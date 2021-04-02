Десна - Олимпик. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 апреля 2021

"Десна" и "Олимпик" уходили на международную паузу в одинаковом расположении духа. Примерно одинаковом. Команда Александра Рябоконя проиграла два последних матча, уступив "Шахтеру" и "Днепру-1". Общий счет выглядит нещадным для одного из претендентов на бронзу - 0:6. "Северяне" приучили нас к борьбе, но последние 180 игровых минут точно не пошли им в зачет.

Но все это меркнет на фоне "Олимпика". Шесть поражений в шести матчах 2021-го года и мгновенное превращение из претендента на еврокубки почти в команду из зоны вылета. Как нельзя кстати пришла международная пауза. Юрий Калитвинцев получил две недели на то, чтобы пересобрать команду и вернуть мертвеца к жизни. В субботу мы посмотрим на плоды работы 52-летнего специалиста. Соперник достаточно сильный и мотивированный, а значит - подходящий.

"Десна" 19:30 "Олимпик"

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3 апреля, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Десна":

Александру Рябоконю нужно было провести немало работы во время двухнедельного перерыва. Как мы говорили выше, "северяне" проиграли два последних матча и потеряли четвертую строчку. Опытному наставнику следовало разобраться в ситуации и найти пути решения. Стоит заметить, что матчи против "Шахтера" и "Днепра-1" в целом провальными не назовешь, но черниговские футболисты катастрофически плохо смотрелись в определенных отрезках. Особенно это касается обороны.

Главная кадровая потеря - травма Будковского. Филипп - главная ударная сила команды, которую ни Дегтярев, ни Безбородько не могут заменить полноценно. В игре против "Шахтера", которую Будковский пропускал из-за перебора желтых, на его позиции выходил Тотовицкий, но тогда этот ход не особо сработал. А потому не стоит наступать на свои же грабли.

Помимо этого, рискнем поставить на то, что на скамейке запасных останется Конопля. Причины две. Первая - Ефим провалился против "Днепра-1". Вторая - он не так давно вернулся из сборной и ему потребуется отдых. А потому, ожидаем, что на месте правого фулбека окажется Полегенько.

Ориентировочный состав: Паст - Полегенько, Гитченко, Тамм, Мостовой - Огиря, Домбровский - Гуцуляк, Тотовицкий, Калитвинцев - Дегтярев

"Олимпик":

Интересно, рассчитывал ли Юрий Калитвинцев на то, что после возобновления тренерской карьеры окажется в настолько затруднительном положении? Ведь его приглашали для борьбы за еврокубки, а не за сохранение места в элите. Сам наставник понимает сложность ситуации и говорит о том, что футболистам нужно много работать. Посмотрим, хорошо ли игроки усвоили установки тренера за последние две недели.

Кадровая ситуация в команде немного стабилизировалась. После травмы вернулся в строй Бенито, которого очень не хватало в первых играх 2021-го года. Уже вот-вот должен вернуться и основной кипер Кичак, которого мы ожидаем увидеть в старте в субботу. Да, опорная зона выглядит неубедительно после травмы Цымбалюка и всю ответственность за неё отныне несет Бабенко.

В игре против "Ворсклы" Калитвинцев один тайм попробовал сыграть по схеме 3-4-3. Вышло провально, что признал и сам специалист, а потому в субботу лично мы ожидаем увидеть привычную игровую формацию. За время паузы дончане ко всему прочему усилились полузащитником Джео Экра, но маловероятно, что его сразу пустят в бой.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Зотько, Векляк, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Политыло, Завийский, Альваренга - Нкенг

Цифры и факты

Коллективы между собой успели сыграть сразу 12 матчей. Преимущество на стороне "Десны", которая побеждала в восьми случаях. Трижды триумф праздновали "олимпийцы", еще один раз победитель не был определен

Черниговский клуб в пяти последних играх пять раз обыграл "Олимпик"

В случае, если серия поражений дончан продолжится, то они "отпразднуют" свое 50-е гостевое фиаско в рамках УПЛ

"Десну" может ожидать более радостный юбилей - 20-я домашняя виктория в украинском первенстве

В последнее время оба клуба очень мало забивают. "Десна" не может отличиться в воротах соперника на протяжении 205 минут, "Олимпик" - на протяжении 339

За последние 15 игр донецкий клуб пропустил 28 голов

Лучший бомбардир в составе обоих клубов - Филипп Будковский. Травмированный форвард в нынешней кампании отличился семь раз. Следом за ним идет его одноклубник Андрей Тотовицкий - шесть точных ударов. Не стоит забывать, что нападающий "Зари" Шахаб в первой половине играл за "Олимпик", за который тогда забил восемь раз

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Отец против сына

Интересно, что в матче в субботу на поле сойдутся представители семейства Калитвинцевых. Пока старший, Юрий Николаевич, пытается вытянуть "Олимпик" из кризиса, его потомок, Владислав Юрьевич, будет стараться ему помешать. Вингер "Десны" пока не отличался в текущем сезоне. Интересно, обрадуется ли его отец первому голу сына в текущей кампании, если он будет забит в субботу?

Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Десна 19 8 6 5 27-20 +7 30 0 11 Олимпик 18 5 2 11 22-33 -11 17 0

Последние очные встречи

УПЛ, 7-й тур, 24.10.2020

"Олимпик" - "Десна" 0:2

Голы: Шевцов 24, Тотовицкий 37

УПЛ, 21-й тур, 24.03.2021

"Олимпик" - "Десна" 1:2

Голы: Дегтярев 4 - Филиппов 6, Арвеладзе 76

УПЛ, 10-й тур, 05.10.2019

"Десна" - "Олимпик" 1:0

Гол: А.Фаворов 90

УПЛ, 28-й тур, 12.05.2019

"Десна" - "Олимпик" 2:1

Голы: Д.Фаворов 15, Филиппов 48 - Матар 51

"Десна" - "Олимпик": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Десна" - "Олимпик" от UA-Football

Победа "Десны" 1:0. У будущих соперников есть несколько общих черт - в последних матчах они мало забивали и не лучшим образом играли в обороне. Однако, пока донецкий коллектив проигрывал "Ворскле" и "Минаю", "северяне" плохо смотрелись на фоне чемпиона Украины и прогрессирующего "Днепра-1". С более слабыми командами коллектив Рябоконя в 2021-м году справлялся и даже несмотря на травму лучшего бомбардира, они должны, при всем уважении к "Олимпику", добывать в субботу три очка. Главное, подтянуть реализацию.