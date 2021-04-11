Олимпик - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 апреля 2021

Донецкий "Олимпик" проиграл все семь матчей в 2021-м году. Это все, что следует знать о текущем положении команды. Если теперешняя традиция продолжится, то недавний претендент на еврокубки рискует покинуть элитный дивизион. Однако не все так плохо. В последнем матче против "Десны" команда Калитвинцева не смотрелась ужасно, а в обороне отрезками показывала достойный футбол. В воскресенье они сыграют против "Колоса", который неделю назад не обыграл "Минай". Очки будут нужны всем. Вот только у кого больше шансов добиться своей цели?

Интересно, что формально домашний матч для "Олимпика" пройдет в Ковалевке. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского не сможет принимать матчи до конца сезона, а потому команда Владислава Гельзина вынуждена искать новое местечко для себя. А пока - их примет будущий оппонент.

"Олимпик" 19:30 "Колос"

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11 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: А.Дердо

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Олимпик":

После двухнедельной паузы, вызванной матчами национальных сборных, команда Калитвинцева провела свой не худший матч против достаточно крепкой "Десны". Да, проиграли. Да, без особых моментов. Однако никогда не стоит спешить с выздоровлением. Этот процесс не бывает быстрым.

Олимпик завершил подготовку к поединку с Колосомhttps://t.co/2Haca2vAHG pic.twitter.com/DFdN7OZW6q — FC Olympic (@fcolympic_don) April 10, 2021

В прошедшую субботу Юрий Калитвинцев использовал лишь одну замену из пяти возможных, выпустив вместо травмированного Зотько - Драме. Интересная тактика наставника, которая не принесла результат. Нам кажется, что ряд изменений Юрий Николаевич все-таки проведет - в старте выйдут Нкенг и Романовский вместо Каргбо и Таллеса. Оба провели очень неуверенный матч.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Политыло, Романовский, Чогадзе - Нкенг

"Колос":

Что мы знаем о команде Костышина? Они классно смотрятся против коллективов, которые играют сами и дают играть сопернику, но против условного "Миная" часто возникают проблемы. Неделю назад "Колос" провел неплохой первый тайм, но после перерыва смотрелся растеряно и заслуженно потерял очки.

Очевидно, что после матча в Ужгороде, Костышин немного изменит стартовый состав. Вероятно, он вернется к схеме 4-2-3-1, добавив второго опорника, а также выпустит Золотова и Костышина. Оба пропустила недавнюю игру по разным причинам. Но сейчас они в строю и готовятся к матчу.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Петров, Новак, Золотов - Богданов, Задоя - Чурко, Костышин, Антюх - Лысенко

Цифры и факты

Между собой обе команды успели провести лишь три игры. Дважды победу праздновал донецкий "Олимпик", одна виктория в активе ковалевцев. Разница голов - 4:3

Как мы говорили выше, "Олимпик" проиграл последние семь матчей, забив за это время лишь два гола

У "Колоса" обратная ситуация - рекордная для них серия без поражений из пяти игр кряду (две победы, три ничьих)

Дончане могут в воскресенье пропустить 150-й гол в УПЛ в качестве хозяина поля

Четыре футболиста в шаге от юбилея. 100-й матч в украинском первенстве может сыграть Бабенко, 50-й - Лебеденко. А вот Чурко (20-й) и Ориховский (10-й) могут забить юбилейные голы

Лучший бомбардир в составе двух команд - Владимир Лысенко, который отметился пять раз. Столько же точных ударов на счету Селезнева, который уже вряд ли сыграет в футболке "Колоса"

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Колос 20 7 9 4 26-19 +7 30 0 11 Олимпик 19 5 2 12 22-35 -13 17 0

Последние личные встречи

УПЛ, 8-й тур, 31.10.2020

"Колос" - "Олимпик" 1:2

Голы: Селезнев 86 (п) - Бенито 17, Шахаб 62 (п)

УПЛ, 13-й тур, 30.11.2019

"Колос" - "Олимпик" 1:2

Голы: Ореховский 70 - Пасич 69, Балашов 88 (п)

УПЛ, 2-й тур, 04.08.2020

"Олимпик" - "Колос" 0:1

Голы: Гавриш 68 (п)

"Олимпик" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Олимпик" - "Колос" от UA-Football

Ничья 1:1. Да, мы уверенны, что именно в это воскресенье донецкий клуб прервет чудовищную серию из семи поражений и добудет первые очки. Почему? Причин несколько. Во-первых, команда может неплохо играть в обороне, что не может считаться хорошим сигналом для "Колоса", которому тяжело первым номером взламывать защиту. К тому же, видно, что с каждой неделей игроки "Олимпика" все больше привыкают к требованиям Калитвинцева и учатся их исполнять. Главная задача дончан - не пропустить быстрый гол. Если они продержаться первые 20-25 минут, их шансы на очки будут достаточно высоки. А там и простор для контратак может открыться.