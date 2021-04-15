Львов - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2021

22-й тур украинского первенства начнется во Львове. Одноименная команда, тренируемая Анатолием Бессмертным, после поражения неделю назад "Ворскле", попытается вернуться на победный путь. Похожие планы вынашивает и их будущий оппонент "Александрия". Команда Владимира Шарана проиграла три игры подряд, практически выпав из борьбы за пятую строчку, обеспечивающую путевку в Европу. Минимальные шансы на подвиг остаются, но для этого нужно побеждать в пятницу. Обязательно.

"Львов" 17:00 "Александрия"

Favbet-лига. 22-й тур

16 апреля, Львов, стадион "Арена-Львов"

Арбитр: А.Деревинский

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Львов":

Анатолий Бессмертный проиграл три матча из четырех на посту главного тренера львовян. Ситуация не лучшая, однако поединок в Полтаве показал, что перспектива у команды есть и они умеют показывать добротный футбол. Но проблема в другом - впереди у "сине-золотых" очень напряженный график. За ближайшие 25 дней они проведут семь матчей, включая перенесенные поединки против "Миная" и "Руха". Команда явно не привыкла играть в подобном темпе.

Перед игрой в пятницу у Бессмертного сразу несколько потерь. Главная из них - дисквалификация Чирьяка, который в этой кампании отдал шесть голевых передач. Вероятно, в центре поля его заменит Алексей Довгий, успевший поиграть за "Александрию". Также под вопросом участие в матче Шины и Казлаускаса. Последний вопрос - позиция голкипера. В прошедшем туре 90 минут отыграл Ильющенков, но по нашему мнению, в пятницу на привычное место вернется Орест Костик.

Ориентировочный состав: Костик - Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец - Брикнер, Довгий - Грисьо, Тавареш, Семенив - Ныч

"Александрия":

Перед началом 22-го тура команда Владимира Шарана отстает от пятого еврокубкового места сразу на восемь очков. Поражение "Десне" в прошлом туре серьезно ухудшило положение "горожан", которым теперь до конца кампании нежелательно терять очки, так как это поставит крест на мечтах о возвращении в Европу. С другой стороны, путь в ЛЕ может открыться после победы в кубке.

Главный вопрос перед матчем - физические кондиции Кирилла Ковальца. Лидер "горожан" никак не может восстановиться после травмы, а в поединке против "Десны" был заменен на 60-й минуте, после чего команда Шарана посыпалась окончательно. Остается неизвестным, сыграет ли хавбек в пятницу и учитывая опыт прошлых встреч, Владимир Богданович может вернуться к схеме 4-4-2. Во время отсутствия Ковальца использовалась именно такая формация.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Лучкевич, Гречишкин, Банада, Третьяков - Ситало, Устименко

Цифры и факты

История встреч двух команд насчитывает 27 матчей, включая игры УПЛ и ПФЛ. Преимущество на стороне "Львова", который побеждал в 12-ти случаях. Девять побед на счету "Александрии", шесть раз была зафиксирована ничья

"Львов" не обыгрывал будущего оппонента на протяжении трех матчей - два поражения и ничья

"Сине-золотые" пропускают в десяти последних матчах. Всего за это время в их ворота влетело 25 голов

Команда Владимира Шарана не побеждает в четырех последних матчах - три поражения и ничья

Анатолий Бессмертный пока не играл вничью в качестве тренера "Львова" - победа и три ничьих

Владимир Шаран может одержать свою 70-ю победу в украинском первенстве, будучи наставником разных команд

Два игрока готовы в пятницу встретить свой юбилей - Евгений Банада может провести 150-й матч в УПЛ, Шина - 50-й

Лучшие бомбардиры в составе обеих команд - Артем Ситало и Алваро Тавареш. Оба успели отметиться четырьмя точными ударами

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 7 Александрия 21 7 5 9 28-28 0 26 0 13 ФК Львов 18 4 3 12 16-46 -30 15 0

Последние личные встречи

УПЛ, 9-й тур, 07.11.2020

"Александрия" - "Львов" 1:0

Гол: Третьяков 70 (п)

УПЛ, 20-й тур, 29.02.2020

"Львов" - "Александрия" 1:1

Голы: Тавареш 87 - Мышенко 10

УПЛ, 9-й тур, 28.09.2019

"Александрия" - "Львов" 2:0

Голы: Банада 35, Безбородько 90

УПЛ, 29-й тур, 29.05.2019

"Александрия" - "Львов" 0:1

Гол: Педро Витор 58

"Львов" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Александрия" от UA-Football

Ничья 1:1. Многое в игре "Александрии" зависит от присутствия Кирилла Ковальца. Как показал второй тайм против "Десны", или игра с "Ингульцом", сейчас в команде его просто некем заменить, а потому, если повреждение не позволит ему выйти на поле, то у "горожан" возникнут серьезные проблемы. Хозяева будущего матча неплохо смотрелись в Полтаве и лишь из-за слабой реализации не воплотили в голы свое преимущество до перерыва. Сейчас для них каждое заработанное очко может стать спасительным, а значит в пятницу мотивации им будет не занимать. Рискнем предположить, что львовяне не проиграют игру 22-го тура.