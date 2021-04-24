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Колос - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.04.2021

Украина
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Ковалёвцы ещё ни разу в истории не забивали полтавчанам

Колос - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.04.2021

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавчане ещё не проигрывали в гостях после зимней паузы. Но стоит помнить, что в соперниках были лишь коллективы, которые расположены ниже самой "Ворсклы" в таблице. Сейчас гостей ожидает очень серьёзное испытание их амбиций вернуться в еврокубки. Впрочем, последнюю фразу, лишь заменив "гостей" на "хозяев", можно отнести и к "Колосу". Подопечные Руслана Костышина, кстати, в этом сезоне дважды проиграли в родных стенах как раз командам из подвала, а не своим прямым конкурентам.

Немного подействую вам на нервы и скажу самое странное клише в истории футбола: это матч за шесть очков. Не факт, что победа одной из команд в Ковалёвке принесёт выгоду в итоговой таблице, но точно станет хорошим психологическим импульсом на финише сезона.

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"Колос" - "Ворскла"

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24 апреля. Ковалёвка. Стадион: "Колос". Начало в 17:00

Главный арбитр - Игорь Пасхал
Ассистенты: Андрей Скрипка и Александр Жуков
Арбитр ВАР - Виктор Копиевский
Ассистент ВАР - Семён Шлончак

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"Колос": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Гавриш, Золотов, Лысенко, Максименко (все - дисквалификация)

У хозяев очень серьёзные кадровые проблемы: ковалёвцы потеряли четырёх игроков основы из-за дисквалификакций. Кстати, в прошлом туре Руслан Костышин решил вернуться к схеме игры в три центрбека: так "чёрно-белые" играли, например, в еврокубках или в первом круге против "Ворсклы". Но после зимней паузы до 22-го тура были четыре в линию. Сегодня "Колос" должен вернуться к двум центральным защитникам: без трёх игроков обороны тяжело экспериментировать и внедрять что-то новое.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Петров, Новак, Кравченко - Богданов, Милько, Костышин, Чурко, Ильин - Хлёбас

"Ворскла": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Пердута, де Нойер, Цитаишвили (все - травмы)

У полтавчан с составом дела попроще. Вновь повторимся, что влиться в привычную жизнь "ворсклян" де Нойер и Цитаишвили ещё не успели, поэтому из потерь отмечаем только отсутствие Пердуты. Его должен заменить (не по позиции, а по факту присутствия на поле) Кане, который как раз после одноматчевого бана возвращается в игру. Вновь ссылаемся на слова Юрия Максимова, который обещал победный состав или хотя бы схему не менять. А в прошлом туре "зелёно-белые" сыграли в три центральных защитника.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Ризнык - Кане, Альюн, Яворский, Чеснаков, Якубу - Скляр, Тилль, Пуцлин - Степанюк - Кулач.

Статистика команд

Обе команды на дистанции показывают в чём-то схожие результаты. "Колос" и "Ворскла" зачастую "свои" очки берут, однако не исключены осечки, как, например, это было у ковалёвцев в поединке с "Минаем" в начале апреля: совершенно унылая игра без какого-то обострения впереди. У полтавчан похожие проблемы были в начале 2021-го, но это не отменяет факта поражений "Шахтёру" и "Днепру-1", когда команда Юрия Максимова выглядела беззубо впереди. И ладно против днепрян: соперник просто зарылся в своей штрафной, и каждый, кто из полтавчан добирался до чужих ворот, попадал в траншею. Но игра с "горняками" стала провальной, ведь "зелёно-белые", похоже, просто не настроились на бой со второй командой лиги.

В общем, временами яркие, а временами и очень тусклые матчи пока не мешают обеим командам продолжать борьбу за еврокубки. Победитель этого матча не обязательно её выиграет, ведь, как вы уже поняли, по дистанции хватает очковых потерь как у одних, так и у других.

Колос - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.04.2021 - изображение 1

Колос - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.04.2021 - изображение 2

Турнирная таблица

После того, как "Динамо" завтра официально оформит победу в чемпионате, главной интригой УПЛ станет битва за Лигу Европы и Лигу конференций. На три путёвки в еврокубки четыре претендента, и "Колос" с "Ворсклой" среди них. У полтавчан турнирная ситуация пока получше: плюс три очка над "аграриями" из Ковалёвки и один балл преимущества над "Десной". А в случае своей победы и сенсационной осечки "Зари" в воскресенье, будет шанс забраться даже на третью позицию таблицы. Поражение хозяев поединка не отбросит их ниже в таблице - "Александрия" на седьмом месте слишком далеко. Ну, а победа подарит шанс подвинуть "Десну", а также сравняться по очкам с полтавчанами.

# Команда И В Н П М РМ О
4 Ворскла 22 10 7 5 33-20 +13 37
6 Колос 22 8 10 4 29-21 +8 34

Личные встречи

Статистика очных противостояний пока весьма скудная и насчитывает лишь четыре матча, но некоторые тенденции на этом отрезке уже виднеются. Главный вывод - "Ворскла" для "Колоса" один из самых неудобных соперников. Ковалёвцы проиграли все четыре поединка, ни разу не забив. В двух случаях всё завершалось минимальным успехом полтавча, ещё дважды - разгромами. Восемь голов в ворота "Колоса" забивали семь разных футболистов "ворсклян". Дважды в воротах представителя Киевской области отличился только Пердута в премьерной встрече оппонентов. Лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ Кулач ни разу против "Колоса" на поле не выходил ни в футболке "Ворсклы", ни в составе других команд.

Колос - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.04.2021 - изображение 3

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч "Колос" - "Ворскла"

Команды не показывают стабильные результаты этой весной. "Колос" и "Ворскла" могут обыграть "Зарю", но потерять очки с "Ингульцом". И всё же в последние недели более логичные результаты у "зелёно-белых", хотя всё ещё свеж в памяти провал (не по результату, а по игре) с "Шахтёром". Да и ковалёвцы умеют настраиваться на лобовые игры. Обе команды не строят автобусы около своих ворот и забивают в среднем более гола за игру. Поэтому есть шансы увидеть задорный результативный футбол.

Ставка: обе забьют за 1.86

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Мироненко (Полтава)
24.04.2021 в 10:01
Нічия навряд чи буде, адже Колос побіжить забивати і може нарватися на відповідь з боку не довго думаючих Степанюка і Кулача.
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 09:36
Пусть будет боевая ничья!! 0-0 вполне устроит.
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