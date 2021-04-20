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Львов - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 апреля 2021
Они наконец-то сыграют
Фото: ФК Львов
21-го августа 2020-го года ФК "Львов" должен был на своем поле сыграть против "Миная", но игре помешал коронавирус. Из-за шести положительных случаев современной болезни в стане "сине-золотых", встреча была перенесена на неопределенное время. И вот, спустя 242 дня, два самых занятых коллектива УПЛ таки сыграют перенесенный матч. Ура!
Матч среды крайне важен для команд, которые, параллельно с еще тремя командами, продолжают вести нешуточную битву за сохранения места в элите. На прошедших выходных и "Львов", и "Минай" синхронно победили и три очка в перенесенной игре помогут одному из коллективов еще дальше отдалиться от "Руха", замыкающего таблицу. В это же самое время, проигравшему в среду будет очень несладко.
ФК "Львов" 14:00 ФК "Минай"
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21 апреля, Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр: Д.Бондаренко
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Львов":
"Сине-золотые львы" продолжают метаться из стороны в сторону. После того как команду возглавил Анатолий Бессмертный результаты "Львова" стало все труднее предугадывать, ведь они чередуют провалы (матчи против "Зари" и "Днепра-1") с весьма добротными результатами (победы над "Шахтером" и "Александрии"). Вот и в прошлую пятницу львовяне хорошо отыграли против футболистов Шарана, добыв по итогу три очка. И если не учитывать 15 минут второго тайма в игре против "Ворсклы", то можно отметить прогресс коллектива после прихода Анатолия Бессмертного.
Главная кадровая новость перед матчем среды - возвращение в строй Франа Чирьяка. Лидер центра поля и штатный исполнитель стандартов возвращается после дисквалификации и точно выйдет в старте. В остальном маловероятно, что Анатолий Бессмертный решится на серьезные изменения. Даже если до конца восстановится Шина.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец - Чирьяк, Брикнер - Грисьо, Тавареш, Эрнест - Ныч
"Минай":
В прошлом туре закарпатский коллектив прервал сразу две ужасные серии - они впервые с 28-го февраля смогли забить и одержать три очка. И это в игре против "Десны", которая, кто не в курсе, ведет борьбу за бронзу. Минайцы продолжают показывать хорошую игру в обороне, параллельно с этим прибавив мастерства в атакующих действиях. Причем это касается не только Нуриева, потенциал которого был известен давно. С хорошей стороны себя показали Пыняшко и Ахмедзаде, а также юный вингер Бойко, который впервые в сезоне появился в старте.
После дисквалификации в строй вернется Антон Шиндер, вот только вряд ли он снова получит место в старте. С большой долей вероятности, на острие атаки выйдет Ахмедзаде, который в игре с "Десной" заработал пенальти, а также отдал голевой пас. После такого посадить его на скамейку запасных было бы, как минимум, некрасиво.
Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив - Ткачук, Петрусенко - Пыняшко, Нуриев, Бойко - Ахмедзаде
Цифры и факты
- Несмотря на то, что львовяне - принимающая сторона, сам матч пройдет на нейтральном поле. И нет, дело не в COVID-19, как вы могли подумать. Домашний стадион "сине-золотых" не может принять действо, так как в это время на нем проходят соревнования по стрельбе из лука
- Между собой "Львов" и "Минай" успел провести всего два матча. Победы распределились поровну (1 штука на каждую сторону), а вот преимущество по голам на стороне закарпатцев - 3:2
- Интересно, что команды будут играть перенесенный матч первого круга, успев уже сыграть во втором. В первой официальной игре 2021-го "сине-золотые" победили "Минай" на выезде со счетом 1:2 (дубль Тавареша, гол Шиндера). Примечательно, что с того времени обе стороны сменили главного тренера. Шумский и Кобин ушли, а их места заняли Бессмертный и Цымбал
- В эту среду "Львов" может добыть свою десятую домашнюю победу в рамках УПЛ
- Команда Бессмертного не может сыграть на ноль с 27-го ноября 2020-го. За это время львовяне пропустили 26 голов в 11-ти играх
- "Минай" еще никогда не побеждал в УПЛ на поле соперника - четыре ничьи, шесть поражений
- Сразу два футболиста гостей могут отпраздновать в среду юбилей - у Кожанова будет шанс забить 30-й гол в УПЛ, у Ткачука - десятый
- Лучший бомбардир в составе обеих команд - Анатолий Нуриев. На счету полузащитника десять точных ударов в этой кампании. Четыре раза успели отметиться два футболиста львовян - Тавареш и Ныч
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|11
|ФК Львов
|20
|5
|3
|12
|19-47
|-28
|18
|0
|13
|Минай
|21
|4
|6
|11
|15-36
|-21
|18
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 14-й тур, 13.02.2021
"Минай" - "Львов" 1:2
Голы: Шиндер 47 - Тавареш 13, 45
Кубок Украины, 1/8 финала, 30.10.2019
"Минай" - "Львов" 2:0
Голы: Допилка 76, Гегедош 83
"Львов" - "Минай": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Минай" от UA-Football
Ничья 1:1. Синхронные победы в 22-м туре увеличили шансы двух коллективов остаться в УПЛ, однако на достигнутом останавливаться никому нельзя. Львовяне в этом первенстве имеют еще одну перенесенную против "Руха", но вряд ли Бессмертный будет жертвовать ближайшей встрече ради возможных очков в дерби. Настраиваться оба клуба будут достаточно серьезно, а в таких случаях, как мы успели неоднократно убедиться, очень часто матчи заканчиваются вничью. Прогнозируем, что и в эту среду будет зафиксирован подобный результат.
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