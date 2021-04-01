Днепр-1 - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 апреля 2021

Украинский сезон прошел последний поворот, в виде мартовских матчей национальных сборных, и теперь выходит на финишную прямую. Впереди - семь финальных туров. Семь матчей, по истечению которых мы получим ответы на все вопросы - кто станет чемпионом, кто заберет два остальных комплекта медалей, кому выпадет честь сыграть в Лиге Конференций, а кто стане главным лузером сезона, покинув украинский высший дивизион.

Открывает программу 20-го тура - встреча в Днепре, в которой три очка будут между собой разыгрывать местная команда Игоря Йовичевича и гости со Львова, сотворившие главную сенсацию марта в УПЛ. Напомним, они обыграли действующего чемпиона Украины - донецкий "Шахтер". В Харькове. После триумфа у Анатолия Бессмертного было две недели, чтобы подготовить свой коллектив к новому вызову.

"Днепр-1" 19:00 "Львов"

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2 апреля, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Арбитр: М.Козиряцкий

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Днепр-1":

Возьмем на себя смелость и отдадим днепрянам титул лучшей команды первой части весны. Только вдумайтесь. Они уходили на последнем месте, но всего за полтора месяца скакнули на несколько строчек вверх, обезопасили себя от вылета и даже ведут бой за еврокубки. Да, отыграть отрыв от "Ворсклы" и "Десны" будет трудно, впереди еще матчи с грандами, но останавливаться команда Йовичевича не планирует.

Очень некстати пришла международная пауза. "Днепр-1" был на ходу и вынужденный перерыв, а вместе с ним и отъезд части игроков, может не лучшим образом ударить по команде. Посмотрим, как с подобным будет справляться хорватский специалист.

Йовичевич уже с первых матчей 2021-го определился со стартовым составом, в который он редко вносит коррективы. Игру с "Десной" из-за дисквалификации пропускал Дуглас, но сейчас он готов и выйдет на поле в пятницу. Главный вопрос для нас - появится ли с первых минут Артем Довбик. Форвард дебютировал за национальную сборную Украины и, вполне возможно, может получить небольшой отдых. Как нам кажется, на его месте появится забытый Хобленко. Хороший шанс для него громко напомнить о себе.

Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Назаренко, Когут, Чуже - Хобленко

"Львов":

Победа в матче с "Шахтером" была важна из-за двух факторов. Во-первых, "сине-золотые" оторвались на два очка от зоны вылета, имея при этом еще и одну игру в запасе, которая будет сыграна в апреле. Во-вторых, чистая победа в матче против чемпиона поможет коллективу с запада психологически. Футболисты поверят в нового тренера, новый тренер - в свои идеи и наработки.

Мы не знаем, насколько сильно верит в приметы Анатолий Бессмертный, но вряд ли решится сильно ротировать победный состав. Если вообще решится. Мы поставим на то, что в пятницу увидим в старте точно тех же ребят, которые добыли для клуба их четвертую викторию в нынешней кампании.

Ориентировочный состав: Костик - Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимец - Брикнер, Чирьяк - Шина, Тавареш, Эрнест - Ныч

Цифры и факты

Между собой оба коллектива провели шесть игр. Тотальное преимущество на стороне хозяев будущего матча - пять побед против одной. Интересно, что еще ни разу "Днепр-1" не забивал "львам" меньше двух за 90 минут

В случае продолжения успешных выступлений против "Львова", днепряне смогут добыть свою 20-ту победу в УПЛ

Команда Йовичевича не проигрывает шесть игр в УПЛ - это рекорд для коллектива

Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук не пропускает на протяжении 273-х минут

ФК "Львов" имеет обратную статистику - 18 пропущенных за последние 8 матчей

В пятницу сразу два игрока могут встретить юбилей. Свою 150-ю игру в УПЛ может провести Цуриков, а 50-ю - Шина

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 8 Днепр-1 19 6 4 9 25-30 -5 22 0 12 ФК Львов 17 4 3 10 14-39 -25 15 0

Последние очные встречи

УПЛ, 7-й тур, 24.10.2020

"Львов" - "Днепр-1" 1:3

Голы: Кравчук 24 - Когут 14, Довбик 25, Чичиков 83

УПЛ, 30-й тур, 11.07.2020

"Днепр-1" - "Львов" 3:2

Голы: Супряга 23, 83, Хобленко 86 - Ренан 6, 19

УПЛ, 25-й тур, 07.06.2020

"Львов" - "Днепр-1" 1:2

Голы: Шина 31 - Цуриков 42, Хобленко 87

УПЛ, 16-й тур, 30.11.2019

"Львов" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Коркишко 15, Когут 61

"Днепр-1" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Львов" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 3:1. Доверимся статистике, по которой у хозяев матча куда больше шансов на победу. Они обыгрывали львовян в четырех последних матчах, неизменно забивая по два-три гола. Игорь Йовичевич собрал неплохую команду, которая может находить свои моменты и в позиционной игре, и на стандартах, и на контратаках. В победном матче против "Шахтера" львовяне старались играть плотно в обороне, но все равно позволили создать достаточно моментов. "Горняки" их простили. С "Днепром-1" на подобное рассчитывать не стоит.