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Днепр-1 - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.04.2021
Днепр-1 - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Минай / Автор невідомий
"Днепр-1" – одна из немногих команд, у которой на финишной прямой чемпионата Украины нет острых турнирных задач. Днепряне не вылетят, к зоне еврокубков, скорее всего, также не дотянутся, поэтому Игорю Йовичевичу остается разве что работать над построением команды с прицелом на новый сезон.
Но "Минаю", которому очки нужны в борьбе за жизнь, не стоит рассчитывать на снисходительное отношение со стороны соперника. Ведь "Днепр-1" в первом круге чемпионата обидно для себя проиграл в Ужгороде, поэтому сегодня желает реабилитироваться за ту неудачу. Ресурсов днепрянам должно хватить: сегодня они выглядят сильнее "Миная" в каждом компоненте игры.
УПЛ. 23-й тур. 24.04.2021
Днепр. "Днепр-Арена" (без зрителей)
Арбитр в поле – Юрий Иванов (Донецкая область) арбитр VAR – Андрей Коваленко
"Днепр-1" 17:00 "Минай"
Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция – ТК УНИАН
СК Днепр-1
Игра и результаты команды Йовичевича радовали глаз. Во втором круге "Днепр-1" переродился и достиг пика, когда поочередно одолел "Ворсклу" и "Десну" – претендентов на бронзовые награды. После того был разгромлен "Львов", а дальше днепряне взяли паузу, которая не ограничилась поражением от "Динамо". Процессом торможения был отмечен также матч последнего тура против "Колоса".
"Днепру-1" удалось не проиграть (ничья 1:1), но не удалось показать игру первым номером. Сильно команда Игоря Йовичевича выглядела лишь в начале каждого из таймов, чего хватило для ничьей, но не для победы. Хотя три очка, добытые в том поединке, могли оставить днепрянам реальные, а не только теоретические, шансы на финиш в зоне еврокубков. Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что у "Днепра-1" в этом сезоне больше нет серьезных турнирных задач.
Однако на матч с "Минаем" у подопечных Йовичевича будет много мотивации. Ведь закарпатцам днепряне уступили в первом круге, поэтому сейчас стремятся реабилитироваться. Вдохновлять может и факт возвращения одного из лидеров коллектива – Артем Довбик отсидел дисквалификацию. Собственно, возвращается также Ди Франко. Но вне игры из-за перебора желтых останется Даниил Игнатенко.
С "Динамо" и "Колосом" не играл Пихалёнок, которому удалили аппендикс. Вполне вероятно, что Александра не увидим и в отчетном поединке.
Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Ди Франко, Чуже, Когут - Назаренко, Цуриков - Довбик
У "Миная" нет дисквалифицированных, среди травмированных на неделе числился Денис Кожанов. Но проблемы закарпатцев – не в кадровых потерях, а в отсутствии класса. Даже при примерно равной игре команда Цымбала умудрилась проиграть "Львову" – очередная неудача в лобовом противостоянии с прямым конкурентом. То, как "Минай" играет против представителей нижней части турнирной таблицы, наводит на мысль, что именно закарпатцы к финишу придут последними.
Спасти может разве что прозрение, которое время от времени опускается на команду в поединках с более статусными соперниками. Например, неделю назад дома "Минай" ошеломил "Десну". В первом круге от ног Нуриева и компании пострадал и "Днепр-1", но почти все свои очки "Минай" добыл дома. На выезде не добыто ни одной победы – беспрецедентный случай для нынешнего чемпионата Украины.
Интересно, какой стиль игры выберет тренерский штаб "Миная"? Против "Львова" закарпатцы демонстрировали довольно агрессивный футбол, что не сравнить с недавним матчем против "Руха", где было явное желание сыграть прежде всего на ноль в защите. С одной стороны, тягаться в открытом футболе с "Днепром-1" закарпатцы вряд ли смогут, с другой – сидеть безвылазно на своей половине поля тоже не вариант. Именно этим и интересен элитарный дивизион. Здесь нужно решать сложные задачи.
Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Лопырёнок, Матич, Сакив - Ткачук, Петрусенко, Нуриев - Бойко, Ахмедзаде - Шиндер
"Днепр-1" - "Минай". Статистика личных встреч
До сих пор команды сыграли между собой лишь один матч. Это был матч первого круга текущего чемпионата, в котором закарпатцы довольно неожиданно одолели "Днепр-1" со счетом 3:2. Но тогда Йовичевич только притирался к команде, сейчас же его банда сплоченная и уверена в себе. Вероятно, будет совсем другой по сценарию поединок.
***
"Днепр-1" - "Минай". Последние встречи команд
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"Днепр-1" - "Минай". Турнирное положение команд
Интересное положение в контексте перспектив "Миная". Ведь "Днепр-1" вряд ли сдвинется с позиций в середине графика. Закарпатцы же начинали тур в статусе предпоследней команды, но после набора "Рухом" очков в поединке с "Мариуполем, опустились на последнюю строчку. А это значит, что выжидательная тактика закарпатцам не подходит – для спасения необходимо брать очки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Десна
|22
|10
|6
|6
|34-24
|+10
|36
|0
|6
|Колос
|22
|8
|10
|4
|29-21
|+8
|34
|0
|7
|ФК Александрия
|22
|7
|5
|10
|29-31
|-2
|26
|0
|8
|СК Днепр-1
|22
|7
|5
|10
|31-34
|-3
|26
|0
|9
|ФК Мариуполь
|23
|5
|7
|11
|22-38
|-16
|22
|0
|10
|ФК Львов
|21
|6
|3
|12
|20-47
|-27
|21
|0
|11
|Ингулец
|22
|3
|11
|8
|20-33
|-13
|20
|0
|12
|Рух
|22
|4
|8
|10
|20-36
|-16
|20
|0
|13
|Олимпик
|21
|5
|3
|13
|24-38
|-14
|18
|0
|14
|ФК Минай
|22
|4
|6
|12
|15-37
|-22
|18
|0
***
"Днепр-1" - "Минай". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Football
Мотивирует днепрян не только желание отомстить за поражение первого круга, но и факт отсутствия побед в двух последних турах. "Днепр-1" приучил своих болельщиков к положительным эмоциям, поэтому в этом поединке будет стремиться вернуться на путь успеха. Найдутся ли свои аргументы у "Миная"? Нуриев забивает много и чувствует на себе ответственность. Шиндер всегда борется до конца, а ноунеймы Бойко и Ахмедзаде стремятся громко заявить о себе. В конце концов, закарпатцам нечего терять – они и так на дне. Поэтому должны попробовать сыграть от ножа.
Делаем ставку на результативный и открытый футбол. "Днепр-1" пропустит, но победит с комфортным преимуществом. Победа хозяев 3:1.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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