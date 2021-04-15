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Львов - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2021
Попытка прервать серии из поражений
Фото: ФК Александрия
22-й тур украинского первенства начнется во Львове. Одноименная команда, тренируемая Анатолием Бессмертным, после поражения неделю назад "Ворскле", попытается вернуться на победный путь. Похожие планы вынашивает и их будущий оппонент "Александрия". Команда Владимира Шарана проиграла три игры подряд, практически выпав из борьбы за пятую строчку, обеспечивающую путевку в Европу. Минимальные шансы на подвиг остаются, но для этого нужно побеждать в пятницу. Обязательно.
"Львов" 17:00 "Александрия"
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16 апреля, Львов, стадион "Арена-Львов"
Арбитр: А.Деревинский
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Львов":
Анатолий Бессмертный проиграл три матча из четырех на посту главного тренера львовян. Ситуация не лучшая, однако поединок в Полтаве показал, что перспектива у команды есть и они умеют показывать добротный футбол. Но проблема в другом - впереди у "сине-золотых" очень напряженный график. За ближайшие 25 дней они проведут семь матчей, включая перенесенные поединки против "Миная" и "Руха". Команда явно не привыкла играть в подобном темпе.
Перед игрой в пятницу у Бессмертного сразу несколько потерь. Главная из них - дисквалификация Чирьяка, который в этой кампании отдал шесть голевых передач. Вероятно, в центре поля его заменит Алексей Довгий, успевший поиграть за "Александрию". Также под вопросом участие в матче Шины и Казлаускаса. Последний вопрос - позиция голкипера. В прошедшем туре 90 минут отыграл Ильющенков, но по нашему мнению, в пятницу на привычное место вернется Орест Костик.
Ориентировочный состав: Костик - Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец - Брикнер, Довгий - Грисьо, Тавареш, Семенив - Ныч
"Александрия":
Перед началом 22-го тура команда Владимира Шарана отстает от пятого еврокубкового места сразу на восемь очков. Поражение "Десне" в прошлом туре серьезно ухудшило положение "горожан", которым теперь до конца кампании нежелательно терять очки, так как это поставит крест на мечтах о возвращении в Европу. С другой стороны, путь в ЛЕ может открыться после победы в кубке.
Наш наступний суперник: ПФК "Львів"— FC Olexandriуa (@FCO1948) April 13, 2021
⚽ #ЛьвівОлександрія
???? 16/04 ⏰ 17:00https://t.co/nySr18MwAk pic.twitter.com/cuLQuZcjse
Главный вопрос перед матчем - физические кондиции Кирилла Ковальца. Лидер "горожан" никак не может восстановиться после травмы, а в поединке против "Десны" был заменен на 60-й минуте, после чего команда Шарана посыпалась окончательно. Остается неизвестным, сыграет ли хавбек в пятницу и учитывая опыт прошлых встреч, Владимир Богданович может вернуться к схеме 4-4-2. Во время отсутствия Ковальца использовалась именно такая формация.
Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Лучкевич, Гречишкин, Банада, Третьяков - Ситало, Устименко
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает 27 матчей, включая игры УПЛ и ПФЛ. Преимущество на стороне "Львова", который побеждал в 12-ти случаях. Девять побед на счету "Александрии", шесть раз была зафиксирована ничья
- "Львов" не обыгрывал будущего оппонента на протяжении трех матчей - два поражения и ничья
- "Сине-золотые" пропускают в десяти последних матчах. Всего за это время в их ворота влетело 25 голов
- Команда Владимира Шарана не побеждает в четырех последних матчах - три поражения и ничья
- Анатолий Бессмертный пока не играл вничью в качестве тренера "Львова" - победа и три ничьих
- Владимир Шаран может одержать свою 70-ю победу в украинском первенстве, будучи наставником разных команд
- Два игрока готовы в пятницу встретить свой юбилей - Евгений Банада может провести 150-й матч в УПЛ, Шина - 50-й
- Лучшие бомбардиры в составе обеих команд - Артем Ситало и Алваро Тавареш. Оба успели отметиться четырьмя точными ударами
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|7
|Александрия
|21
|7
|5
|9
|28-28
|0
|26
|0
|13
|ФК Львов
|18
|4
|3
|12
|16-46
|-30
|15
|0
Последние личные встречи
УПЛ, 9-й тур, 07.11.2020
"Александрия" - "Львов" 1:0
Гол: Третьяков 70 (п)
УПЛ, 20-й тур, 29.02.2020
"Львов" - "Александрия" 1:1
Голы: Тавареш 87 - Мышенко 10
УПЛ, 9-й тур, 28.09.2019
"Александрия" - "Львов" 2:0
Голы: Банада 35, Безбородько 90
УПЛ, 29-й тур, 29.05.2019
"Александрия" - "Львов" 0:1
Гол: Педро Витор 58
"Львов" - "Александрия": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Александрия" от UA-Football
Ничья 1:1. Многое в игре "Александрии" зависит от присутствия Кирилла Ковальца. Как показал второй тайм против "Десны", или игра с "Ингульцом", сейчас в команде его просто некем заменить, а потому, если повреждение не позволит ему выйти на поле, то у "горожан" возникнут серьезные проблемы. Хозяева будущего матча неплохо смотрелись в Полтаве и лишь из-за слабой реализации не воплотили в голы свое преимущество до перерыва. Сейчас для них каждое заработанное очко может стать спасительным, а значит в пятницу мотивации им будет не занимать. Рискнем предположить, что львовяне не проиграют игру 22-го тура.
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