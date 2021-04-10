Заря - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.04.2021

"Ингулец" уже можно вычеркивать из списка претендентов на вылет. Формально команда Лавриненко еще остается в борьбе за выживание, однако несколько успешных последних результатов отдалили "Ингулец" на довольно безопасное расстояние от пропасти. Доигрывать сезон можно без давления, а вот "Заря" ни на минуту не может расслабляться.

Ведь любая осечка может лишить луганчан места в топ-3, а это в планы Виктора Скрипника не входит. В следующем туре будет матч против прямого конкурента, но сможет ли перед тем "Заря" добыть очередную победу на классе над представителем нижней части турнирной таблицы?

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УПЛ. 21-й тур. 11.04.2021

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR - Виталий Романов

"Заря" 14:00 "Ингулец"

Трансляция в Украине – УНИАН, FootbalHab; Текстовый ОНЛАЙН - UA-Футбол >>>

"Заря"

Говорим о классе, потому что "Заря" именно благодаря этой добродетели обычно берет свои очки с аутсайдерами. Показательный пример – матч прошлого тура, когда был бит "Рух" с позиции высоты класса. Ранее в подобном стиле "Заря" побеждала "Минай", "Львов", но вот с "Ингульцом" в первом круге случился сбой. Тогда была ничья 1:1.

Кстати, тот матч был формально домашним для "Ингульца", но проходил на поле "Славутич-Арены". В этот раз формально домашний поединок для "Зари" состоится в Кропивницком. Несмотря на это, Виктор Скрипник рассчитывает на продолжение тенденции реабилитации. Ведь победа над "Рухом" стала лишь первым успехом "Зари" после двух подряд неудач (с "Динамо" и "Колосом"). Поэтому виктория над "Ингульцом" может помочь луганчанам выйти, так сказать, в ноль.

Задача осложняется кадровыми потерями. Ведь отсутствует из-за дисквалификации не только Шахаб (его можно безболезненно заменить), но и Дмитрий Иванисеня, который подменял инфицированного коронавирусом Виталия Вернидуба. Поэтому в центре защиты, вероятно, увидим рядом с Абу Ханой Агрона Руфати.

Коронавирус также вывел из строя Артема Фаворова.

Ориентировочный состав: Васил - Хомченовский, Руфати, Абу Ханна, Жуниор - Юрченко, Назарина, Кабаев, Кочергин - Аллахяр, Гладкий

"Ингулец"

"Ингулец" набрал семь очков в четырех последних турах. Это весомая заявка на то, чтобы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. В хронологически последнем матче петровчане проиграли "Мариуполю", но равнодушными публику не оставили – это была перестрелка, которая завершилась счетом 3:4.

Может ли это означать, что "Ингулец" наконец-то избавился от скованности? Психологически возможно и да, но на стиле игры команды Лавриненко это вряд ли отразится. "Ингулец" – это про интенсивный футбол вторым номером. Впервые в этом розыгрыше УПЛ "Ингулец" забил более двух голов за матч (в ворота "Мариуполя" в прошлом туре). И в том матче не играл лидер атак новичка лиги Ситчинава.

В матче с "Зарей" Лавриненко рассчитывает на своего бомбардира (пять голов в шестнадцати играх), но не будет Младена Бартуловича. Также дисквалифицирован Андрей Семенко. Против своей бывшей команды может сыграть Игорь Чайковский, хотя его выход в основе "Ингульца" не прогнозируется.

Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Бен Салем, Ковалев, Квасный - Кучеренко, Шишка, Запорожец - Козак, Коваленко - Ситчинава

"Заря" - "Ингулец". Статистика личных встреч

Матч первого круга между этими командами (1:1) – не единственная их очная дуэль. Кроме двух товарищеских поединков, был также матч Кубка Украины в 2019-м году – "Ингулец" победил 2:1 (полуфинал). Поэтому "Заря" имеет негативную статистику противостояния с этим соперником. Самое время исправлять.

Всего сыграли между собой два официальных матча – ничья 1:1 (УПЛ) и победа "Ингульца" 2:1 (Кубок).

"Заря" - "Ингулец". Последние матчи команд

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"Заря" - "Ингулец". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 21 13 6 2 47-15 +32 45 0 3 Десна 21 10 6 5 33-21 +12 36 0 4 Заря 19 10 5 4 33-14 +19 35 0 5 Ворскла 20 8 7 5 27-17 +10 31 0 6 Колос 20 7 9 4 26-19 +7 30 0 8 СК Днепр-1 21 7 4 10 30-33 -3 25 0 9 ФК Мариуполь 21 5 6 10 21-34 -13 21 0 10 Ингулец 20 3 10 7 20-31 -11 19 0 11 Олимпик 19 5 2 12 22-35 -13 17 0 12 ФК Львов 18 4 3 11 15-44 -29 15 0

"Заря" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Ингулец". Прогноз матча от UA-Football

Победа "Зари" 2:0. Матч пройдет без зрителей, поэтому фактор домашнего поля (номинально домашнее оно для "Зари", а фактически – для "Ингульца") не будет определяющим. Станет ли определяющей разница в классе между командами? "Заря" должна в этом поединке опираться не только на класс, но и на мотивацию впервые на официальном уровне победить "Ингулец". Прогнозируем, что так и будет. И что, несмотря на потери луганчан в обороне, состоится эта победа с сухим счетом.