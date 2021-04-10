Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 10.04.2021
Ослабленный "Днепр-1" всё ещё опасен
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Клуб из Днепра словно Халк разносил своих соперников по дистанции на старте 2021 года. Однако из более-менее серьёзных оппонентов были только "Ворскла" и "Десна", которые не смогли вскрыть днепровскую оборону. С этого матча для подопечных Игора Йовичевича начинается решающий этап, который покажет истинный потенциал коллектива. История могла бы получиться эпичной, если бы за полгода "Днепр-1" из последней командой лиги превратился в участника еврокубков.
Для "Динамо" этот матч также открывает решающую часть сезона, где на самом деле очень легко потерять преимущество над "Шахтёром": здесь и гиперлуп "Днепр-1", и "Шахтёр" в следующем туре, и "Ворскла", и даже любимый "динамовскими" болельщиками за увольнение Михайличенко "Колос".
В общем, концовка сезона обещает оказаться жаркой для обеих команд. Сейчас же им предстоит выяснить, кто круче в очном противостоянии.
"Динамо" - "Днепр-1"
Favbet-лига. 21-й тур
10 апреля. Днепр. "Днепр-Арена". Начало в 17:00
Главный арбитр - Игорь Пасхал
Ассистенты: Александр Корнийкко и Владимир Володин
Арбитр ВАР - Андрей Коваленко
Ассистент ВАР - Андрей Скрипка
ТВ трансляция - "2+2"
Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол
"Динамо": кадровые новости и состав
Не сыграют: Кендзёра, Попов (дисквалификации), Цыганков (вне заявки)
Все потери киевлян можно было предвидеть заблаговременно: Цыганков пропустил два предыдущих матча, а Кендзёра и Попов висели на карточках, поэтому сразу после финального свистка в Александрии тренерский штаб мог прикидывать, кем их заменить. Но и замену для всей тройки читается достаточно легко: Караваев должен вернуться на привычную для себя позиицю правого защитника, в обороне снова увидим Сироту, а на фланге полузащиты - Родригеса. Не исключаю, что в середине поля выйдет Шепелев вместо Шапаренко - но это единственная неожиданность, которую можно ожидать в нынешнем составе "Динамо".
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Буяльский, Родригес - Беседин.
"Днепр-1": кадровые новости и состав
Не сыграют: Пихалёнок (болезнь), Адамюк, Дубинчак (оба - дисквалификации), Булеца (условия аренды), Махарадзе (игра за дубль)
У гостей, которые на самом деле будут хозяевам, есть несколько очень болезненных потерь. Дубинчак на старте 2021-го выглядел безальтернативным на позиции левого защитника. Цуриков, возможно, вспомнит былые годы и захочет доказать бывшему клубу, какой он всё ещё красавец, но он пока и в "Днепре-1" не особо блистает, чтобы стать равноценной заменой слева в обороне. Адамюк, Булеца и Махарадзе у Йовичевича были лишь на подхвате. А вот кого действительно будет не хватать, словно кислорода на глубине, так это Пихалёнка. Ключевого игрока середины поля могут заменить ди Франко или игрок более оборонительного плана, Батагов. Но в любом случае: без Пихи прогресс днепрян в финальной части сезона рискует чуть притормозить.
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Дуглас, Логинов, Тейлор - Игнатенко - Чуже, ди Франко, Когут, Назаренко - Довбик
Статистика команд
После зимней паузы "динамовцы" проигрывали только в Лиге Европы. Во внутренних турнирах "бело-синие" в последний раз были биты ещё осенью, когда вспышка COVID-19 вынудила Мирчу Луческу выставлять против "Шахтёра" молодёжь и говорить после матча, что его нужно было переносить. В чемпионате после зимней паузы Киев одержал шесть побед в семи встречах. Непокорённым барьером оказалась "Десна". Любопытная тенденция, которая касается нынешнего "Динамо" в контексте двух важных игр 2021-го: и "Десну", и "Александрию" киевляне дожимали буквально на последних минутах. И если с черниговским коллективом зацепились за ничью, то в Александрии неделю назад праздновали победу.
Неразрешённым ребусом для Игора Йовичевича в 2021-м оказались два клуба: "Александрия", доставившая очень много проблем в том числе "Динамо", и "Мариуполь". В ничьей со вторыми вина самих днепрян, а вот с "горожанами" СК не смог взломать автобус, поэтому поплатился лишь ничьей в чемпионате и вылетом из Кубка в серии пенальти. В остальных играх после зимней паузы "Днепр-1" не только не проигрывал, но и не пропускал. Единственным исключением в прошлом туре оказался "Львов", который затолкал свой гол уже при счёте 0:4.
Турнирная таблица
"Динамовцы" и нынешний, и следующий тур точно будут встречать лидерами таблицы. С уверенностью об этом можно говорить, учитывая запас в семь очков над "Шахтёром". А если удастся продолжить победную серию, то чемпионство также никуда не уйдёт от "бело-синих".
"Днепр-1" в 2021-м уже сделал крутой рывой с последнего на восьмое место. Есть все основания полагать, что это ещё не самая высокая вершина, которая покорится СК в нынешнем чемпионате, но каждая следующая строчка однозначно будет даваться всё сложнее. Хотя бы потому, что до шестого "Колоса" - четыре очка отставания, которые ещё где-то нужно отыграть.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|20
|15
|4
|1
|43-14
|+29
|49
|8
|СК Днепр-1
|20
|7
|4
|9
|30-31
|-1
|25
Личные встречи
История соперничества команд пока не слишком впечатляющая: всего четыре игры. Но днепрянам уже есть, чем гордиться: чуть больше года назад СК одержал сенсационную победу 3:1, а хет-три в ворота киевлян положил такой себе Владислав Супряга, который в наши дни не может найти себя как раз в столичном клубе. В трёх других встречах "динамовцы" одержали три достаточно комфортные победы: даже 2:1 в первом круге этого сезона были комфортными - днепряне создавали интригу в первой четверти поединка, однако затем сдались и заслуженно проиграли.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Динамо" - "Днепр-1"
Матч и результат был бы совершенно другим, если бы днепряне подходили к этому поединку в оптимальном составе. У киевлян также есть потери, но у Мирчи Луческу длина скамейки чуть побольше, а Игор Йовичевич этим похвастаться не может. "Днепр-1" покажет очень хорошую и дисциплинированную игру в обороне, но ничья при нынешних раскладах будет потолком для номинальных гостей.
Ставка: Фора на "Днепр-1" +1 за 1,93
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Сакив: С пиаром Кухаревича был перебор. Во всем должна быть своя граница
- Гол отпраздновал, а футболки ...нет! Курьезный момент из Второй лиги
- Денисов: Даже несмотря на семь очков отрыва, у Динамо нет никакого спокойствия
- Нива Винница - Диназ. Прогноз и анонс на матч Второй лиги 08.04.2021
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной