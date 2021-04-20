Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 21.04.2021

"Заря" сохраняет неплохие шансы по итогам чемпионата квалифицироваться в Лигу Европы (или в Лигу конференций – это уж точно). А вот для "Александрии" путь на международную арену остался только один – через Кубок Украины.

Владимир Шаран ради сохранения свежести и тонуса даже пожертвовал последним матчем чемпионата, проиграв его резервным составом "Львову". Но поможет ли это в противостоянии с "Зарей"? Готова ли "Александрия" выдержать напряжение ответственной борьбы за результат?

Кубок Украины. Полуфинал

Арбитр в поле – Игорь Пасхал; арбитр ВАА – Денис Шурман

21.04.2021. Александрия. "Ника". Со зрителями

"Александрия" 18:30 "Заря"

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"Александрия"

Владимир Шаран оказался в весьма пикантном положении. В последнем матче чемпионата он применил широкую ротацию, выпустив против "Львова" резервистов. "Александрия" тот матч проиграла, практически потеряв шансы на финишной прямой вмешаться в распределение еврокубковых мест. Ставка сделана на Кубок, но если не удастся пройти в финал, то пустой будет жертва чемпионата. Шарану в таком случае обязательно вспомнят стратегический прокол.

Для "Александрия" вообще непростое время. Ведь поражение от "Львова" не стало одинокой неудачей. Это поражение стало продолжением серии проигрышных матчей – теперь их четыре подряд. Последний раз александрийцы праздновали успех более месяца назад, когда дома одолели немощный "Олимпик". А дальше – как отрезало.

Против «Львова» не играла целая группа основных игроков. Поэтому от "Александрии" стоит ждать энергозатратного интенсивного футбола. Вероятно, Шаран сыграет с четырьмя защитниками, а не с тремя, как это было в последнем матче чемпионата. Логично прогнозировать возвращение в состав всех лидеров во главе с Ситало и Ковальцом. Что касается последнего, то есть вопросы относительно здоровья.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко - Банада, Гречишкин, Ковалец - Лучкевич, Третьяков - Ситало

"Заря"

"Заря" – фаворит матча, но луганчан тоже не обошли стороной проблемы. В последнем туре чемпионата Украины Виктор Скрипник не применял большую ротацию, полагаясь на тех игроков, что и всегда. Но это не уберегло от поражения. "Заря" ужасно сыграла в обороне и позволила "Ворскле" отгрузить четыре гола в ворота Васила.

Немного сглаживает ситуацию тот факт, что "Заря" забила дважды. Не прекратила играть при счете 0:4, а шла вперед и уберегла себя от разгрома. Луганчане проявили характер, однако должны позаботиться об структуре игры в обороне. Ведь такими провалами, как было в матче с "Ворсклой", непременно воспользуется и "Александрия". Хотя команду Шарана и нельзя называть утонченной с точки зрения работы на атаку.

"Заря" до сих пор лишь однажды играла в финале Кубка Украины – в сезоне 2015/16. Примечательно, что в той же кампании единственный раз в своей истории в полуфинале турнира играла "Александрия". Обе команды пострадали от "Шахтера".

В "Заре" травмирован вратарь Никита Шевченко. Потерь из-за коронавирус нет. Последний матч пропустил защитник Абу Ханна, поэтому его готовность к поединку с "Александрией" непонятна.

Ориентировочный состав: Васил - Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Жуниньо - Гречишкин, Юрченко, Кабаев, Кочергин - Гладкий, Громов

"Александрия" - "Заря". Статистика личных встреч

"Заря" и "Александрия" немало уже поиграли между собой. Пересекались их пути раньше и в Кубке Украины. В 2014-м году в 1/8-й финала двухматчевое противостояние осталось за луганчанами 1:1 и 1:0. В 2019-м году соперники встречались на этой же стадии, но тогда противостояние включало в себя только один матч. "Александрия" победила в серии пенальти после ничьей 1:1 в игровое время.

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"Александрия" - "Заря". Последние матчи команд

"Александрия" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Александрия" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Обе команды проиграли свои последние матчи, но в контексте "Зари" нет оснований говорить о кризисе, в отличие от "Александрии". Ведь команда Шарана не выигрывает уже четыре поединка подряд. "Заря" обычно плохо проводит лобовые важные встречи, однако пощечина от "Ворсклы" должна растормошить команду Скрипника. Прогнозируем, что это будет малорезультативная игра на результат с победой более классной команды, которой является "Заря". Хотя у "Александрии" будет поддержка собственных трибун – а в таких матчах это может стать весомым фактором.