Мариуполь - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 апреля 2021

Так и не придумав, как сломить сопротивление "Ингульца" на прошлых выходных, львовский "Рух" потерял очки в одном из матчей, которые принято называть "игрой за шесть очков". Таких будет еще несколько до конца сезона. Уже в эту пятницу команда Федыка сойдется с "Мариуполем", который никак не может вернуться на родную арену, а потому вынужден принимать соперника в Харькове.

Помимо собственного поля, "приазовцы" также испытывают проблемы со стабильностью, чередуя удачные отрезки с провалами. По итогу это выливается в не лучшие результаты и потерю любых шансов на 4-5 места, дающие выход в еврокубки. В эту пятницу у обеих команд будет неплохой шанс добыть важную для себя победу, вот только если для номинальных хозяев она станет бонусом на финишной прямой, то для "Руха" эти три очка могут стать спасительным в их игре на выживание.

"Мариуполь" 19:00 "Рух"

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23 апреля, Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Мариуполь":

На прошедших выходных "приазовцы" провели достаточно серый матч, расписав мировую с "Олимпиком". Футболисты Маркевича начали тот матч за здравие, забив уже на 5-й минуте, но после часто допускали ошибки в обороне и смотрелись хуже оппонента. В целом, команда молодого наставника на протяжении двух последних игр находится без побед, а за весь 2021-й год отпраздновала лишь одну викторию, если говорить об официальных соревнованиях.

Главная проблема Остапа Мироновича находится в центре нападения. Сикан уже давно обитает в лазарете и вряд ли сможет вернуться до конца сезона, а Кулаков в прошлом туре заработал четвертую желтую, а потому игру против львовян он пропустит. По нашему мнению, Маркевич может пойти на нестандартный ход и выпустить в нападении Артема Бондаренко, который будет играть "ложную девятку".

Ориентировочный состав: Гальчук - Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк - Чех, Танковский - Очеретько, Мишнев, Топалов - Бондаренко

"Рух":

Как мы уже говорили выше, львовский клуб в прошлом туре не обыграл "Ингулец", из-за чего вынужден был остаться на последней строчке в таблице. Однако не нужно думать, что команда Федыка смотрелась плохо. "Рух" старался играть первым номером, благодаря чему доминировал на поле, если говорить о впечатлениях в целом. Более того, у Климчука был шанс принести победу своей команде, но тот не реализовал 11-метровый удар.

У "Руха", как и у оппонента, будет одна серьезная потеря - в Харьков не отправился Валерий Федорчук, который неплохо смотрелся неделю назад и в целом считается важной фигурой в механизме "украинского Нагельсманна". Помимо этого, неизвестна форма Сигурдссона и Кухаревича, которые пропускали последние игры из-за повреждений. Вполне вероятно, что и в эту пятницу мы не увидим их в старте.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык - Карасюк - Бойчук, Кухарук, Мартынюк, Климчук - Кондраков

Цифры и факты

История встреч двух команд насчитывает всего два матча, один из которых прошел в первом круге нынешней кампании. Общий перевес на счету "приазовцев", которые один раз победили, а еще одну игру свели вничью

Львовский клуб не пропускает на протяжении последних 210 минут

У команды Маркевича все хуже - его коллектив не может избежать гола на протяжении последних трех игр. За это время "Мариуполь" пропустил семь раз

"Рух" не забивал на полях оппонента в двух последних матчах

Игрок "Руха" Роман Карасюк может отметить юбилей - сотый матч в УПЛ

Лучший бомбардир в составе обоих клубов - Артем Бондаренко, который в нынешнем чемпионате забил семь голов. Что касается "Руха", то в их составе четыре гола забил Кондраков

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 9 Мариуполь 22 5 7 10 22-35 -12 22 0 14 Рух 21 3 8 10 17-36 -19 17 0

Последние очные матчи

УПЛ, 10-й тур, 20.11.2021

"Рух" - "Мариуполь" 0:0

Кубок Украины, 1/16 финала, 02.10.2019

"Рух" - "Мариуполь" 0:1

Гол: Горбунов 76

"Мариуполь" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Рух" от UA-Football

Победа "Мариуполя" 1:0. Мы не думаем, что от игры стоит ожидать голевой феерии, а общий результат матча может решить всего один точный удар, который нанесет одна из команд. Как нам кажется, победу одержит "Мариуполь". Почему? Есть причины. Львовский клуб находится на последнем месте, однако почти во всех матчах старается играть с позиции силы, что может их погубить в пятницу. "Приазовцы" умеют и практикуют быстрый переход в атаку и имеют в своем арсенале футболистов, умеющих играть на пространстве. Помимо этого, на команду Маркевича уже на так сильно давит груз результата, как на будущего оппонента, что сделает их более раскованными и спокойными. Именно поэтому мы рискнем назвать "Мариуполь" небольшим фаворитом пятничной встречи.