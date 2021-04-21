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Агробизнес - Динамо. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины на 21.04.2021
Мечтатели против абсолютного фаворита
Фото: ФК Агробизнес/Автор неизвестен
Ещё лет десять назад существовал стереотип, что футбол в компании нужно смотреть только под пиво. Однако сейчас в Волочиске могут ответить на это своей традицией: футбол под булку, тем самым и не нагружая свой организм алкоголем, а также развивая местный клуб, который засветился в полуфинале Кубка Украины и через год-два (а может ещё даже в 2021-м) должен пополнить УПЛ.
Мирча Луческу находится в трёх шагах от требла с киевским клубом. В последний раз - страшно вслух сказать - такое было в сезоне-2006/07, четырнадцать лет назад. Осталось всего ничего: "Ингулец", "Агробизнес" и кто-то из пары "Александрия" - "Заря". Удастся ли? Посмотрим.
"Агробизнес" - "Динамо"
Кубок Украины. Полуфинал
21 апреля. Тернополь. Городской стадион. Начало в 16:00
Главный арбитр - Максим Козыряцккий
Ассистенты: Семён Шлончак и Виктор Матяш
Арбитр ВАР - Николай Балакин
Ассистент ВАР - Андрей Скрипка
Трансляция на ТВ - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие ОТТ-сервисы
Текстовая трансляция на UA-Футбол
Аудио трансляция - UA-Футбол
"Агробизнес": кадровые новости и ориентировочный состав
Не сыграют: Мозиль, Дидык, Думанюк, Черненко (все - дисквалификации), Петров, Шаповал (оба - травмы)
Победа над "Шахтёром" досталась "Агробизнесу" слишком серьёзной ценой: сразу четыре игрока команды получили по лишней жёлтой и теперь пропустят поединок с "Динамо" из-за дисквалификаций. Таким образом, "пекари" остаются без центральной оси (минус один центрбек и два центрхава), а также вратаря. На последнем рубеже сегодня на поле выйдет 21-летний Артым, у которого в нынешнем сезоне лишь 4 матча. Но намного важнее потери Черненко и Думанюка - ключевых игроков центра поля. В последних встречах у Александра Чижевского хватало времени, чтобы поэкспериментировать - уже через несколько часов узнаем, к какому сочетанию игроков в итоге пришёл наставник.
Ориентировочный состав "Агробизнеса" (слева - направо): Артым - Бойчук, Юхимович, Курило, Слотюк, И.Когут - Семенюк, Груша, Косовский, Н.Когут - Семенец.
"Динамо": кадровые новости и состав
Не сыграют: Кендзёра, де Пена, Вербич, Бурда (травмы)
У киевлян будут несколько изменений по сравнению с поединком против "Шахтёра". Во-первых, Кендзёра и де Пена отправились на несколько дней в клубный лазарет из-за повреждений: Караваев/Тымчик и Родригес займут их позиции. Должен вернуться в старт Сидорчук, пропустивший встречу с "горняками". Также ожидаемой видится замена вратаря и ещё одна возможность для Дениса Бойко себя проявить. Остальная ротация должна пойти уже по ходу второго тайма.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бойко - Миколенко, Попов, Забарный, Караваев - Сидорчук - Родригес, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Беседин.
Статистика команд
Волочицы проваливают вторую часть текущего чемпионата. Команда Александра Чижевского после первого круга считалась одним из главных претендентов на выход в УПЛ, но сейчас потихоньку отдаёт свои позиции и уже вне "зоны Премьер-лиги". Многие связывают это с тем, что у клуба не готова инфраструктура к элитному дивизиону, поэтому повышаться и играть домашние игры в Тернополе особого смысла нет (в Ровно озадачены такой позицией). Сглаживает впечатления от 2021-го Кубок: уже прошли "Шахтёр" и сейчас встречаются с "Динамо". Две игры с топами украинского футбола за один сезон - мечта болельщиков любого клуба из ПФЛ.
У киевлян победная серия в официальных турнирах достигла четырёх встреч. Во внутренних соревнованиях - чемпионат и Кубок - "динамовцы" в текущем сезоне проигрывали всего раз: в ноябре "Шахтёру". В 2021 году "бело-синие" не завершили свой поединок победой в национальных турнирах только дважды: против "Десны" в чемпионате и против "Колоса" в Кубке, когда одержали победу по пенальти.
Путь в Кубке Украины и история
Для "Агробизнеса" это только четвёртый в истории розыгрыш турнира: их сегодняшний соперник трофей чаще выигрывал, чем волочицы провели в нём матчей (сегодня будешь лишь одиннадцатая игра команды за Кубок). Дважды команда вылетала на стадии 1/16 финала и ещё один раз покинула турнир уже после первого поединка 1/32 финала.
Удивительно, но ни одного матча на своём поле в текущем розыгрыше турнира "пекари" не провели. На двух первых стадиях волочийцы ездили в гости к командам из Второй лиги, поединок против "Ворсклы" решили сыграть в Полтаве из-за неготовности домашнего газона клуба. Ну, а для игр четвертьфинального и полуфинального раундов клубная арена не соответствует требованиям. Поэтому в двух последних этапах "Агробизнес" лишь формально играет дома.
Ещё одна любопытная деталь: во всех играх текущего Кубка "Агро" побеждал с минимальным счётом: либо 1:0, либо 2:1.
1/32 финала
"Ужгород" - "Агробизнес" 0:1 (Н.Когут)
1/16 финала
"Эпицентр" - "Агробизнес" 1:2 (Семенюк, Н.Когут)
1/8 финала
"Агробизнес" - "Ворскла" 1:0 (Черненко)
1/4 финала
"Агробизнес" - "Шахтёр" 1:0 ОТ (Семенец)
Действующий обладатель трофея в целом 12 раз поднимал у себя над головой Кубок страны. В прошлом году мы увидели драматичный финал, когда судьба чашки решалась с "Ворсклой" в серии пенальти, но в этом компоненте "бело-синие" оказались удачливее.
У "Динамо", как действующего обладателя трофея, путь в турнире начался с четвертьфинальной стадии. То есть пока в Кубке киевляне провели лишь один поединок. Для прохода "Колоса" "динамовцам" также понадобилась серия пенальти, героем которой стал голкипер Денис Бойко, вытащивший два удара из пяти.
1/4 финала
"Динамо" - "Колос" 0:0 / 4:3 пен.
Личные встречи
Ранее команды не встречались.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Агробизнес" - "Динамо"
Киевляне практически решили задачи в чемпионате Украины и теперь могут сконцентрироваться на Кубке, где осталось два матча и нет возможности вернуться в борьбу после поражения. Эту мысль Мирча Луческу должен донести до своих ребят. "Агробизнес" в последние недели выглядит неважно. Ясно, что команда жила только мыслями о полуфинале с "Динамо" и постарается при болельщиках на трибунах показать свой лучший футбол, но на этот раз сенсации ждать не стоит: будущий чемпион страны уверенно обыграет представителя Первой лиги.
Ставка: "Динамо" забьёт больше двух голов за 1.76
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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