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Металлист 1925 - Волынь. Анонс с прогнозом на центральный матч выходных в Первой лиге
В центральном и в то же время заключительном поединке 22-го тура Первой лиги харьковский "Металлист 1925" на местном ОСК примет луцкую "Волынь". Встреча начнется 17-го апреля в 19:00
Фото - ФК Металлист 1925
В очередном туре сыграют между собой претенденты на третье место в чемпионате, которые также делят призовые места в списке самых надежных оборонительных линий второго по силе профессионального дивизиона страны. Харьковчане все еще не проигрывали в этом календарном году, тогда как "Волынь", уступив "Черноморцу" (0:1), больше голов не пропускала.
Первая лига, 22-й тур
Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка, Украина)
Металлист 1925 19:00 Волынь
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Металлист 1925 (Харьков)
После двух выездов, в Житомир и Сумы, "Металлист 1925" не досчитался четырех очков. Теперь по потерянным команда Кривенцова уступает "Волыни" два балла, не попадая в тройку лучших команд Первой лиги, хоть формально там все еще пребывает.
Из-за перебора желтых карточек не сыграет ключевой опорный полузащитник МХ 1925 Виталий Кольцов. Предположу, что наставник решит из-за этого отойти от привычной модели и сыграть с двумя чистыми "опорниками" и всего лишь одним атакующим.
Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Голодюк, Крыськив - Савин, Батюшин, Дмитренко - Дерек.
Волынь (Луцк)
В "лайт-режиме" команда Сачко обыграла "Кристалл" в прошлом туре (2:0). Могла бы она спокойно добиваться рагромного преимущества, но желания особого не испытывала. Есть предположение, что чем ближе концовка сезона - тем более прагматичной будет становиться игра "Волыни".
После отсидки дисквалификации вернется в состав Артур Рябов.
Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Симинин, Цюпа, Мартынюк, Приндета - Чачуа, Рябов - Протасов, Приймак, Хагназари - Орынчак.
Очные встречи команд
- Еще ни разу в пяти очных поединках между этими командами не смогли отметиться голом гости. В активе хозяев же четыре победы.
- Матч первого круга текущего чемпионата на луцком стадионе "Авангард" завершился со счетом 0:0. Последние два поединка на ОСК "Металлист" принесли победу харьковчанам с "сухим" результатом (1:0 и 2:0).
Цифры и факты
- По два матча из трех последних "Металлист 1925" и "Волынь" сыграли вничью со счетом 0:0.
- "Сухая" серия харьковчан насчитывает 342 минуты, но лучане и здесь переплюнули соперника. Подопечные Василия Сачко удерживают свои ворота на замке уже в течение 317 минут!
- В шести играх весенней части сезона "крестоносцы" пропустили всего лишь один мяч.
Прогноз на игру Металлист 1925 - Волынь
Скорее всего, Сачко закроется в панцырь, который хозяевам взломать будет проблематично. Разве что надежда на стандарты, но и при них у своих ворот лучане обычно действуют собранно. Сильно удивлюсь, если голы мы все-таки в этом матче увидим, поэтому выбираю в линии ставку на ничью.
Ставка: Ничья
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