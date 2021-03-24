Агробизнес - Металлист 1925. Прогноз с анонсом на матч Первой лиги 25.03.2021

Команды, которые еще не играли даже вничью в 2021-м, откроют 18-й тур Первой лиги. По потерянным очкам "Агробизнес" делит с "Черноморцем" второе место в таблице. "Металлист 1925" расположился аккурат за первой тройкой претендентов на выход в УПЛ.

Первая лига, 18-й тур

Стадион: "Арена Львов" (Львов)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Агробизнес 15:00 Металлист 1925

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча смотрите на канале в YouTube Футбольний клуб "АГРОБІЗНЕС" (Волочиськ)

Агробизнес (Волочиск)

Номинально "Агробизнес" проводит уже второй домашний матч в календарном году. Но в Волочиске команду все еще не видели, кубковый четвертьфинал с "Шахтером" (1:0, д.в.) принимал столичный стадион "Динамо", а в 17-м туре Первой лиги команда Александра Чижевского играла на выезде с "Кристаллом" (4:1).

У Сергея Петрвоа травма, Богдан Семеннец появился в игре с аутсайдером лишь по ходу второго тайма. Так что склоняюсь к тому, что Чижевский снова использует схему без номинальных центрфорвардов, формально отрядив на острие "ложную девятку" Руслана Черненко. Также вероятно появление на позиции левого инсайда Ивана Когута вместо Сергея Семенюка, в Херсоне подобная замена случилась уже в перерыве и брат-близнец Николая неплохо вошел в игру.

Ориентировочный состав Агробизнеса (3-4-2-1): Мозиль - Дидык, Юхимович, Курыло - Романюк, Слотюк, Думанюк, Шаповал - Когут Н., Семенюк. - Черненко.

Металлист 1925 (Харьков)

Будущая игра станет уже третьей в чемпионате для харьковчан после его возобновления. Но первой выездной для подопечных Валерия Кривенцова. Дома удалось поочередно обыграть "Альянс" (2:1) и "Николаев" (1:0), хоть и не без доли фарта, особенно во втором случае.

В двух предыдущих матчах Кривенцов выпускал на 100% идентичный стартовый состав. Вряд ли он примется экспериментировать и в выездной игре с прямым конкурентом.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Кольцов - Савин, Батюшин, Голодюк, Дмитренко - Дерек.

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Очные встречи команд

В пяти матчах между собой три победы харьковчан и два успеха волочисцев. В каждом без исключения поединке забивал лишь один из соперников. На счету "Агробизнеса" единственный разгром в истории противостояния (5:0). Тот же поединок стал единственным, который пробил "тотал больше 2,5" в этой паре. До сих пор "Агробизнес" и "Металлист 1925" не играли между собой вничью.

Ставки и коэффициенты на матч Агробизнес - Металлист 1925

Цифры и факты

По два матча между соперниками ранее заканчивались со счетом 1:0 и 2:0.

За весь первый круг "Агробизнес" дома очков не терял, одержав шесть побед в шести поединках.

"Металлист 1925" на выезде не мог забить в течение четырех игр кряду осенью 2020-го. В 2021-м хрьковчане пока что стабильно поражают ворота соперников, но и пределы ОСК "Металлист" до этого момента не покидали.

Прогноз на поединок Агробизнес - Металлист 1925

Долго думал я над ставкой и кроме как игры в "кошки-мышки" без нападающих по сути и с перетягиванием каната в центре поля ничего на ум не приходило. Разве что стандарты в исполнении номинальных хозяев могут подкорректировать вывод по ставке, в целом же поединок будет малорезультативным и ничейным.

Ставка: Ничья в матче за 3.62