Минай - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 апреля 2021

В матче между 4-й и 14-й командами не бывает особой интриги. Да, временами имеют место исключения, когда явный андердог обыгрывает фаворита, но теперешний "Минай" выглядит разбитой командой, которая не может забить гол в последних пяти матчах. Более того, за весь 2021-й год закарпатский клуб лишь трижды отметился в воротах соперника. Ровно столько же, сколько и "Десна" за второй тайм против "Александрии".

Помочь хозяевам могут два фактора. Первый - потери соперника. Черниговский клуб точно не сможет рассчитывать на Будковского и Тотовицкого, а участие Калитвинцева под большим вопросом. Также нужно учитывать, что игра пройдет при открытых трибунах, на которые будет разрешен вход 50 процентам зрителей. А все свои три виктории в УПЛ "Минай" добыл именно на домашней арене.

"Минай" 14:00 "Десна"

Favbet-лига. 22-й тур

17 апреля, Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Минай":

В прошлом туре коллектив Николая Цымбала проиграл своему прямому конкуренту в борьбе за выживание - "Руху". Стоит отметить, что закарпатцы компактно держали оборону, но в атаке ничего стоящего предложить не сумели, а потому первый пропущенный гол, автором которого стал Кухарук, похоронил надежды команды на очки. По окончании тура "Минай" опустился на последнюю строчку в таблице, которую сейчас делит с ФК "Львов".

Выше мы уже говорили о кадровых проблемах "Десны", но у коллектива из западной Украины своих проблем не меньше, а если говорить о защите, то даже больше. В команде сейчас находится один здоровый центрбек - Матич, а Маткобожик, Лопыренок и Ковтун восстанавливаются после повреждений. Кто будет играть в паре с хорватским легионером? Самим интересно узнать. Более того, не выйдут на поле и новичок коллектива Бакайоко, заработавший две желтые во Львове, а также Антон Шиндер. Причина точно та же - одноматчевая дисквалификация.

Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Матич, Сакив, Малепе - Ткачук, Петрусенко - Кожанов, Нуриев, Пыняшко - Ахмедзаде

"Десна":

Черниговская команда продолжает свою погоню за мечтой. В их случае речь идет о бронзовых медалях. В прошлом туре "северяне" одолели "Александрию", проведя классный второй тайм и забив в нем три гола. Сейчас их отставание от "Зари" составляет лишь два пункта, однако у луганчан остается еще один матч в запасе. Короче говоря, "Десне" запрещено терять очки.

Выше мы предупреждали, что Тотовицкий и Будковский пропустят матч в субботу. Андрей и Филлип - два лучших бомбардира команды и заменить их без потери качества будет достаточно сложно. Шансы на то, что Владислав Калитвинцев сможет выйти на поле - примерно 50 на 50, если верить словам главного тренера, однако нам кажется, что Рябоконь побережет своего основного вингера, а в случае чего выпустит его во втором тайме. Также интересно, кто из вратарей сыграет в Ужгороде. Большую часть сезона основным кипером был Паст, однако игра Литовки в последних матчах может заставить Александра Дмитриевича сделать ставку на второго.

Ориентировочный состав: Литовка - Конопля, Тамм, Имереков, Сухоцкий - Огиря, Домбровский - Гуцуляк, Арвеладзе, Картушов, - Безбородько

Цифры и факты

Команды успели сыграть между собой лишь одну игру, которая прошла в нынешнем чемпионате. В матче первого круга точный удар Будковского на 80-й минуте принес непростую победу "северянам"

В случае своей второй победы над закарпатцами, "Десна" отпразднует 40-ю викторию в рамках УПЛ

"Минай" не побеждает в последних пяти матчах - две ничьи, три поражения. Безголевая серия клуба еще более печальная - 495 минут без точных ударов

"Северяне" могут пропустить свой 50-й гостевой гол в УПЛ. Для этого сопернику нужно будет отметиться в их воротах дважды

30-й гол в УПЛ может забить Денис Кожанов, 15-й - Алексей Гуцуляк, 10-й - Андрей Ткачук

Лучший бомбардир в составе двоих клубов - Андрей Тотовицкий, который в нынешней кампании забил девять голов. Позади на один точный удар находится Анатолий Нуриев

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Десна 21 10 6 5 33-21 +12 36 0 14 Минай 20 3 6 11 12-35 -33 15 0

Единственная очная встреча

УПЛ, 9-й тур, 07.11.2020

"Десна" - "Минай" 1:0

Гол: Будковский 80

"Минай" - "Десна": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Минай" - "Десна" от UA-Football

Победа "Десны" 0:2. Закарпатский клуб в последнее время научился держать оборону, сумев не проиграть "Колосу" и "Мариуполю", а также долго отбиваться от беготни "Руха". Однако стоит понимать, что атака "Десны" выглядит весьма устрашающе, даже при потере Тотовицкого и Будковского. Гуцуляк доказал свою состоятельность в игре против "Александрии", Безбородько проделал это туром ранее, а потому пока не ясно, как "Минай" сумеет зацепиться за очки. Главная надежда для хозяев матча - надежная игра голкипера и поддержка родных трибун. А в атаке - уже как повезет.