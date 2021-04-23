Львов - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 апреля 2021

Неделю назад черниговская "Десна" провела один из худших матчей в нынешнем сезоне. В свой 61-й день рождения они отправились в Ужгород в статусе явного фаворита, но по итогу были разбиты в пух и прах "Минаем", который одержал уверенную победу со счетом 3:1. Мало того, что "северяне" не смогли поздравить болельщиков в свой праздник, так они еще и продемонстрировали футбол низкого качества и отстали в борьбе за медали. Теперь коллективу Рябоконя нужно срочно побеждать.

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Но победа нужна и львовянам. Подопечные Бессмертного в последних двух турах добыли шесть очков, благодаря чему поднялись сразу на десятое место, однако нельзя сказать, что они окончательно избежали вылета. Их борьба продолжается и они точно захотят закрепить свои последние успехи победой над недавним участником еврокубков.

"Львов" 19:30 "Десна"

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24 апреля, Львов, стадион "Арена-Львов"

Арбитр: Е.Арановский

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Львов":

Анатолий Бессмертный нашел стабильность. На протяжении шести матчей под его руководством львовяне одержали три победы, будучи номинальными хозяевами поля, а также трижды проиграли на выезде. Если говорить в целом об игре, то "сине-золотые" стали более агрессивно играть впереди, однако в защите временами случаются проблемы. С другой стороны, в прошедшую среду они не пропустили от "Миная", удержав ворота на замке впервые с ноября 2020-го.

"Львов" получил сразу семь желтых карточек в недавнем матче, из-за чего два футболиста на поле в субботу не выйдут - с трибун за игрой команды будут следить Романчук и Грисьо. Также остается неизвестным, когда на футбольное поле вернется бразилец Шина, продолжающий восстанавливаться после травмы. Из возможных неожиданностей, вполне вероятен выход Ренан вместо Назария Ныча на острие атаки. У "сине-золотых" сейчас напряженный график и минимальная ротация будет необходима.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Бусько, Лобай, Махмутович, Якимец - Довгий, Чирьяк - Ременяк, Тавареш, Эрнест - Ренан

"Десна":

Команда Александра Рябоконя остается претендентом на третье место, даже несмотря на недавнее поражение в Ужгороде. Проблема в том, что терять очки теперь "северянам" нельзя. Впереди их ждет четыре матча, среди которых будут лобовые встречи с "Колосом" и "Ворсклой".

Потерь у "северян" хватает. Как и неделю назад, точно не сыграют Тотовицкий и Будковский, забившие большую часть голов команды. Зато восстановился Владислав Калитвинцев, выход которого мы ждем с первых минут. Помимо этого, нам кажется, что Паст заменит в воротах Литовку, а Тамм, проваливший первый тайм в Ужгороде, уступит место Гитченко.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Имереков, Гитченко, Сухоцкий - Домбровский, Огиря - Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов - Безбородько

Цифры и факты

Между собой "Львов" и "Десна" сыграли семь раз, причем результаты абсолютно равные. Каждая из сторон трижды побеждала, а еще одна игра закончилась вничью

В первом круге "сине-золотые" на выезде шокировали "северян", добыв минимальную победу. Автором гола в той игре стал Максим Грисьо

"Десна" может добыть 40-ю победу в рамках УПЛ

Если "Львов" сумеет забить дважды, то "северяне" встретят грустный юбилей - сотый пропущеный гол в рамках украинского первенства

В последних семи матчах команда Рябоконя не играла вничью - четыре победы, три поражения

Два игрока могут встретить юбилей - Шина провести 50-й матч в УПЛ, а Гуцуляк забить десятый гол

Лучший бомбардир в составе обеих команд - Андрей Тотовицкий, который в нынешней кампании отметился девять раз. Четыре гола на свой счет записал хавбек "Львова" Тавареш

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Десна 22 10 6 6 34-24 +10 36 0 10 Львов 21 6 3 12 20-47 -27 21 0

Последние очные встречи

УПЛ, 10-й тур, 22.11.2020

"Десна" - "Львов" 0:1

Гол: Грисьо 22

УПЛ, 12-й тур, 27.09.2019

"Львов" - "Десна" 1:4

Голы: Пернамбуко 61 - Фаворов 2 (п), Хлебас 9, 46, Дегтярев 41

УПЛ, 1-й тур, 31.07.2019

"Десна" - "Львов" 1:2

Голы: Фаворов 30 (п) - Пернамбуко 53, Тавареш 53

УПЛ, 22-й тур, 17.03.2019

"Десна" - "Львов" 0:1

Гол: Педро Витор 57

"Львов" - "Десна": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Десна" от UA-Football

Победа "Десны" 0:1. Против статистики не попрешь, а она нам говорит, что "северяне" всегда обыгрывают львовян на их поле. Это уже весомый аргумент, но если кому-то нужны игровые причины, то их также хватает. Во-первых, у "Десны" сейчас непростая ситуация в таблице, которая не позволит им халатно отнестись к игре. Во-вторых, опытный Рябоконь точно внесет правильные корректировки после недавнего фиаско в Ужгороде и сделает правильные изменения в составе. В-третьих, у "Львова" сейчас тяжелый график и команду может просто не хватить физически. К тому же, у коллектива Бессмертного остается еще один перенесенный матч против "Руха", на который тренер может сделать ставку.