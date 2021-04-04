Ворскла - Шахтёр. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 04.04.2021

В первом круге "Ворскла" и "Шахтёр" выдали очень яркое зрелище и расписали мировую. Итоговый исход повторил результат первого тайма - 1:1. Но до перерыва интересней выглядели именно полтавчане, которые должны были уходить на перерыв с двумя или даже тремя голами в своём активе. Удаление Альюна в дебюте второй половины сломало планы тренерскому штабу "зелёно-белых", поэтому пришлось уходить в глухую оборону.

Последующие пять с половиной месяцев для "горняков" оказались очень бурными и в довольно мрачных цветах. Во время последней международной паузы Луиш Каштру дал своей команде три дня выходных - возможность перезагрузиться, отдохнуть друг от друга и принять тот факт, что Тайсон уже вряд ли выйдет на поле в оранжево-чёрной футболке в официальной игре. Бог с ней, борьбой за чемпионство. Ближайшие семь недель должны дать ответ, куда движется "Шахтёр", какие планы по построению команды у Луиша Каштру и какие планы у руководства клуба по Луишу Каштру. Без ответов на эти вопросы следующие полтора месяца будут бессмысленными.

"Ворскле" сейчас незачем думать о глобальном. Даже достаточно прямолинейный футбол при гибкой схеме игры в два или три центрбека не мешает Юрию Максимову вести борьбу за еврокубки. И полтавчане в этой схватке в самом эпицентре: впереди и позади по два прямых конкурента, которые только и ждут осечек друг друга.

"Ворскла" - "Шахтёр"

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4 апреля. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 17:00

Главный арбитр - Сергей Бойко

Ассистенты: Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко

Арбитр ВАР - Денис Шурман

Ассистент ВАР - Семён Шлончак

ТВ трансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция -oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие ОТТ-сервисы

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"Ворскла": кадровые новости и состав

Не сыграют: Опанасенко (игра за дубль), Цитаишвили (травма)

Полтавчане как всегда очень бережно относятся к информации из своего лазарета. Из объявленного ранее известно только, что не сможет сыграть в этом матче Гео Цитаишвили. В целом, будет интересно посмотреть на схему игры хозяев. Юрий Максимов в последнее время использовал как расстановку в три центрбека, так и в два. Предположим, что коуч хозяев сделает ставку на второй вариант: Альюн в прошлой игре с "горняками" оставил свою команду на весь второй тайм вдесятером, к тому же, сейчас он далеко не в лучших кондициях.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Якубу, Чеснаков, Яворский, Пердута - Кане, Пуцлин, Луизао, Тилль - Степанюк - Кулач.

"Шахтёр": кадровые новости и состав

Не сыграют: Матвиенко (болезнь), Тайсон (игра за дубль), Коноплянка (травма), Тете, Корниенко, Исмаили (вне заявки)

В заявке "горняков" на этот матч отсутствуют номинальные левые защитники: Исмаили, Корниенко и Матвиенко не поехали в Полтаву. Альтернативу тренерскому штабу придётся искать в Болбате или Сиприано. Впервые после травмы вернулся в заявку Степаненко, и если он уже набрал достаточные кондиции, то однозначно получит место в старте. Также у дончан есть проблемы с позицией правого вингера: Вакула играет за дубль, Тете почему-то также вне заявки, Коноплянка травмирован, а Мудрик, который в теории также может сыграть здесь, далеко не первый выбор у Луиша Каштру.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Трубин - Сиприано, Кривцов, Витао, Додо - Степаненко - Соломон, Патрик, Маркос, Марлос - Мораес.

Статистика команд

На старте 2021-го "Ворскла" дважды сыграла вничью с аутсайдерами чемпионата, но после этого праздновала три победы в четырёх матчах. На этом отрезке лишь "Днепр-1" увёз из Полтавы три очка, героически отстояв в обороне вдесятером. Весной полтавчане пока не столь убедительны, как в первом круге. Но время исправить ситуацию, заполучив путёвку в один из двух малых еврокубков, ещё есть.

Пауза на сборных немного притупила эмоции болельщиков "горняков" от результатов команды в 2021-м. В 11 встречах после зимнего перерыва дончане потерпели уже пять поражений. Команда Луиша Каштру вылетела из Кубка Украины и Лиги Европы, а в чемпионате увеличился отрыв от "Динамо". Большая надежда у тех, кто поддерживает команду, что две недели без официальных игр хоть как-то оживят "Шахтёр", который нынешней весной проигрывает чаще, чем побеждает.

Турнирная таблица

Вчера "Десна" переиграла "Олимпик" в родных стенах и обошла полтавчан в таблице. Впрочем, всё в руках самой "Ворсклы": победа сегодня вернёт им четвёртую позицию и сократит отставание от "Зари" до одного балла. В случае неудачи придётся оглядываться назад: на расстояниии в два и пять очков идут "Колос" и "Александрия", которые также играют сегодня.

У "Шахтёра" ситуация менее запутанная. "Горняки" со своего второго места при любых результатах в текущем туре не сойдут. "Динамо" впереди на семь очков, а "Заря" отстаёт на четыре балла.

# Команда И В Н П М РМ О 2 Шахтер 19 11 6 2 42-15 +27 39 5 Ворскла 19 8 7 4 27-15 +12 31

Личные встречи

Не так много в нынешней УПЛ клубов могут похвастаться соперничеством, которое тянется ещё с прошлого века. "Ворскла" и "Шахтёр" впервые встретились в 1994-м, и с тех пор дончане отпраздновали 43 победы в чемпионате и Кубке страны. Полтавчане праздновали виктории лишь пять раз, ещё в 12 случаях фиксировались ничьи.

Но давайте перейдём к более свежим данным. "Ворскла" не проигрывает дончанам в двух последних матчах (победа 1:0 и ничья 1:1). До этого победная серия "Шахтёра" в играх с полтавчанами составляла 9 игр.

"Ворскла" - "Шахтёр"

60 матчей: 5 побед "Ворсклы", 12 ничьих, 43 победы "Шахтёра"; разница мячей 35:124

Последние 5 матчей:

24.10.2020

"Шахтёр" - "Ворскла" 1:1

01.03.2020

"Ворскла" - "Шахтёр" 1:0

27.09.2019

"Шахтёр" - "Ворскла" 4:0

11.11.2018

"Ворскла" - "Шахтёр" 0:2

11.08.2018

"Шахтёр" - "Ворскла" 4:1

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ворскла" - "Шахтёр"

Обе команды на старте 2021-го уже теряли очки в тех матчах, где этого никто не ждал. Но полтавчане наконец-то возвращаются на победные рельсы, в то время как у "горняков" красуется три поражения в четырёх последних матчах. Будет интересно посмотреть, как повлияет пауза на Луиша Каштру и всю команду. Достучался ли он к подопечным? Что дал перевод Тайсона в дубль кроме голов Тайсона за дубль? Думается, если "Шахтёр" и выиграет, то с минимальным счётом. Поэтому можно ставить на фору в пользу хозяев.

Ставка: "Ворскла" с форой +1,5 за 1,7

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша