемь туров удастся отыграть четырехочковое отставание.

И при этом "Шахтер" рискует наступить на собственные грабли - после перерыва горняки настояли на переносе игры с "Колосом" на стадион "Динамо", где перед этим играли другой матч. На этот раз "Львову" пришлось искать другой стадион и наверняка после консультаций с донецким клубом был избран Харьков, где в пятницу свой поединок в рамках Первой лиги сыграл "Металлист 1925". Как бы Луишу Каштру не пришлось снова жаловаться на плохое состояние газона.

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21 марта. Харьков. ОСК "Металлист"

"Львов" 17:00 "Шахтер"

Арбитр: Николай Балакин

Телетрансляция - Футбол 1

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Последние новости и склады

ФК "Львов"

"Львов" подходит к игре с горняками заметно свежее. В минувшие выходные команда Анатолия Бессмертного не играла с "Рухом", поскольку "Арену Львов" готовили к матчу сборной. Паузу львовяне заполнили контрольным матчем с перволиговой тернопольской "Нивой", который они выиграли со счетом 3:1. Собственно, Анатолий Бессмертный успел провести во главе "Львова" только один официальный матч - против "Зари", его команда проиграла 0:4. Но в эти две недели тренер уже мог внести какие-то свои коррективы в тактическое построение. Другое дело, что кадрового ресурса у него не так уж много. Скорее всего, мы увидим тех же исполнителей, на которых делал ставку Шумский. В центр обороны вернется Махмутович, рядом с ним сыграет Михоби, не исключено, что третьим центребеком будет Романчук. Впрочем, скорее "Львов" сыграет с четырьмя в линию. Довгий и Брикнер обязательно закроют опорную зону, на атаку будут играть Шина и Альваро, за еще два места будут бороться Эрнест, Ныч, Захаркив, Казлаускас и Чирьяк.

Костик - Грисьо, Махмутовичу, Михоби, Якимец - Довгий, Брикнер - Шина, Альваро, Чирьяк - Ныч

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"Шахтер"

Отсутствие Тайсона в заявке на этот матч мы уже обсудили. Также Каштру остался без Исмаили и Корниенко, поэтому Матвиенко вновь сыграет на фланге, а в центре партнером Кривцова будет или Бондарь, или Витао. Неделю назад против "Десны" игру сделали Соломон и Тете. Нет оснований, почему сегодня они не должны играть с первых минут. Вряд ли поединок с "Ромой" был настолько изнурительным для горняков, чтобы Каштру серьезно перекраивал состав. Ну разве с первых минут сыграет Марлос, но он скорее заменит кого-то из центральных хавбеков - Маркоса Антонио или Алана Патрика.

Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Майкон - Тете, Алан Патрик, Маркос Антонио, Соломон - Мораес

⚒ Список игроков «Шахтера» на матч со «Львовом» в воскресенье.



Игра в Харькове начнется в 17:00. #ЛьвовШахтер pic.twitter.com/dRTdIT82nA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 20, 2021

Личные встречи "Львова" и "Шахтера"

В общем команды встречались девять раз. Только в первом матче в далеком 2008-м "Львов" ошеломил "Шахтер" и победил 2:0. С тех пор львовянам не проиграть удалось лишь раз - в 2018-м. При этом во всех семи победах горняки выигрывали с разницей минимум в два мяча: +1 = 1 -7, общий счет 4:23

17.10.2020. УПЛ. "Шахтер" - "Львов" 5:1

22.11.2019. УПЛ. "Шахтер" - "Львов" 4:1

18.08.2019. УПЛ. "Львов" - "Шахтер" 0:2

30.05.2019. УПЛ. "Львов" - "Шахтер" 0:3

04.05.2019. УПЛ. "Шахтер" - "Львов" 5:0

Последние результаты команд

07.03.2021. УПЛ. "Заря" - "Львов" 4:0

28.02.2021. УПЛ. "Львов" - "Динамо" 1:4

20.02.2021. УПЛ. "Львов" - "Колос" 0:2

13.02.2021. УПЛ. "Проходи" - "Львов" 1:2

11.12.2020. УПЛ. "Олимпик" - "Львов" 1:1 18.03.2021. ЛЕ. "Шахтер" - "Рома" 1:2

14.03.2021. УПЛ. "Шахтер" - "Десна" 4:0

11.03.2021. ЛЕ. "Рома" - "Шахтер" 3:0

06.03.2021. УПЛ. "Олимпик" - "Шахтер" 0:1

03.03.2021. КУ. "Агробизнес" - "Шахтер" 1:0

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 18 13 4 1 38-13 +25 43 2 Шахтер 18 11 6 1 40-12 +28 39 3 Заря 17 9 5 3 31-13 +18 32 ..... 12 ФК Минай 18 3 5 10 12-33 -21 14 13 Рух 17 2 7 8 15-31 -16 13 14 ФК Львов 16 3 3 10 11-37 -26 12

Котировки букмекеров на матч "Львов" - "Шахтер"

Прогноз на матч "Львов" - "Шахтер" 0:3

Горняков много критикуют в последнее время, но их класс для абсолютного большинства команд украинской Премьер-лиги остается недостижимым. Чтобы команда Каштру потеряла в этом матче очки, должно произойти что-то действительно экстраординарное. Предпосылок этому особых нет (пусть даже атмосфера в команде нарушена из-за демарша Тайсона). Поэтому стоит ожидать уверенной победы "Шахтера" с большой разницей мячей.