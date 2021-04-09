Мариуполь - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 апреля 2021

Матчи между "горняками" и "приазовцами" редко вызывают большой ажиотаж. Гораздо чаще они служат поводом для старого как мир разговора - а можно ли разрешать арендованным игрокам выступать против команд, которым они принадлежат? Вопрос интересный и у каждого своя точка зрения. Мы же лишь констатируем факт - "Шахтер" не запрещает играть против себя арендованным футболистам официально, однако ставит свои условия, которые достаточно непросто исполнить. Сумма кажется слишком внушительной.

Читайте также Известна сумма. Шахтер требует деньги от клубов за участие арендованного игрока в матче УПЛ против горняков

Однако не стоит думать, что в подобное играет только "Шахтер". Киевское "Динамо" также не большой любитель давать разрешение играть против себя арендованным, а потому оба гранда нашего футбола в этом вопросе действуют в унисон. Как вы поняли, уже в эту субботу действующий чемпион Украины формально отправится на выездной матч, чтобы сыграть против "Мариуполя". Остап Маркевич лишился почти всех основных исполнителей, так что вряд ли сможет рассчитывать на очки.

ФК "Мариуполь" 14:00 "Шахтер"

Favbet-лига. 21-й тур

10 апреля, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Мариуполь":

В последнем туре "приазовцы" прервали долгую серию без побед, которая брала свое начало еще с ноября месяце. Сделать это получилось благодаря виктории над "Ингульцом" со счетом 4:3. Интересно, что в том матче трижды смог отметиться Артем Бондаренко, благодаря чему стал первым футболистом текущего розыгрыша, который делал хет-трик.

Минус 13. Именно с таким набором игроков подходит к ближайшему матчу Остап Маркевич, что ставит наставника в затруднительное положение. Мало того, что игру пропустят все арендованные (Кирюханцев, Сикан, Мампасси, Драмбаев, Танковский, Кулаков, Очеретько, Кащук, Муравский, Чех, Топалов, Бондаренко), так еще и капитан команды Мишнев перебрал желтых карточек и также не сможет выйти на поле в субботу.

У Маркевича не осталось особого выбора и в субботу ему придется включить в стартовый состав некоторых футболистов молодежной команды. Лично мы ожидаем выход со старта Байдала, который в первенстве U21 сумел забить уже 14 голов, уступая лишь Ванату из "Динамо" и Вьюннику из "Шахтера". Из игроков основной обоймы смогут сыграть Кудрик, Гальчук, Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк, Петерман, Горбунов и Сагуткин.

Ориентировочный состав: Гальчук - Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк - Петерман, Кулиев - Горбунов, Выскребенцев, Байдал - Плакса

"Шахтер":

Дабы не отставать от своего "младшего брата", донецкий клуб также добыл победу неделю назад, прервав серию из двух подряд поражений. В прошлое воскресенье "горняки" обыграли "Ворсклу", забив по голу в каждом из таймов и показав симпатичную игру. Особенно, что касается первого тайма. Дублем выстрелил Жуниор Мораес, который до этого забил еще и за сборную Украины. Интересно, это разовая акция от форварда или возращение из небытия?

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу с «Мариуполем».



Все новости команды перед субботней игрой: https://t.co/dY4HQxSZ7x. pic.twitter.com/DV2CSxV9T7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 8, 2021

К тренировкам в общей группе вернулись Исмаили и Корниенко, так что на левом фланге обороны точно будет кому сыграть. Параллельно с этим до сих пор непонятно, будут ли готовы к матчу Матвиенко и Тете, которые пропустили игру в Полтаве. По нашему мнению, Луиш Каштру доверится ряду молодых игроков, чтобы те получили практику в матчах УПЛ. К примеру, с первых минут должны появиться Судаков и Вьюнник, а во втором тайме усилит игру Михаил Мудрик. Помимо этого, с капитанской повязкой пора бы уже выйти Андрею Пятову.

Ориентировочный состав: Пятов - Болбат, Бондарь, Кривцов, Корниенко - Степаненко, Судаков - Фернандо, Антонио, Соломон - Вьюнник

Цифры и факты

Между собой оба коллектива провели ровно 50 матчей. Тотальное преимущество на стороне "Шахтера", который добыл 46 побед. Четыре раза игра заканчивалась вничью, а "Мариуполь" так ни разу и не обыграл "старшего брата". Разница голов - 135:31

Интересно, что "горняки" забивают во всех 50-ти играх против "Мариуполя". А вот "приазовцы" с 2017-го года больше одного гола в ворота донецкого коллектива забить не могут

"Шахтер" может встретить в субботу один из двух юбилеев - добыть 270-ю победу на выезде или в 90-й раз сыграть вничью

Жуниор Мораес может забить свой 60-й гол в "оранжево-черной" футболке. Тете и Сергей Болбат могут отличиться в 15-й раз

"Шахтер" - самая атакующая команда нынешней кампании. На их счету 45 точных ударов. На один гол меньше у киевского "Динамо"

Лучшие бомбардиры в составе двух команд - Манор Соломон и Артем Бондаренко. Оба в нынешнем сезоне забили по семь раз. У полузащитника "Мариуполя" три точных удара с точки

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 20 12 6 2 44-15 +29 42 0 9 Мариуполь 20 5 6 9 22-31 -10 21 0

Последние личные встречи

УПЛ, 8-й тур, 30.10.2020

"Шахтер" - "Мариуполь" 4:1

Голы: Тайсон 26 (п), Судаков 44, Патрик 65 (п), Тайсон 75 - Горбунов 72

УПЛ, 16-й тур, 01.12.2019

"Мариуполь" - "Шахтер" 1:1

Голы: Путря 49 - Тайсон 15 (п)

УПЛ, 5-й тур, 25.08.2019

"Шахтер" - "Мариуполь" 5:1

Голы: Тете 8, 11, Мораес 12, Тайсон 62 (п), Антонио 83 - Вакула 78

УПЛ, 31-й тур, 26.05.2019

"Шахтер" - "Мариуполь" 4:0

Голы: Дентиньо 55, 57, 80, Тете 78

"Мариуполь" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 0:3. Давайте откровенно - у "Мариуполя" практически нет шансов на победу. Конечно, половина игроков гостей могут заболеть на коронавирус, а вторая вместо бутс надеть на ноги сапожки тремя размерами меньше, но если говорить о более реальных сценариях, то матч сводится к тому, с каким счетом победят "горняки". На зимних сборах "Мариуполь" неплохо сыграл против "Шахтера" (2:2), но сейчас под рукой Маркевича не будет 13 игроков основной обоймы. И какое блюдо можно приготовить, когда из холодильника забрали практически все продукты? Вопрос, понятное дело, риторический.