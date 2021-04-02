Рух - Заря. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 03.04.2021

Чемпионат Украины. 20-й тур. 03.04.2021

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Донецкая область)

"Рух" 17:00 "Заря"

Трансляция в Украине – "Футбол 1"

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Своей игрой в конце 2020-го - начале 2021-го года "Заря" заслужила немало комплиментов, симпатий, положительных отзывов. Но вместе с тем очень высоко подняла планку ожиданий. И если поражение от "Динамо" не было подрывным для психологии Скрипника и его подопечных, то неудача в матче с "Колосом" была воспринята с огромной горечью. "Заря" потеряла реальную возможность на финишной прямой ввязаться с "Шахтером" в борьбу за серебро, поэтому сейчас все силы направлены на защиту третьей строчки. Ведь "Ворскла" отстает всего на одно очко, "Десна" – на два, а "Колос" – на три. Хотя конкуренты сыграли на один матч больше по сравнению с "Зарей".

У "Руха" совсем другая задача. Задача сохранить прописку в УПЛ на следующий сезон. И хотя на поле подопечные Федыка не выглядят безнадежными мальчиками для битья, в турнирной таблице "Рух" расположен на угнетающей последней строчке. Поэтому права на ошибку нет ни в одном поединке.

"Рух"

Во время окна ФИФА "Рух" оказался в центре внимания из-за трансфера своего игрока. Львовяне объявили об уходе Кухаревича в "Труа", который состоится летом. До того времени талантливый нападающий будет в расположении Федыка под задачей забивать как можно больше голов.

"Руху" голы нужны как никому. Ведь команда идет на последнем месте, в пяти последних турах добыла лишь одну победу. В двух последних поединках проиграла всухую с крупными счетами – 0:4 и 0:3. Соперники были грозные, - "Десна" и "Динамо", - но "Заря" из той же категории.

"Рух" понимает, за что борется. Последняя строчка – неприятная участь, однако одна победа сразу поднимет команду как минимум на одну позицию вверх. Ведь "Львов" свой матч 20-го тура проиграл.

Особым этот матч будет для Максима Белого и старшего тренера Александра Грицая, ведь оба ранее защищали цвета "Зари". До кадровых потерь следует причислять Ростислава Русина, который пропустил несколько последних матчей из-за травмы, хотя уже работает в общей группе. С ним или без него, но Иван Федык не обойдется без ротации. Такое ДНК у этого тренера.

Ориентировочный состав: Мысак - Белый, Зец, Стаменкович, Мысык - Карасюк - Федорчук, Притула - Климчук, Кондраков - Кухаревич

"Заря"

В двух последних матчах "Заря" не только не набирали очки, но и не забивала голов. И такой сценарий нельзя считать нелогичным. Были моменты в первом тайме поединка с "Динамо", а вот вторую половину той встречи, а также поединок с "Колосом" луганчане провели весьма пресно. В матче с "Динамо" перегорели, а что случилось в борьбе с Ковалевкой? Неужели вернулись симптомы старой болячки команды Скрипника – неумение концентрироваться во время важнейших отрезков сезона?

Нельзя сказать, что поединок с "Колосом" был определяющим, хотя плотность такова, что в борьбе за бронзу важен каждый матч. На финишной прямой луганчан ожидают поединки против прямых конкурентов "Ворсклы" и "Александрии", но перед тем желательно не терять очки с аутсайдерами "Рухом" и "Ингульцом".

У "Зари" на этот матч довольно серьезная потеря – дисквалифицированный Вячеслав Кочергин. Возможно, Скрипник даст отдохнуть тем, кто в течение последней недели играл за сборные своих стран – Васил, Абу Ханна, Циганикс, Сайядманеш. Должен вернуться в основу Виталий Вернидуб, который не играл в последнем матче "Зари"

Ориентировочный состав: Васил - Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Жуниор Рейс - Иванисеня, Юрченко, Кабаев, Хомченовский - Гладкий, Сайядманеш

"Рух" - "Заря". Статистика личных встреч

До сих пор команды сыграли между собой лишь один официальный матч. Естественно, состоялся он в первом круге текущего чемпионата. Тогда "Заря" победила 4:0, что хорошо вписывается в тенденцию последних крупных поражений "Руха" от "небожителей" турнирной таблицы.

Примечательно, что в том матче забивали четыре разных футболиста – Гладкий, Сайядманеш, Кочергин, Иванисеня. А в "Рухе" негативом отличились Гагун и Мартынюк. Первый был удален прямой красной карточкой, второй – двумя желтыми.

"Рух" - "Заря". Последние матчи команд

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"Рух" - "Заря". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 19 11 6 2 42-15 +27 39 0 3 Заря 18 9 5 4 31-14 +17 32 0 13 ФК Минай 18 3 5 10 12-33 -21 14 0 14 Рух 18 2 7 9 15-34 -19 13 0





"Рух" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Заря". Прогноз матча от UA-Football

Победа "Зари" 2:0. "Рух" плохо играет против лидеров турнирной таблицы. "Заря" разъярена двумя подряд сухими поражениями. У луганчан не слишком много игроков уезжали в сборные, чтобы говорить об усталости и разбалансировке команды. Все это свидетельствует в пользу победы гостей. На этот раз, правда, есть смысл сыграть на том, что много подопечные Федыка не пропустят.