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Агробизнес - Волынь. Прогноз с анонсом на матч Первой лиги 05.04.2021

Украина
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В рамках 20-го тура Первой лиги волочиский "Агробизнес" примет соседа по турнирной таблице, луцкую "Волынь". Начало игры в понедельник 5-го апреля в 15:00

Агробизнес - Волынь. Прогноз с анонсом на матч Первой лиги 05.04.2021

Фото - ФК Агробизнес

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Агробизнес" и "Волынь" располагаются сразу после тройки лидеров дивизиона, при этом команда Чижевского по потерянным очкам идет вровень со вторым местом "Черноморца". "Волынь" же, имеющая еще два несыгранных в срок матча в запасе, займет, в случае побед в них, третью строчку, наравне с "Металлистом 1925".

Первая лига, 20-й тур

Стадион: "Юность" (Волочиск)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Агробизнес 15:00 Волынь

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча смотрите на канале в YouTube Футбольний клуб "АГРОБІЗНЕС" (Волочиськ)

Агробизнес (Волочиск)

Подопечные Александра Чижевского потеряли место в тройке, набрав всего лишь одно очко в двух последних турах. Да и то следует считать этот результат успехом, ибо против "Альянса" недавнему лидеру турнирной таблицы Первой лиги грозила вторая подряд "баранка", если бы не чудо-гол в конце.

На матч против прямого конкурента "Агробизнес" выйдет в неполном составе. Основа не досчитается дисквалифицированных Юрия Романюка и Руслана Черненко. Также продолжает восстанавливаться от травмы форвард Сергей Петров.

Ориентировочный состав Агробизнеса (4-2-3-1): Мозиль - Дидык, Курыло, Юхимович, Бойчук - Слотюк, Думанюк - Когут Н., Груша, Когут И. - Семенец.

Волынь (Луцк)

После двух побед кряду подопечные Василия Сачко потеряли очки дома с "Николаевом" (0:0). Соперник выглядел даже острее, если не считать пары моментов в концовке, когда "Волынь" могла вырывать победу в течение минуты с небольшим.

Из-за травм против "Николаева" не сыграли Вячеслав Шарпар и Джордан Нкололо. Благо, к 20-му туру "крестоносцы" подходят без дисквалификаций.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Симинин, Цюпа, Войтиховский, Приндета - Приймак, Рябов - Ляшенко, Оринчак, Протасов - Коломоец.

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Очные встречи команд

На уровне Первой лиги команды сыграли пять матчей. В трех из них победу одержали "крестоносцы", еще в одной была зафиксирована ничья. Но единственное поражение от этого соперника, в концовке прошлого сезона (0:3), фактически стоило "Волыни" путевки в Премьер-лигу.

Ставки и коэффициенты на матч Агробизнес - Волынь

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Цифры и факты

  • Впервые в 2021-м году "Агробизнес" проведет домашний матч на родном поле стадиона "Юность" в Волочиске.
  • В трех играх кряду "Волыни" удается удерживать свои ворота на замке.
  • "Агробизнес" пропускает в четырех поединках Первой лиги подряд.

Прогноз на поединок Агробизнес - Волынь

И без того имеющий серьезные проблемы с нападением, "Агробизнес" лишился еще и Руслана Черненко. Поэтому мне сложно представить за счет чего хозяева собираются создавать остроту и реализовывать моменты у чужих ворот. Разве что за счет озарения братьев Когутов, либо подключения Игоря Курило на стандарты. Закономерно, считаю шансы "Волыни" на гостевую победу более весомыми, поэтому ставим на это со страховкой нулевой форой.

Ставка: Победа "Волыни" с форой (0) за 2.12

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В статье: Волынь (Луцк) Агробизнес (Волочиск)
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