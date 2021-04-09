Альянс - Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги 10.04.2021

В трех турах кряду не может победить "Альянс", что отбросило команду на девятое место с десятичковым отставанием от первой тройки. Матч в запасе вряд ли сильно греет душу подопечным Юрия Ярошенко, ибо по темпу набора очков в последнее время они далеки от шансов на повышение в классе уже в этом сезоне.

Харьковчане же в прошлом туре не смогли победить "Полесье" (0:0), впервые после возобновления сезона потеряв очки. Но нулевые ничьи в целом стали трендом 20-го тура, так что сильно на положении "Металлиста 1925" эта мировая не сказалась, подопечные Валерия Кривенцова все так же третьи.

Первая лига, 21-й тур

Стадион: "Юбилейный" (Сумы)

Арбитр: Вадим Запрутняк (Ужгород)

Альянс 16:00 Металлист 1925

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Альянс (Липовая Долина)

В первых домашних матчах года команда из Липовой Долины принимала соперников на родном стадионе в селе Байрак. Разгромив тернопольскую "Ниву" (4:0), "Альянс" не реализовал пенальти и пропустил в концовке от "Агробизнеса", потеряв очки (1:1). В прошлом же туре команда Ярошенко не смогла пробить Андрея Клищука и сыграла 0:0 на поле беспросветного аутсайдера, херсонского "Кристалла". Кстати, для последнего это было первое очко в сезоне, заработанное дома.

В двух последних турах в заявке "Альянс" вовсе не было запасных вратарей. Позиция Руслана Ефанова в рамке является сейчас безальтернативной, что назву основной проблемой команды накануне встречи с харьковчанами.

Ориентировочный состав Альянса (4-2-3-1): Ефанов - Меженский, Пикуль, Герт, Рогозинский - Лебеденко, Поднебенной - Агапов, Ярошенко, Шарай В. - Зубков.

Металлист 1925 (Харьков)

После четырех минимальных побед кряду и нулевой ничьей с "Полесьем" харьковчане закрепились в тройке лучших команд дивизиона. Находились они стабильно возле лидеров до самого конца сезона и в предыдущих двух розыгрышах Первой лиги. Но каждый раз концовка "Металлистом 1925" проваливалась, что приводило к смене наставников.

Дерек Фрейтас и Антон Савин не попали в заявку харьковской команды в Житомире. Также продолжает находиться в лазарете Ярослав Ямполь, о котором болельщики команды, наверняка, уже начали забывать...

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Кольцов - Холод, Крыськив, Батюшин, Дмитренко - Пономарь.

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Очные встречи команд

В этом году команды уже встречались, чуть более месяца назад они провели перенесенный поединок 6-го тура в Харькове, который закончился в пользу "Металлиста 1925" (2:1).

В августе "Альянс" и "Металлист 1925" пересеклись в предварительном раунде Кубка Украины и хозяева выиграли на "Юбилейном" со счетом 2:0. Тот матч был дебютным для Валерия Кривенцова во главе команды.

Цифры и факты

Три последние игры "Альянса" завершились с результативностью в рамках ставки "тотал меньше 2,5". "Металлист 1925" не проигрывает на выезде в течение четырех поединков чемпионата кряду. Только в двух домашних матчах чемпионата этого сезона подопечные Ярошенко пропускали более одного мяча, ни разу не пропускали трижды. В Кубке они проиграли "Вересу" (0:3) номинально домашний поединок, который состоялся в Ахтырке.

Прогноз на поединок Альянс - Металлист 1925

Снова ставлю на голы, рассчитывая, что проблема запасного вратаря "Альянса" все же скажется на результате рано или поздно. Да и букмекерский "верх" вполне соответствует стандартам, которые команды задали в очном матче месячной давности. Тогда игра проходила под девизом "от ножа".

Ставка: Тотал больше (2,5)