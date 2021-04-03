Мариуполь - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 03.04.2021

Большим событием стало возвращение "Мариуполя" в родной город после ремонта газона на стадионе имени Бойко. Но таким же большим обломом стал факт об очередном выездном матче команды Остапа Маркевича, потому что трава ещё не до конца прижилась. Новое пристанище нашли в Харькове на ОСК "Металлист", который потихоньку превращается в аналог стадиона имени Валерия Лобановского в Киеве, где играют все. Например, в 19 туре здесь свою игру проводил "Львов" с "Шахтёром". Также на главную арену города перебрался "Металл". И это помимо того, что здесь продолжает проводить свои встречи Первой лиги "Металлист 1925". Почему "Мариуполь" не сыграл в Кропивницком, где оранжевая зона и матч хоть кому-то мог быть интересен? Видимо, чтобы не предоставлять преимущество номинальным хозяевам.

В любом случае, завершим лирическую часть банальностью, которая от этого менее актуальной не станет. Хочется, чтобы уже наконец-то все клубы УПЛ не жили в приймах, а играли наконец-то на своих аренах. Это, к слову, касается и "Ингульца", который до сих пор не достроил стадион в своём пгт.

"Мариуполь" - "Ингулец"

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3 апреля. Харьков. ОСК "Металлист". Начало в 14:00

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Владимир Коротин и Виталий Скобля

Арбитр ВАР: Виктор Копиевский

Ассистент ВАР: Владимир Володин

ТВ трансляция - "Футбол2"

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"Мариуполь": кадровые новости и состав

Не сыграют: Сикан (травма)

У приазовцев продолжает восстанавливаться Сикан, об остальных травмированных заявлено не было. Остап Маркевич точно не отойдёт от привычной для себя схемы 4-1-4-1, возможна лишь ротация на некоторых позициях. Например, Стасюка слева в обороне может заменить Драмбаев, а Меличенко и Кирюханцев поборятся на позицию правого бека. Не исключено появление в старте и Топалова, который в прошлом туре уже после перерыва заменил Кащука. В центре поля может появиться Чех, вытеснив из старта, например, Бондаренко, если тому после возвращения из молодёжной сборной нужен небольшой отдых.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев - Танковский - Кащук, Мишнёв, Бондаренко, Очеретько - Кулаков.

"Ингулец": кадровые новости и состав

Не сыграют: Янаков, Павлов, Шуст, Лупашко (все - травмы)

У петровчан ротация в последних играх сводится к флангам полузащиты: побороться за выход в основе могут также Коваленко и Щедрый. На остальных позициях особой ротации не ожидаем. Только если кто-то из травмированных уже вернулся в строй или кто-то наоборот получил направление в районную больницу.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Малыш - Квасный, Ковалёв, Салем, Балан - Кучеренко - Шишка, Бартулович, Запорожец, Козак - Сичинава.

Статистика команд

У Остапа Маркевича всё максимально плохо с результатом. Приазовцы после 17 октября побеждали только в одном официальном матче. В 2021-м - четыре поражения при двух ничьих. Ничья в прошлом туре с "Минаем" не должна вводить в заблуждение: у закарпатцев просто некому забивать, о чём говорит наименее количество забитых в текущем чемпионате. У приазовцев также наблюдается кризис в атаке, ведь после зимней паузы команда Остапа Маркевича поражала ворота соперников лишь в двух встречах из шести.

В первом круге "Ингулец" набрал 11 очков, а за половину второго полугодия - уже практически столько же баллов (девять). Такие результаты пришли, прежде всего, благодаря удачной игре у своих ворот, ведь петровчане не пропускают уже в трёх поединках подряд. В двух из них Сергей Лавриненко со своей бандой праздновал победу, в ещё одном - зацепился за ничью с "Колосом". Обращает также на себя внимание тот факт, что во встречах с участием "казаков" зачастую забивается очень мало голов: лишь в шести играх из девятнадцати был "пробит" классический тотал больше 2.5. А в трёх крайних матчах команда вместе с соперником за 90 минут не генерировала больше одного точного удара.

Турнирная таблица

Ещё недавно было тяжело представить, что претендент на вылет - "Ингулец" - будет в таблице выше "Мариуполя", однако сейчас это реальность. Петровчане хорошо вошли во вторую часть сезона, уже оторвавшись от зоны вылета на шесть очков. Это ещё не гарантирует коллективу Сергея Лавриненко спокойный финиш года, но однозначно облегчит им задачу по сохранению места в лиге после дебютного сезона. Сейчас "Ингулец" лидер в группе аутсайдеров. А вот как раз над "Мариуполем" сейчас серьёзно нависает угроза опуститься ещё ниже своего текущего десятого места. До зоны вылета каких-то пять очков, и у всех конкурентов ниже на один сыгранный матч меньше.

# Команда И В Н П М РМ О 9 Ингулец 19 3 10 6 17-27 -10 19 10 ФК Мариуполь 19 4 6 9 17-28 -11 18

Личные встречи

Соперники пересекались в трёх разных турнирах: Первой лиге, УПЛ и Кубке страны. На уровне ПФЛ "Мариуполь" в сезоне-2016/17 выиграл по сумме двух встреч (1:0 и 1:1) и с первого места вышел в элитный дивизион. Что интересно, в тех играх голы забивали футболисты, которые до сих пор находятся в заявках своих команд: Тищенко и Мишнёв у приазовцев и Сичинава у петровчан. Спустя два года уже в рамках Кубка Украины сильнее оказался "Ингулец", победивший 3:1 (Козлов, Хучбаров и Кобурадзе против гола Полегенько с пенальти), и продолжил свой путь к историческому финалу Кубка Украины. Наконец, в первом круге нынешнего чемпионата оппоненты во второй раз в истории разошлись миром 1:1, забив оба гола уже к восьмому обороту секундной стрелки: Балан открыл счёт, Бондаренко восстановил паритет.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Ингулец"

Приазовцы накануне текущего сезона ставили перед собой цель вернуться в еврокубки, однако на деле сейчас опустились даже ниже того же "Ингульца", который в элитном дивизионе ведёт себя достаточно скромно. Именно петровчан благодаря беспроигрышной серии из трёх кряду встреч я склонен рассматривать в качестве фаворита пары. Но нельзя забывать, что между последними официальными играми у команд прошло две недели. Возможно, этого времени "Мариуполю" хватило, чтобы перезагрузиться. Однако и у Сергея Лавриненко были те же две недели, чтобы настроить свою команду на последний рывок в полтора месяца в текущем сезоне.

Ставка: "Ингулец" с форой 0 за 2,17

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша