Мариуполь - Олимпик. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 18.04.2021

Много раз говорилось, что динамичный футбол в пас не подходит "Мариуполю" - подбор футболистов не тот. Но Остап Маркевич продолжает гнуть свою линию: хоть команда и потеряла шансы на еврокубки в следующем сезоне, зато её футбол приятно смотреть по сравнению с некоторыми остальными коллективами УПЛ. "Олимпик" продолжает воевать на всех фронтах: и в кабинетах, и с командами на поле. Некоторые уже говорили, что Большой брат из Дома футбола будет плавить проект Владислава Гельзина пока тот не вылетит. Но проблема в том, что сам клуб своими непонятными тренерскими решениями отправил себя на дно. Пытается ли Юрий Калитвинцев построить симпатичную команду? Безусловно, пытается. Но тенденция пока идёт такая, что он может построить команду для выступлений в Первой лиге: до зоны вылета остался всего один балл. И "Рух" с большой долей вероятности очки в Кропивницком сегодня возьмёт.

"Мариуполь" - "Олимпик"

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18 апреля. Харьков. ОСК "Металлист". Начало в 17:00

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Ярослав Трехлиб и Владимир Жарый

Трансляция на ТВ - "Футбол1"

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"Мариуполь": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Сикан (травма), Тищенко (игра за дубль)

У хозяев помимо отсутствия Сикана других потерь вроде бы нет, поэтому ожидаем увидеть тот состав, который две недели назад обыгрывал "Ингулец". Кудрик должен вернуться на ворота, а слева в защите также по принципу равноправия сыграет Драмбаев. Справа в обороне отдаю предпочтение Кирюханцеву. На левом фланге здорово себя проявил Топалов, поэтому должен ещё раз получить от Остапа Маркевича место в старте. Очеретько становится одним из лидеров "Мариуполя" и должен выиграть конкуренцию у Кащука на правой бровке.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Драмбаев, Быков, Чоботенко, Кирюханцев - Топалов, Танковский, Мишнёв, Очеретько - Бондаренко - Кулаков

"Олимпик": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Экра, Бенито (оба - дисквалификация), Хамелюк, Цымбалюк (оба - травмы)

Дончане потеряли трёх центрхавов: Экра дисквалифицирован, "Цымба" и Хамелюк травмированы. Скорее всего, в зону опорного опустится Бабенко, а вместо него под нападающим выйдет Таллес. Возможен и более экзотический вариант с выходом Снурницына в центре обороны и переводом Драме на позицию волнореза. Также Юрию Калитвинцеву нужно будет найти замену Бенито на правом фланге. Ставлю на Пасича в основе в защите и возвращением аргентинца Альваренги в среднюю линию.

Ориентировочный состав "Олимпик" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Зотько, Драме, Пасич - Бабенко - Чогадзе, Политыло, Таллес, Альваренга - Каргбо

Статистика команд

На двоих сегодняшние соперники одержали только одну победу в 2021 году. Она на счету "Мариуполя", который две недели назад также в Харькове перестрелял "Ингулец" (4:3). Кроме того, у приазовцев также есть ничьи с "Днепром-1" и "Минаем". "Олимпику" пока всё идёт в пассив: восемь поражений подряд. Если ранее разговоры о падении команды были больше в шутку, то сейчас угроза опуститься на самое дно над дончанами висит весьма серьёзная.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 9 ФК Мариуполь 21 5 6 10 21-34 -13 21 13 Олимпик 20 5 2 13 23-37 -14 17

Личные встречи

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Олимпик"

В матче с "Ингульцом" две недели назад приазовцам наконец-то удалось показать весь свой потенциал, который не получалось реализовать в остальных встречах календарного года. Сейчас у подопечных Остапа Маркевича впереди ещё один соперник, который должен им "помочь" пополнить багаж очков. "Олимпик" скорее всего снова будет играть от обороны, учитывая, что впереди у команды всё ещё пропасть. Рассчитывать на очки в матче против быстрого на ногах соперника будет очень тяжело.

Ставка: победа Мариуполя