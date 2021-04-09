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Десна - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.04.2021
Десна - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.04.2021 ⋊ УПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Десна / Автор невідомий
"Десну" и "Александрию" в турнирной таблице разделяют сразу семь очков. За шесть туров до конца чемпионата – это много, такой разрыв нивелировать сложно. Однако матч между этими командами, возможно, и не стоит рассматривать как битву двух прямых конкурентов. Этот матч стоит характеризовать как погоню за третье место одной стороны, и погоню за зоной еврокубков – другой.
Но чьи аргументы окажутся более весомыми? Матч состоится в субботу, 10-го апреля, в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина. Начало – 19:30.
УПЛ. 21-й тур. 10.04.2021
Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина (без зрителей)
Арбитр в поле – Денис Шурман; арбитр VAR – Сергей Бойко
"Десна" 19:30 "Александрия"
Трансляция в Украине – "Футбол 2"; текстовый ОНЛАЙН - UA-Футбол >>>
"Десна"
"Десна" не имеет шансов пробиться в Лигу Европы другим путем, кроме как через чемпионат. У "Зари", - главного конкурента черниговцев, - вариантов больше, ведь есть еще Кубок. Даже в случае бронзового финиша "Десна" может остаться лишь с Лигой конференций, если луганчане пройдут в финал кубкового турнира, а потом победят и там. Но это очень запутанные схемы, о которых футболисты и тренерский штаб "Десны" вряд ли сейчас думают. Задача у команды – побеждать в каждом матче, а очки на финише обязательно подсчитают.
Стимулирует "Десну" уже сам факт возможного завоевания третьего места – независимо от того, какую стартовую еврокубковую позицию даст этот результат. Ведь "Десна" еще никогда не получала медалей чемпионата Украины, а здесь совсем близко к истории. Два очка отставания от "Зари" – это почти ничего, однако конкурент сыграл на один матч меньше.
Да и календарь у "Десны" точно не легче, чем у "Зари". Например, в 21-м туре луганчане проэкзаменуют одного из аутсайдеров "Ингулец", а "Десне" придется сразиться с неуступчивой "Александрией".
Дисквалифицированных в составе "Десны" нет. А вот травмированные есть – и это не последние люди в коллективе. Паст выбыл из-за повреждения голеностопа, Будковского не будет еще несколько недель. Не критично, но неприятно.
Ориентировочный состав: Литовка - Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой - Огиря, Тотовицкий, Гуцуляк - Картушов, Калитвинцев - Безбородько
"Александрия"
"Александрия" уже была третьей в чемпионате Украины, но сейчас команда Шарана летает ниже. Сейчас борьба ведется за то, чтобы попасть в топ-5 и заскочить в Лигу конференций. Однако по состоянию на начало тура отставание от "Ворсклы" (пятая позиция) – пять очков, что для скромной по рисунку игры "Александрии" также весьма много.
Скромной, но не безнадежной. Подопечные Шарана играют в простой силовой интенсивный футбол, но привлекают к себе симпатии старанием. Например, как в предыдущем туре, когда лишь на последних минутах "Динамо" сумело вырвать победу на "Нике".
То поражение стало вторым подряд для "Александрии" в УПЛ. Ведь перед тем было непонятное фиаско в поединке с "Ингульцом". Также бросается в глаза плохая статистика гостевых матчей "Александрии" – лишь одна победа на выезде в девяти гостевых турах.
Точно не сыграет Артем Гордиенко. Под вопросом – Кирилл Ковалец и Дмитрий Гречишкин.
Ориентировочный состав: Панькив - Вантух, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко - Банада, Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Третьяков - Ситало
"Десна" - "Александрия". Статистика личных встреч
Зато последний гостевой матч против "Десны" "Александрия" выиграла. Это было в прошлогоднем чемпионате в первой "шестерке". "Александрия" тогда забила трижды, а соперник ответил лишь одним голом.
В целом же, матчи между этими соперниками получаются результативными – только в одном из последних пяти поединков было забито менее трех голов. Интересно и то, что в прошлом году была зафиксирована самая крупная победа "Десны" в истории этого противостояния – 5:1.
Всего сыграли между собой 29 матчей: одиннадцать побед "Александрии", девять побед "Десны", девять ничьих. Общий счет – 37:38.
"Десна" - "Александрия". Последние матчи команд
"Десна" - "Александрия". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|20
|12
|6
|2
|44-15
|+29
|42
|0
|3
|Заря
|19
|10
|5
|4
|33-14
|+19
|35
|0
|4
|Десна
|20
|9
|6
|5
|29-20
|+9
|33
|0
|5
|Ворскла
|20
|8
|7
|5
|27-17
|+10
|31
|0
|6
|Колос
|20
|7
|9
|4
|26-19
|+7
|30
|0
|7
|ФК Александрия
|20
|7
|5
|8
|27-24
|+3
|26
|0
|8
|СК Днепр-1
|20
|7
|4
|9
|30-31
|-1
|25
|0
"Десна" - "Александрия". Прогноз матча от UA-Football
Победа "Десны" 3:1. Делаем ставку на результативность – по традиции этого противостояния. Забьют обе, но похоже на то, что "Александрия" в этом противостоянии выстрадает гол, тогда как "Десне" хватит изобретательности для нескольких комбинационных голов. Победа "Десны" и тотал больше 2,5.
Данный прогноз – лишь один из вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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