Дания - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2022 по футзалу на 07.04.2021

Этот матч должен был состояться ещё в январе, однако правительство Дании по условиям карантина не выпустило свою сборную за пределы страны. Запахло техническим поражением для представителей Скандинавского полуострова, однако Дом футбола на Лабораторной во главе с самим Андреем П. пошёл навстречу сопернику и согласился перенести игру на апрель. Теперь в течение двух дней состоятся два матча отбора: в среду в Запорожье домашний матч для датчан, а в четверг в Запорожье домашний матч сборной Украины. В принципе, футзалистам к такому графику не привыкать, однако в современном обществе не приветствуется, когда столь плотный календарь. Но нужно было найти дополнительное окно для матча сборных и его нашли.

Дания - Украина

Отбор на Евро-2022 по футзалу. Квалификационный раунд. Перенесённый матч 1-го тура

7 апреля. Украина. Запорожье. ДС "Юность". Начало в 19:00

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Отбор на Евро-2022: результаты сборной Украины

Наша команда провела в квалификации три поединка и пока что проигрывает чаще, чем побеждает. Подопечные Александра Косенко уже провели две встречи со внезапным фаворитом нашего квартета, Хорватией, и за две игры пропустили десять голов. Коуч нашей сборной отмечал, что хорваты оказались готовы к модели игры нашей команды. Мы же - нет.

Как бы там ни было, даже три очка после трёх матчей оставляют нам очень серьёзные шансы на выход из группы. Напрямую в финальную часть выходит победитель квартета, а также шесть из восьми сборных. Ещё две команды, которые финишировали в своих группах вторыми, но в общем зачёте вторых мест оказались в хвосте, разыграют между собой последнюю путёвку на ЧЕ.

Чтобы не попасть на Евро, нашей сборной нужно сотворить настоящее чудо и максимально опозориться в трёх заключительных играх квалификации. Тут даже нужно провести не худшие матчи в своей жизни, а просто начать забивать самим себе. Естественно, такого не будет. Всё-таки класс сборной Украины со сборными Дании и Албании пока не стоит даже рядом. Поэтому и путёвка в финальный этап континентального турнира окажется у нас. Но тенденция падения Украины в рейтинге футзальных сборных продолжается. Поєтому, кто знает, что будет через пару лет.

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина - Дания

Вряд ли датчане создадут нашей команде какие-то серьёзные проблемы. Не исключено, впрочем, что наши ребята не смогут настроиться, но это не отменяет факта, что можно включиться в игру после перерыва и выиграть её. Всё-таки не зря Украина занимает одиннадцатое место в рейтинге сборных по футзалу, а Дания - 33-я.

Ставка: Украина с форой -3,5 за 1,85

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша