Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 10.04.2021

Клуб из Днепра словно Халк разносил своих соперников по дистанции на старте 2021 года. Однако из более-менее серьёзных оппонентов были только "Ворскла" и "Десна", которые не смогли вскрыть днепровскую оборону. С этого матча для подопечных Игора Йовичевича начинается решающий этап, который покажет истинный потенциал коллектива. История могла бы получиться эпичной, если бы за полгода "Днепр-1" из последней командой лиги превратился в участника еврокубков.

Для "Динамо" этот матч также открывает решающую часть сезона, где на самом деле очень легко потерять преимущество над "Шахтёром": здесь и гиперлуп "Днепр-1", и "Шахтёр" в следующем туре, и "Ворскла", и даже любимый "динамовскими" болельщиками за увольнение Михайличенко "Колос".

В общем, концовка сезона обещает оказаться жаркой для обеих команд. Сейчас же им предстоит выяснить, кто круче в очном противостоянии.

"Динамо" - "Днепр-1"

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10 апреля. Днепр. "Днепр-Арена". Начало в 17:00

Главный арбитр - Игорь Пасхал

Ассистенты: Александр Корнийкко и Владимир Володин

Арбитр ВАР - Андрей Коваленко

Ассистент ВАР - Андрей Скрипка

ТВ трансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

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"Динамо": кадровые новости и состав

Не сыграют: Кендзёра, Попов (дисквалификации), Цыганков (вне заявки)

Все потери киевлян можно было предвидеть заблаговременно: Цыганков пропустил два предыдущих матча, а Кендзёра и Попов висели на карточках, поэтому сразу после финального свистка в Александрии тренерский штаб мог прикидывать, кем их заменить. Но и замену для всей тройки читается достаточно легко: Караваев должен вернуться на привычную для себя позиицю правого защитника, в обороне снова увидим Сироту, а на фланге полузащиты - Родригеса. Не исключаю, что в середине поля выйдет Шепелев вместо Шапаренко - но это единственная неожиданность, которую можно ожидать в нынешнем составе "Динамо".

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Буяльский, Родригес - Беседин.

"Днепр-1": кадровые новости и состав

Не сыграют: Пихалёнок (болезнь), Адамюк, Дубинчак (оба - дисквалификации), Булеца (условия аренды), Махарадзе (игра за дубль)

У гостей, которые на самом деле будут хозяевам, есть несколько очень болезненных потерь. Дубинчак на старте 2021-го выглядел безальтернативным на позиции левого защитника. Цуриков, возможно, вспомнит былые годы и захочет доказать бывшему клубу, какой он всё ещё красавец, но он пока и в "Днепре-1" не особо блистает, чтобы стать равноценной заменой слева в обороне. Адамюк, Булеца и Махарадзе у Йовичевича были лишь на подхвате. А вот кого действительно будет не хватать, словно кислорода на глубине, так это Пихалёнка. Ключевого игрока середины поля могут заменить ди Франко или игрок более оборонительного плана, Батагов. Но в любом случае: без Пихи прогресс днепрян в финальной части сезона рискует чуть притормозить.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Дуглас, Логинов, Тейлор - Игнатенко - Чуже, ди Франко, Когут, Назаренко - Довбик

Статистика команд

После зимней паузы "динамовцы" проигрывали только в Лиге Европы. Во внутренних турнирах "бело-синие" в последний раз были биты ещё осенью, когда вспышка COVID-19 вынудила Мирчу Луческу выставлять против "Шахтёра" молодёжь и говорить после матча, что его нужно было переносить. В чемпионате после зимней паузы Киев одержал шесть побед в семи встречах. Непокорённым барьером оказалась "Десна". Любопытная тенденция, которая касается нынешнего "Динамо" в контексте двух важных игр 2021-го: и "Десну", и "Александрию" киевляне дожимали буквально на последних минутах. И если с черниговским коллективом зацепились за ничью, то в Александрии неделю назад праздновали победу.

Неразрешённым ребусом для Игора Йовичевича в 2021-м оказались два клуба: "Александрия", доставившая очень много проблем в том числе "Динамо", и "Мариуполь". В ничьей со вторыми вина самих днепрян, а вот с "горожанами" СК не смог взломать автобус, поэтому поплатился лишь ничьей в чемпионате и вылетом из Кубка в серии пенальти. В остальных играх после зимней паузы "Днепр-1" не только не проигрывал, но и не пропускал. Единственным исключением в прошлом туре оказался "Львов", который затолкал свой гол уже при счёте 0:4.

Турнирная таблица

"Динамовцы" и нынешний, и следующий тур точно будут встречать лидерами таблицы. С уверенностью об этом можно говорить, учитывая запас в семь очков над "Шахтёром". А если удастся продолжить победную серию, то чемпионство также никуда не уйдёт от "бело-синих".

"Днепр-1" в 2021-м уже сделал крутой рывой с последнего на восьмое место. Есть все основания полагать, что это ещё не самая высокая вершина, которая покорится СК в нынешнем чемпионате, но каждая следующая строчка однозначно будет даваться всё сложнее. Хотя бы потому, что до шестого "Колоса" - четыре очка отставания, которые ещё где-то нужно отыграть.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 20 15 4 1 43-14 +29 49 8 СК Днепр-1 20 7 4 9 30-31 -1 25

Личные встречи

История соперничества команд пока не слишком впечатляющая: всего четыре игры. Но днепрянам уже есть, чем гордиться: чуть больше года назад СК одержал сенсационную победу 3:1, а хет-три в ворота киевлян положил такой себе Владислав Супряга, который в наши дни не может найти себя как раз в столичном клубе. В трёх других встречах "динамовцы" одержали три достаточно комфортные победы: даже 2:1 в первом круге этого сезона были комфортными - днепряне создавали интригу в первой четверти поединка, однако затем сдались и заслуженно проиграли.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Днепр-1"

Матч и результат был бы совершенно другим, если бы днепряне подходили к этому поединку в оптимальном составе. У киевлян также есть потери, но у Мирчи Луческу длина скамейки чуть побольше, а Игор Йовичевич этим похвастаться не может. "Днепр-1" покажет очень хорошую и дисциплинированную игру в обороне, но ничья при нынешних раскладах будет потолком для номинальных гостей.

Ставка: Фора на "Днепр-1" +1 за 1,93