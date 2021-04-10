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Заря - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.04.2021
Заря - Ингулец: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.04.2021 ⋊ УПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
"Ингулец" уже можно вычеркивать из списка претендентов на вылет. Формально команда Лавриненко еще остается в борьбе за выживание, однако несколько успешных последних результатов отдалили "Ингулец" на довольно безопасное расстояние от пропасти. Доигрывать сезон можно без давления, а вот "Заря" ни на минуту не может расслабляться.
Ведь любая осечка может лишить луганчан места в топ-3, а это в планы Виктора Скрипника не входит. В следующем туре будет матч против прямого конкурента, но сможет ли перед тем "Заря" добыть очередную победу на классе над представителем нижней части турнирной таблицы?
УПЛ. 21-й тур. 11.04.2021
Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR - Виталий Романов
"Заря" 14:00 "Ингулец"
Трансляция в Украине – УНИАН, FootbalHab; Текстовый ОНЛАЙН - UA-Футбол >>>
"Заря"
Говорим о классе, потому что "Заря" именно благодаря этой добродетели обычно берет свои очки с аутсайдерами. Показательный пример – матч прошлого тура, когда был бит "Рух" с позиции высоты класса. Ранее в подобном стиле "Заря" побеждала "Минай", "Львов", но вот с "Ингульцом" в первом круге случился сбой. Тогда была ничья 1:1.
Кстати, тот матч был формально домашним для "Ингульца", но проходил на поле "Славутич-Арены". В этот раз формально домашний поединок для "Зари" состоится в Кропивницком. Несмотря на это, Виктор Скрипник рассчитывает на продолжение тенденции реабилитации. Ведь победа над "Рухом" стала лишь первым успехом "Зари" после двух подряд неудач (с "Динамо" и "Колосом"). Поэтому виктория над "Ингульцом" может помочь луганчанам выйти, так сказать, в ноль.
Задача осложняется кадровыми потерями. Ведь отсутствует из-за дисквалификации не только Шахаб (его можно безболезненно заменить), но и Дмитрий Иванисеня, который подменял инфицированного коронавирусом Виталия Вернидуба. Поэтому в центре защиты, вероятно, увидим рядом с Абу Ханой Агрона Руфати.
Коронавирус также вывел из строя Артема Фаворова.
Ориентировочный состав: Васил - Хомченовский, Руфати, Абу Ханна, Жуниор - Юрченко, Назарина, Кабаев, Кочергин - Аллахяр, Гладкий
"Ингулец"
"Ингулец" набрал семь очков в четырех последних турах. Это весомая заявка на то, чтобы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. В хронологически последнем матче петровчане проиграли "Мариуполю", но равнодушными публику не оставили – это была перестрелка, которая завершилась счетом 3:4.
Может ли это означать, что "Ингулец" наконец-то избавился от скованности? Психологически возможно и да, но на стиле игры команды Лавриненко это вряд ли отразится. "Ингулец" – это про интенсивный футбол вторым номером. Впервые в этом розыгрыше УПЛ "Ингулец" забил более двух голов за матч (в ворота "Мариуполя" в прошлом туре). И в том матче не играл лидер атак новичка лиги Ситчинава.
В матче с "Зарей" Лавриненко рассчитывает на своего бомбардира (пять голов в шестнадцати играх), но не будет Младена Бартуловича. Также дисквалифицирован Андрей Семенко. Против своей бывшей команды может сыграть Игорь Чайковский, хотя его выход в основе "Ингульца" не прогнозируется.
Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Бен Салем, Ковалев, Квасный - Кучеренко, Шишка, Запорожец - Козак, Коваленко - Ситчинава
"Заря" - "Ингулец". Статистика личных встреч
Матч первого круга между этими командами (1:1) – не единственная их очная дуэль. Кроме двух товарищеских поединков, был также матч Кубка Украины в 2019-м году – "Ингулец" победил 2:1 (полуфинал). Поэтому "Заря" имеет негативную статистику противостояния с этим соперником. Самое время исправлять.
Всего сыграли между собой два официальных матча – ничья 1:1 (УПЛ) и победа "Ингульца" 2:1 (Кубок).
"Заря" - "Ингулец". Последние матчи команд
"Заря" - "Ингулец". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|21
|13
|6
|2
|47-15
|+32
|45
|0
|3
|Десна
|21
|10
|6
|5
|33-21
|+12
|36
|0
|4
|Заря
|19
|10
|5
|4
|33-14
|+19
|35
|0
|5
|Ворскла
|20
|8
|7
|5
|27-17
|+10
|31
|0
|6
|Колос
|20
|7
|9
|4
|26-19
|+7
|30
|0
|8
|СК Днепр-1
|21
|7
|4
|10
|30-33
|-3
|25
|0
|9
|ФК Мариуполь
|21
|5
|6
|10
|21-34
|-13
|21
|0
|10
|Ингулец
|20
|3
|10
|7
|20-31
|-11
|19
|0
|11
|Олимпик
|19
|5
|2
|12
|22-35
|-13
|17
|0
|12
|ФК Львов
|18
|4
|3
|11
|15-44
|-29
|15
|0
"Заря" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Ингулец". Прогноз матча от UA-Football
Победа "Зари" 2:0. Матч пройдет без зрителей, поэтому фактор домашнего поля (номинально домашнее оно для "Зари", а фактически – для "Ингульца") не будет определяющим. Станет ли определяющей разница в классе между командами? "Заря" должна в этом поединке опираться не только на класс, но и на мотивацию впервые на официальном уровне победить "Ингулец". Прогнозируем, что так и будет. И что, несмотря на потери луганчан в обороне, состоится эта победа с сухим счетом.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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