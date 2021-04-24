Днепр-1 - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.04.2021

"Днепр-1" – одна из немногих команд, у которой на финишной прямой чемпионата Украины нет острых турнирных задач. Днепряне не вылетят, к зоне еврокубков, скорее всего, также не дотянутся, поэтому Игорю Йовичевичу остается разве что работать над построением команды с прицелом на новый сезон.

Но "Минаю", которому очки нужны в борьбе за жизнь, не стоит рассчитывать на снисходительное отношение со стороны соперника. Ведь "Днепр-1" в первом круге чемпионата обидно для себя проиграл в Ужгороде, поэтому сегодня желает реабилитироваться за ту неудачу. Ресурсов днепрянам должно хватить: сегодня они выглядят сильнее "Миная" в каждом компоненте игры.

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УПЛ. 23-й тур. 24.04.2021

Днепр. "Днепр-Арена" (без зрителей)

Арбитр в поле – Юрий Иванов (Донецкая область) арбитр VAR – Андрей Коваленко

"Днепр-1" 17:00 "Минай"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция – ТК УНИАН

СК Днепр-1

Игра и результаты команды Йовичевича радовали глаз. Во втором круге "Днепр-1" переродился и достиг пика, когда поочередно одолел "Ворсклу" и "Десну" – претендентов на бронзовые награды. После того был разгромлен "Львов", а дальше днепряне взяли паузу, которая не ограничилась поражением от "Динамо". Процессом торможения был отмечен также матч последнего тура против "Колоса".

"Днепру-1" удалось не проиграть (ничья 1:1), но не удалось показать игру первым номером. Сильно команда Игоря Йовичевича выглядела лишь в начале каждого из таймов, чего хватило для ничьей, но не для победы. Хотя три очка, добытые в том поединке, могли оставить днепрянам реальные, а не только теоретические, шансы на финиш в зоне еврокубков. Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что у "Днепра-1" в этом сезоне больше нет серьезных турнирных задач.

Однако на матч с "Минаем" у подопечных Йовичевича будет много мотивации. Ведь закарпатцам днепряне уступили в первом круге, поэтому сейчас стремятся реабилитироваться. Вдохновлять может и факт возвращения одного из лидеров коллектива – Артем Довбик отсидел дисквалификацию. Собственно, возвращается также Ди Франко. Но вне игры из-за перебора желтых останется Даниил Игнатенко.

С "Динамо" и "Колосом" не играл Пихалёнок, которому удалили аппендикс. Вполне вероятно, что Александра не увидим и в отчетном поединке.

Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Ди Франко, Чуже, Когут - Назаренко, Цуриков - Довбик

У "Миная" нет дисквалифицированных, среди травмированных на неделе числился Денис Кожанов. Но проблемы закарпатцев – не в кадровых потерях, а в отсутствии класса. Даже при примерно равной игре команда Цымбала умудрилась проиграть "Львову" – очередная неудача в лобовом противостоянии с прямым конкурентом. То, как "Минай" играет против представителей нижней части турнирной таблицы, наводит на мысль, что именно закарпатцы к финишу придут последними.

Спасти может разве что прозрение, которое время от времени опускается на команду в поединках с более статусными соперниками. Например, неделю назад дома "Минай" ошеломил "Десну". В первом круге от ног Нуриева и компании пострадал и "Днепр-1", но почти все свои очки "Минай" добыл дома. На выезде не добыто ни одной победы – беспрецедентный случай для нынешнего чемпионата Украины.

Интересно, какой стиль игры выберет тренерский штаб "Миная"? Против "Львова" закарпатцы демонстрировали довольно агрессивный футбол, что не сравнить с недавним матчем против "Руха", где было явное желание сыграть прежде всего на ноль в защите. С одной стороны, тягаться в открытом футболе с "Днепром-1" закарпатцы вряд ли смогут, с другой – сидеть безвылазно на своей половине поля тоже не вариант. Именно этим и интересен элитарный дивизион. Здесь нужно решать сложные задачи.

Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Лопырёнок, Матич, Сакив - Ткачук, Петрусенко, Нуриев - Бойко, Ахмедзаде - Шиндер

"Днепр-1" - "Минай". Статистика личных встреч

До сих пор команды сыграли между собой лишь один матч. Это был матч первого круга текущего чемпионата, в котором закарпатцы довольно неожиданно одолели "Днепр-1" со счетом 3:2. Но тогда Йовичевич только притирался к команде, сейчас же его банда сплоченная и уверена в себе. Вероятно, будет совсем другой по сценарию поединок.

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"Днепр-1" - "Минай". Последние встречи команд

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"Днепр-1" - "Минай". Турнирное положение команд

Интересное положение в контексте перспектив "Миная". Ведь "Днепр-1" вряд ли сдвинется с позиций в середине графика. Закарпатцы же начинали тур в статусе предпоследней команды, но после набора "Рухом" очков в поединке с "Мариуполем, опустились на последнюю строчку. А это значит, что выжидательная тактика закарпатцам не подходит – для спасения необходимо брать очки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 5 Десна 22 10 6 6 34-24 +10 36 0 6 Колос 22 8 10 4 29-21 +8 34 0 7 ФК Александрия 22 7 5 10 29-31 -2 26 0 8 СК Днепр-1 22 7 5 10 31-34 -3 26 0 9 ФК Мариуполь 23 5 7 11 22-38 -16 22 0 10 ФК Львов 21 6 3 12 20-47 -27 21 0 11 Ингулец 22 3 11 8 20-33 -13 20 0 12 Рух 22 4 8 10 20-36 -16 20 0 13 Олимпик 21 5 3 13 24-38 -14 18 0 14 ФК Минай 22 4 6 12 15-37 -22 18 0

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"Днепр-1" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Football

Мотивирует днепрян не только желание отомстить за поражение первого круга, но и факт отсутствия побед в двух последних турах. "Днепр-1" приучил своих болельщиков к положительным эмоциям, поэтому в этом поединке будет стремиться вернуться на путь успеха. Найдутся ли свои аргументы у "Миная"? Нуриев забивает много и чувствует на себе ответственность. Шиндер всегда борется до конца, а ноунеймы Бойко и Ахмедзаде стремятся громко заявить о себе. В конце концов, закарпатцам нечего терять – они и так на дне. Поэтому должны попробовать сыграть от ножа.

Делаем ставку на результативный и открытый футбол. "Днепр-1" пропустит, но победит с комфортным преимуществом. Победа хозяев 3:1.