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Колос - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.04.2021
Колос - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Колос / Автор - невідомий
Если абстрагироваться от позиций в турнирной таблице, то отчетный матч стоит характеризовать как борьбу двух равных по силе команд. Днепряне в 2021-м году выглядели даже симпатичнее, но в первой части сезона не шли, а плелись по дистанции. Именно этим обусловлена такая разница между командами в турнирной таблице – восемь очков.
"Колос" не теряет надежд финишировать в зоне еврокубков, а "Днепр-1" играет от матча к матчу с пониманием того, что закладывается фундамент на следующий сезон. Но если повезет уже в этом году зацепиться за топ-5, никто против не будет. Победа над "Колосом" может стать очередным весомым шагом команды Игоря Йовичевича. По крайней мере, набранные три очка помогут "Днепру-1" обойти "Александрию" и приблизиться к ковалевцам.
Высокая цена трех очков и высокая мотивация обеих команд забрать эти очки себе.
УПЛ. 22-й тур. 18.04.2021
Ковалёвка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле - Максим Козыряцкий; арбитр VAR - Денис Шурман
"Колос" 19:30 "Днепр-1"
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"Колос"
В случае победы "Колос" укрепит свои позиции не только в отношении тех, кто за спиной, но и в отношении тех, кто впереди. Ведь в отчетном туре "Ворскла" и "Заря" играли между собой, поэтому обе не могли взять максимум.
Такая амбициозная цель должна хорошо мотивировать подопечных Костишина. А мотивация для "Колоса" – очень важный фактор. Именно об этом после потери очков в Ужгороде говорил главный тренер, замечая, что его команде не хватает класса, но избытком бьют эмоции в поединках с равными или выше по мастерству соперниками. Против "Днепра-1" бессмысленно уповать на класс. На первый план выйдут именно бойцовские качества ковалевцев.
"Колос" рассчитывает продлить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает сейчас пять поединков. В них ковалевцы пропустили всего два гола, но только в одном забили больше двух раз за девяносто минут. Часто матче ковалевцев не обходятся без противоречивых решений арбитров, однако это уже тема для другого разговора. Отметим лишь, что в матче первого круга один из двух голов в ворота "Днепра-1" "Колос" забил с пенальти. Автор того гола – Евгений Селезнев, который больше за команду Костышина не играет. В отчетном матче из-за травм также не сыграют Задоя и Морозко.
Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов - Богданов, Ореховский, Костышин - Антюх, Чурко - Лысенко
"Днепр-1"
В прошлом туре "Днепр-1" впервые потерпел поражение в игровое время в 2021-м календарном году. Но проиграть "Динамо" не стыдно, поэтому психология подопечных Йовичевича не должна была пострадать. Напротив, то, как команда проявляет себя после зимней паузы, показывает, что там все в порядке как с игровыми аспектами, так и с аспектами психологии.
В марте "Днепр-1" провел в УПЛ три матча и не пропустил ни одного мяча. В начале апреля днепряне пропустили один гол от "Львова", но на фоне пяти забитых эта неприятность осталась незамеченной. А вот сдержать "Динамо" не удалось – поражение 0:2 практически без шансов на другой результат.
Плохо для Йовичевича, что в том матче он потерял не только зачетные баллы, но и своего основного нападающего Артема Довбика (удаление из-за дву желтых карточек). Также не сыграет Франческо Ди Франко, поэтому тренеру придется менять если не структуру игры, то кадровую модель команды – это уж точно.
Ориентировочный состав: Юрчук - Цуриков, Логинов, Дуглас, Дубинчак - Пихалёнок, Игнатенко, Когут – Чуже, Тейлор - Хобленко
"Колос" - "Днепр-1". Статистика личных встреч
Поражение 0:2 в первом круге - не единственное для "Днепра-1" в этом противостоянии. В прошлом чемпионате днепряне дважды "сгорели" ковалевцам с большими счетами – 1:4 и 0:4, оба матча были формально гостевыми для "Днепра-1". Они проходили в Киеве, а вот дома перед тем СК дважды одолел "Колос" – 2:1 и 3:1.
Единственный матч в Ковалевке между этими командами датирован октябрем 2018-го года и завершился вничью 1:1.
"Колос" - "Днепр-1". Последние матчи команд
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"Колос" - "Днепр-1". Турнирное положение команд
Обоим нужны очки. "Колос" может догнать "Десну", не отпустить в отрыв "Ворсклу", сократить отставание от "Зари". "Днепр-1" борется за то, чтобы оставить за спиной "Александрию" и приблизиться к "Десне" с "Колосом".
Также в случае победы "Днепр-1" окончательно и бесповоротно отделит себя от группы аутсайдеров, в которой команда оказалась по итогам первого круга.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|3
|Заря
|21
|11
|5
|5
|37-18
|+19
|38
|0
|4
|Ворскла
|22
|10
|7
|5
|33-20
|+13
|37
|0
|5
|Десна
|22
|10
|6
|6
|34-24
|+10
|36
|0
|6
|Колос
|21
|8
|9
|4
|28-20
|+8
|33
|0
|7
|ФК Александрия
|22
|7
|5
|10
|29-31
|-2
|26
|0
|8
|СК Днепр-1
|21
|7
|4
|10
|30-33
|-3
|25
|0
|9
|ФК Мариуполь
|21
|5
|6
|10
|21-34
|-13
|21
|0
***
"Колос" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты
"Колос" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Foofball
Ничья 1:1. Похоже на то, что это будет противостояние равных команд. А равным по силе соперникам свойственно играть между собой вничью. "Колос" будет с заоблачным желанием, а "Днепр-1" лучше варьирует тактикой в ходе матча. Усложняет жизнь команде Йовичевича отсутствие Артема Довбика, однако хорватский тренер декларирует принцип взаимодополнения. То есть, когда потерю одного игрока компенсирует другой. На первый план в этом противостоянии выйдут командное взаимодействие и умение не проигрывать борьбу. Предполагаем, что в таком футболе не будет много голов. Ставка на тотал меньше 2,5.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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