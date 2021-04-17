Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 апреля 2021

На финишной прямой чемпионата каждый аутсайдер становится опасным оружием, которому не страшен ни лидер, ни борец за зону еврокубков. Но что делать, когда календарь сводит между собой двух представителей дна таблицы, каждому из которых позарез нужны очки? Вариантов может быть масса - от жесткой схватки за "шесть очков" до унылой нулевке, в которой каждой приобретет по одному прагматичному пункту.

В это воскресенье последний очный матч проведут недавние дебютанты УПЛ - "Ингулец" и "Рух". В первом круге они выдали достаточно интересную игру, сыграв вничью 2:2. Надеемся, что в 22-м туре они, как минимум, удержат планку.

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"Ингулец" 14:00 "Рух"

Favbet-лига. 22-й тур

18 апреля, Кропивницкий, стадион "Звезда"

Арбитр: В.Новохатний

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Команда Лавриненко проигрывает уже в двух матчах подряд. Перед международной паузой они набрали шесть очков за два тура, обыграв "Александрию" и "Минай", однако после оказались слабее "Мариуполя" и "Зари". Против луганчан им удалось выдать неплохой отрезок после перерыва, однако к итоговому счету особых вопросов быть не может. Теперь "казакам" придется наверстывать упущенное. Игра с "Рухом" - отличный шанс для этого.

Главное оружие команды, форвард Ника Ситчинава, в двух последних матчах не играл в старте из-за повреждения, однако в воскресенье мы ждем, что он появится с первых минут. Помимо него, вернется после дисквалификации и Младен Бартулович, чтобы занять свое законное место в полузащите.

Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Семенко, Салем, Квасный - Кучеренко, Шишка - Запорожец, Бартулович, Коваленко - Ситчинава

"Рух":

Неделю назад команду Ивана Федыка прорвало. Львовской команде не удавалось забить на протяжении трех игр подряд, однако в воротах "Миная" они отличились дважды. Да, при первом голе Кухаруку немного помог рикошет, однако в целом "Рух" смотрелся интереснее оппонента в атаке и старался играть с позиции силы. Для них это уже комплимент.

Исходя из последних новостей, Федык не сможет рассчитывать в воскресенье на двух футболистов - Сигурдссона и Кухаревича. Помимо этого, следуя доброй традиции, наставник "Руха" точно внесет несколько изменений в сравнении с прошедшим матчем. К примеру, Борячука должен заменить Климчук, а в центре обороны снова ожидаем выход Зеца.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Белый, Зец, Мысык - Мартынюк - Бойчук, Федорчук, Кухарук, Климчук - Кондраков

Цифры и факты

Между собой два клуба успели сыграть семь встреч, шесть из которых в рамках Первой лиги. Перевес на стороне "Ингульца", который побеждал дважды. Одна виктория за "Рухом", а еще четыре игры заканчивались вничью

Интересный факт, команда Лавриненко проведет свой десятый домашний матч в УПЛ, команда Федыка - тоже десятый, но выездной

Львовский клуб не играет вничью на протяжении шести последних матчей - две победы, четыре фиаско. "Ингулец" напротив - наиболее миролюбивая команда этого сезона. "Казаки" сыграли вничью десять раз

Свой сотый матч в рамках УПЛ может провести Роман Карасюк, его одноклубник Юрий Климчук - 50-й

Лучший бомбардир в составе обеих команд - Младен Бартулович, успевший отметиться шесть раз. На счету Ситчинавы - пять точных выстрелов

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 10 Ингулец 21 3 10 8 20-33 -13 19 0 13 Рух 20 3 7 10 17-36 -19 16 0

Последние очные встречи

УПЛ, 9-й тур, 08.11.2020

"Рух" - "Ингулец" 2:2

Голы: Мысык 50, Кондраков 56 (п) - Бартулович 17 (п), Козак 57

Первая лига, 29-й тур, 07.08.2020

"Ингулец" - "Рух" 1:1

Голы: Мысык 84 (аг) - Климчук 90 (п)

Первая лига, 14-й тур, 20.10.2019

"Рух" - "Ингулец" 1:0

Гол: Климчук 90

Первая лига, 20-й, 27.03.2019

"Ингулец" - "Рух" 0:0

"Ингулец" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Рух" от UA-Football

Ничья 0:0. Ни одной из команд в воскресенье терять очки нежелательно. Очень часто при подобных раскладах команды предпочитают не рисковать, а после финального свистка на табло светится ничейный результат. А учитывая, как часто "Рух" и "Ингулец" расходятся миром, вероятность подобного исхода событий лишь увеличивается. Предполагаем, что команда Федыка решит сыграть первым номером, но пройти оборону "красно-желтых", которые вторым номером играть любят и умеют, будет очень сложно.