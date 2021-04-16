Металлист 1925 - Волынь. Анонс с прогнозом на центральный матч выходных в Первой лиге

В очередном туре сыграют между собой претенденты на третье место в чемпионате, которые также делят призовые места в списке самых надежных оборонительных линий второго по силе профессионального дивизиона страны. Харьковчане все еще не проигрывали в этом календарном году, тогда как "Волынь", уступив "Черноморцу" (0:1), больше голов не пропускала.

Первая лига, 22-й тур

Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка, Украина)

Металлист 1925 19:00 Волынь

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Металлист 1925 (Харьков)

После двух выездов, в Житомир и Сумы, "Металлист 1925" не досчитался четырех очков. Теперь по потерянным команда Кривенцова уступает "Волыни" два балла, не попадая в тройку лучших команд Первой лиги, хоть формально там все еще пребывает.

Из-за перебора желтых карточек не сыграет ключевой опорный полузащитник МХ 1925 Виталий Кольцов. Предположу, что наставник решит из-за этого отойти от привычной модели и сыграть с двумя чистыми "опорниками" и всего лишь одним атакующим.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Голодюк, Крыськив - Савин, Батюшин, Дмитренко - Дерек.

Волынь (Луцк)

В "лайт-режиме" команда Сачко обыграла "Кристалл" в прошлом туре (2:0). Могла бы она спокойно добиваться рагромного преимущества, но желания особого не испытывала. Есть предположение, что чем ближе концовка сезона - тем более прагматичной будет становиться игра "Волыни".

После отсидки дисквалификации вернется в состав Артур Рябов.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Симинин, Цюпа, Мартынюк, Приндета - Чачуа, Рябов - Протасов, Приймак, Хагназари - Орынчак.

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Очные встречи команд

Еще ни разу в пяти очных поединках между этими командами не смогли отметиться голом гости. В активе хозяев же четыре победы.

Матч первого круга текущего чемпионата на луцком стадионе "Авангард" завершился со счетом 0:0. Последние два поединка на ОСК "Металлист" принесли победу харьковчанам с "сухим" результатом (1:0 и 2:0).

Цифры и факты

По два матча из трех последних "Металлист 1925" и "Волынь" сыграли вничью со счетом 0:0. "Сухая" серия харьковчан насчитывает 342 минуты, но лучане и здесь переплюнули соперника. Подопечные Василия Сачко удерживают свои ворота на замке уже в течение 317 минут! В шести играх весенней части сезона "крестоносцы" пропустили всего лишь один мяч.

Прогноз на игру Металлист 1925 - Волынь

Скорее всего, Сачко закроется в панцырь, который хозяевам взломать будет проблематично. Разве что надежда на стандарты, но и при них у своих ворот лучане обычно действуют собранно. Сильно удивлюсь, если голы мы все-таки в этом матче увидим, поэтому выбираю в линии ставку на ничью.

Ставка: Ничья