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Ворскла - Шахтёр. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 04.04.2021
"Горняки" полтора года не побеждают полтавчан
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
В первом круге "Ворскла" и "Шахтёр" выдали очень яркое зрелище и расписали мировую. Итоговый исход повторил результат первого тайма - 1:1. Но до перерыва интересней выглядели именно полтавчане, которые должны были уходить на перерыв с двумя или даже тремя голами в своём активе. Удаление Альюна в дебюте второй половины сломало планы тренерскому штабу "зелёно-белых", поэтому пришлось уходить в глухую оборону.
Последующие пять с половиной месяцев для "горняков" оказались очень бурными и в довольно мрачных цветах. Во время последней международной паузы Луиш Каштру дал своей команде три дня выходных - возможность перезагрузиться, отдохнуть друг от друга и принять тот факт, что Тайсон уже вряд ли выйдет на поле в оранжево-чёрной футболке в официальной игре. Бог с ней, борьбой за чемпионство. Ближайшие семь недель должны дать ответ, куда движется "Шахтёр", какие планы по построению команды у Луиша Каштру и какие планы у руководства клуба по Луишу Каштру. Без ответов на эти вопросы следующие полтора месяца будут бессмысленными.
"Ворскле" сейчас незачем думать о глобальном. Даже достаточно прямолинейный футбол при гибкой схеме игры в два или три центрбека не мешает Юрию Максимову вести борьбу за еврокубки. И полтавчане в этой схватке в самом эпицентре: впереди и позади по два прямых конкурента, которые только и ждут осечек друг друга.
"Ворскла" - "Шахтёр"
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4 апреля. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 17:00
Главный арбитр - Сергей Бойко
Ассистенты: Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко
Арбитр ВАР - Денис Шурман
Ассистент ВАР - Семён Шлончак
ТВ трансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция -oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие ОТТ-сервисы
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол
"Ворскла": кадровые новости и состав
Не сыграют: Опанасенко (игра за дубль), Цитаишвили (травма)
Полтавчане как всегда очень бережно относятся к информации из своего лазарета. Из объявленного ранее известно только, что не сможет сыграть в этом матче Гео Цитаишвили. В целом, будет интересно посмотреть на схему игры хозяев. Юрий Максимов в последнее время использовал как расстановку в три центрбека, так и в два. Предположим, что коуч хозяев сделает ставку на второй вариант: Альюн в прошлой игре с "горняками" оставил свою команду на весь второй тайм вдесятером, к тому же, сейчас он далеко не в лучших кондициях.
Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Якубу, Чеснаков, Яворский, Пердута - Кане, Пуцлин, Луизао, Тилль - Степанюк - Кулач.
"Шахтёр": кадровые новости и состав
Не сыграют: Матвиенко (болезнь), Тайсон (игра за дубль), Коноплянка (травма), Тете, Корниенко, Исмаили (вне заявки)
В заявке "горняков" на этот матч отсутствуют номинальные левые защитники: Исмаили, Корниенко и Матвиенко не поехали в Полтаву. Альтернативу тренерскому штабу придётся искать в Болбате или Сиприано. Впервые после травмы вернулся в заявку Степаненко, и если он уже набрал достаточные кондиции, то однозначно получит место в старте. Также у дончан есть проблемы с позицией правого вингера: Вакула играет за дубль, Тете почему-то также вне заявки, Коноплянка травмирован, а Мудрик, который в теории также может сыграть здесь, далеко не первый выбор у Луиша Каштру.
Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Трубин - Сиприано, Кривцов, Витао, Додо - Степаненко - Соломон, Патрик, Маркос, Марлос - Мораес.
Статистика команд
На старте 2021-го "Ворскла" дважды сыграла вничью с аутсайдерами чемпионата, но после этого праздновала три победы в четырёх матчах. На этом отрезке лишь "Днепр-1" увёз из Полтавы три очка, героически отстояв в обороне вдесятером. Весной полтавчане пока не столь убедительны, как в первом круге. Но время исправить ситуацию, заполучив путёвку в один из двух малых еврокубков, ещё есть.
Пауза на сборных немного притупила эмоции болельщиков "горняков" от результатов команды в 2021-м. В 11 встречах после зимнего перерыва дончане потерпели уже пять поражений. Команда Луиша Каштру вылетела из Кубка Украины и Лиги Европы, а в чемпионате увеличился отрыв от "Динамо". Большая надежда у тех, кто поддерживает команду, что две недели без официальных игр хоть как-то оживят "Шахтёр", который нынешней весной проигрывает чаще, чем побеждает.
Турнирная таблица
Вчера "Десна" переиграла "Олимпик" в родных стенах и обошла полтавчан в таблице. Впрочем, всё в руках самой "Ворсклы": победа сегодня вернёт им четвёртую позицию и сократит отставание от "Зари" до одного балла. В случае неудачи придётся оглядываться назад: на расстояниии в два и пять очков идут "Колос" и "Александрия", которые также играют сегодня.
У "Шахтёра" ситуация менее запутанная. "Горняки" со своего второго места при любых результатах в текущем туре не сойдут. "Динамо" впереди на семь очков, а "Заря" отстаёт на четыре балла.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|2
|Шахтер
|19
|11
|6
|2
|42-15
|+27
|39
|5
|Ворскла
|19
|8
|7
|4
|27-15
|+12
|31
Личные встречи
Не так много в нынешней УПЛ клубов могут похвастаться соперничеством, которое тянется ещё с прошлого века. "Ворскла" и "Шахтёр" впервые встретились в 1994-м, и с тех пор дончане отпраздновали 43 победы в чемпионате и Кубке страны. Полтавчане праздновали виктории лишь пять раз, ещё в 12 случаях фиксировались ничьи.
Но давайте перейдём к более свежим данным. "Ворскла" не проигрывает дончанам в двух последних матчах (победа 1:0 и ничья 1:1). До этого победная серия "Шахтёра" в играх с полтавчанами составляла 9 игр.
"Ворскла" - "Шахтёр"
60 матчей: 5 побед "Ворсклы", 12 ничьих, 43 победы "Шахтёра"; разница мячей 35:124
Последние 5 матчей:
24.10.2020
"Шахтёр" - "Ворскла" 1:1
01.03.2020
"Ворскла" - "Шахтёр" 1:0
27.09.2019
"Шахтёр" - "Ворскла" 4:0
11.11.2018
"Ворскла" - "Шахтёр" 0:2
11.08.2018
"Шахтёр" - "Ворскла" 4:1
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Ворскла" - "Шахтёр"
Обе команды на старте 2021-го уже теряли очки в тех матчах, где этого никто не ждал. Но полтавчане наконец-то возвращаются на победные рельсы, в то время как у "горняков" красуется три поражения в четырёх последних матчах. Будет интересно посмотреть, как повлияет пауза на Луиша Каштру и всю команду. Достучался ли он к подопечным? Что дал перевод Тайсона в дубль кроме голов Тайсона за дубль? Думается, если "Шахтёр" и выиграет, то с минимальным счётом. Поэтому можно ставить на фору в пользу хозяев.
Ставка: "Ворскла" с форой +1,5 за 1,7Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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