Десна - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.04.2021

"Десну" и "Александрию" в турнирной таблице разделяют сразу семь очков. За шесть туров до конца чемпионата – это много, такой разрыв нивелировать сложно. Однако матч между этими командами, возможно, и не стоит рассматривать как битву двух прямых конкурентов. Этот матч стоит характеризовать как погоню за третье место одной стороны, и погоню за зоной еврокубков – другой.

Но чьи аргументы окажутся более весомыми? Матч состоится в субботу, 10-го апреля, в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина. Начало – 19:30.

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УПЛ. 21-й тур. 10.04.2021

Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина (без зрителей)

Арбитр в поле – Денис Шурман; арбитр VAR – Сергей Бойко

"Десна" 19:30 "Александрия"

Трансляция в Украине – "Футбол 2"; текстовый ОНЛАЙН - UA-Футбол >>>

"Десна"

"Десна" не имеет шансов пробиться в Лигу Европы другим путем, кроме как через чемпионат. У "Зари", - главного конкурента черниговцев, - вариантов больше, ведь есть еще Кубок. Даже в случае бронзового финиша "Десна" может остаться лишь с Лигой конференций, если луганчане пройдут в финал кубкового турнира, а потом победят и там. Но это очень запутанные схемы, о которых футболисты и тренерский штаб "Десны" вряд ли сейчас думают. Задача у команды – побеждать в каждом матче, а очки на финише обязательно подсчитают.

Стимулирует "Десну" уже сам факт возможного завоевания третьего места – независимо от того, какую стартовую еврокубковую позицию даст этот результат. Ведь "Десна" еще никогда не получала медалей чемпионата Украины, а здесь совсем близко к истории. Два очка отставания от "Зари" – это почти ничего, однако конкурент сыграл на один матч меньше.

Да и календарь у "Десны" точно не легче, чем у "Зари". Например, в 21-м туре луганчане проэкзаменуют одного из аутсайдеров "Ингулец", а "Десне" придется сразиться с неуступчивой "Александрией".

Дисквалифицированных в составе "Десны" нет. А вот травмированные есть – и это не последние люди в коллективе. Паст выбыл из-за повреждения голеностопа, Будковского не будет еще несколько недель. Не критично, но неприятно.

Ориентировочный состав: Литовка - Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой - Огиря, Тотовицкий, Гуцуляк - Картушов, Калитвинцев - Безбородько

"Александрия"

"Александрия" уже была третьей в чемпионате Украины, но сейчас команда Шарана летает ниже. Сейчас борьба ведется за то, чтобы попасть в топ-5 и заскочить в Лигу конференций. Однако по состоянию на начало тура отставание от "Ворсклы" (пятая позиция) – пять очков, что для скромной по рисунку игры "Александрии" также весьма много.

Скромной, но не безнадежной. Подопечные Шарана играют в простой силовой интенсивный футбол, но привлекают к себе симпатии старанием. Например, как в предыдущем туре, когда лишь на последних минутах "Динамо" сумело вырвать победу на "Нике".

То поражение стало вторым подряд для "Александрии" в УПЛ. Ведь перед тем было непонятное фиаско в поединке с "Ингульцом". Также бросается в глаза плохая статистика гостевых матчей "Александрии" – лишь одна победа на выезде в девяти гостевых турах.

Точно не сыграет Артем Гордиенко. Под вопросом – Кирилл Ковалец и Дмитрий Гречишкин.

Ориентировочный состав: Панькив - Вантух, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко - Банада, Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Третьяков - Ситало

"Десна" - "Александрия". Статистика личных встреч

Зато последний гостевой матч против "Десны" "Александрия" выиграла. Это было в прошлогоднем чемпионате в первой "шестерке". "Александрия" тогда забила трижды, а соперник ответил лишь одним голом.

В целом же, матчи между этими соперниками получаются результативными – только в одном из последних пяти поединков было забито менее трех голов. Интересно и то, что в прошлом году была зафиксирована самая крупная победа "Десны" в истории этого противостояния – 5:1.

Всего сыграли между собой 29 матчей: одиннадцать побед "Александрии", девять побед "Десны", девять ничьих. Общий счет – 37:38.

"Десна" - "Александрия". Последние матчи команд

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"Десна" - "Александрия". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 20 12 6 2 44-15 +29 42 0 3 Заря 19 10 5 4 33-14 +19 35 0 4 Десна 20 9 6 5 29-20 +9 33 0 5 Ворскла 20 8 7 5 27-17 +10 31 0 6 Колос 20 7 9 4 26-19 +7 30 0 7 ФК Александрия 20 7 5 8 27-24 +3 26 0 8 СК Днепр-1 20 7 4 9 30-31 -1 25 0

"Десна" - "Александрия". Прогноз матча от UA-Football

Победа "Десны" 3:1. Делаем ставку на результативность – по традиции этого противостояния. Забьют обе, но похоже на то, что "Александрия" в этом противостоянии выстрадает гол, тогда как "Десне" хватит изобретательности для нескольких комбинационных голов. Победа "Десны" и тотал больше 2,5.