Верес - Черноморец. Прогноз и анонс поединка лидеров Первой лиги 31.03.2021

Лидеры Первой лиги сыграют между собой в 19-м туре. Причем в случае победы "Верес" сможет оторваться от одесситов на семь очков по потерянным! Добывать результат подопечным Юрия Вирта снова придется вне Ровенской области, временным пристанищем для команды снова станет стадион "СКИФ" во Львове.

Первая лига, 19-й тур

Стадион: "СКИФ" (Львов)

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Верес 14:00 Черноморец

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Верес (Ровно)

Безошибочно пока что шагает "Верес" по турнирной дистанции в чемпионате после зимней паузы. Вслед за убедительной победой над "Полесьем" (2:0) пришел черед пусть и менее уверенной, но такой же безоговорочной виктории в Ивано-Франковске. Михаил Сергийчук забил прямым ударом со штрафного, чем выручил ровенчан и помог им избежать потери важных очков.

Михаил Шестаков пропустил два матча, но, возможно, капитан уже сможет быть хотя бы заявленным на игру с прямым конкурентом. Из-за дисквалификации пропустит игру Виталий Дахновский, что создает проблему на правом фланге полузащиты команды Вирта. Напомним, Виталий Тимофеенко еще на сборах получил тяжелую травму и в этом сезоне, скорее всего, ровенчанам уже не помощник. Полагаю, что данная ситуация вынудит вернуться на правый край Сергийчука, а в центре нападения впервые в основном составе стоит ждать молодого Гайдучика.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов - Панасенко, Полюлях - Сергийчук, Гегедош, Пасич Г. - Гайдучик

Черноморец (Одесса)

После трех побед кряду "Черноморец" едва не проиграл дома киевской "Оболони". Но гол Беки Вачиберадзе в концовке выровнял положение и оставил между соперниками статус-кво (1:1).

Из-за перебора желтых карточек центральный защитник "моряков" Станислав Микицей не сможет сыграть во Львове. Потерей назовем и вызов Максима Брагару в молодежную сборную. В паре с Михой Горопевшеком ожидаю увидеть Евгения Мартыненко, а вот Дмитрий Поспелов снова останется на подстраховке на скамейке запасных. Также проблемой для "Черноморца" было отсутствие Артура Авагимяна, но с "пивоварами" лидер одесской команды уже сыграл полчаса, так что наверняка готов появится в основе.

Ориентировочный состав Черноморца (4-2-3-1): Варакута - Путря, Горопевшек, Мартыненко, Мельничук - Кравченко, Вачиберадзе - Ковбаса, Авагимян, Коркишко - Штогрин

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Очные встречи команд

В сезоне 2017/18 "Верес" дважды обыграл "Черноморец" в рамках УПЛ. В первом круге нынешнего сезона ровенчане минимально уступили в Одессе (0:1) при подавляющем преимуществе соперника.

Цифры и факты

"Черноморец" не проигрывает в течение семи матчей чемпионата.

Победная серия "Вереса" в рамках Первой лиги насчитывает шесть поединков.

В ходе серии викторий подопечные Вирта пропустили всего лишь один гол.

Прогноз на поединок Верес - Черноморец

Кто регулярно следит за моими прогнозами, знает, что редко предлагаю ставить на "точный счет". Но это как раз тот редкий случай, когда соперники действительно достойны друг друга и цена ошибки будет слишком велика, чтобы кто-то и них рисковал. Жду закрытого поединка с минимумом опасных ситуаций, в которых все равно голкиперы будут на высоте.

Ставка: Точный счет 0:0