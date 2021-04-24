Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 апреля 2021

В первом круге нынешнего сезона встреча "Александрии" и "Шахтера" была центральной в туре. Ничего удивительно в этом нет, ведь в ноябре 2020-го "горняки" вели борьбу за чемпионство, а команда Шарана - за третью строчку. Сейчас все изменилось. "Шахтер" неделю назад проиграл киевскому "Динамо", отдав в той игре золото заклятому сопернику, а "Александрия" больше не имеет шансов подняться в еврокубковую зону. Последним шансом для них была победа в кубке, однако в среду "горожане" не смогли пройти "Зарю".

Что интересно, с большей долей вероятности, Луиш Каштру и Владимир Шаран не будут работать со своими нынешними командами в следующем сезоне. У обоих наставников заканчиваются контракты, а учитывая провальность текущего сезона, можно говорить, что это последняя очная встреча двух специалистов. По крайней мере, в рамках УПЛ.

"Александрия" 17:00 "Шахтер"

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25 апреля, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: С.Бойко

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Александрия":

Команда Владимира Шарана проиграла четыре подряд матча в УПЛ, параллельно с этим закончив выступления в кубке Украины. По сути, у части ключевых игроков (Банада, Панькив, Ситало, Лучкевич, Гречишкин и другие) сейчас нет особой мотивации на подвиг, ведь уже летом у них заканчиваются контракты с клубом. Вполне вероятно, что в следующем сезоне мы увидим абсолютно новую "Александрию", а текущая версия команды будет просто доигрывать сезон.

Посреди недели "горожане" провели изнурительный матч против "Зари" в кубке, что точно отразится на их физической готовности. Вполне возможно, что Владимир Богданович решит провести несколько изменений в составе. На футбольное поле точно не выйдет Бондаренко, права на которого принадлежат "горнякам". Его в центре обороны заменит Бабогло.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бабогло, Дубра, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Банада, Мишенко - Устименко

"Шахтер":

Четыре матча. Ровно столько осталось у Луиша Каштру, дабы убедить руководство в своей профпригодности. После провала в кубке страны и Лиге Европы, а также упущенных золотых медалей, португалец не был досрочно отправлен в отставку, что у многих вызвало удивление. Возможно, "верхушка горняков" даст Каштру еще один шанс. Возможно, никто не хочет досрочным увольнением портить резюме специалисту. Ответы на эти вопросы мы сможем узнать уже летом.

Продолжаем готовиться к «Александрии».



Большой фоторепортаж с тренировки и новости «Шахтера» ⬇️https://t.co/vFNa2gFlLO pic.twitter.com/1gAEJevyqR — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 22, 2021

У "Шахтера" две потери перед воскресной игрой - из-за перебора желтых на поле не смогут выйти Майкон и Матвиенко. Как нам кажется, обоих заменят молодые украинцы - Судаков, после провала Антонио, окажется в центре поля, а Корниенко на левом фланге обороны. В списке травмированных продолжают находиться Малышев, Коноплянка и Исмаили, а Алан Патрик уже вернулся в общую группу, но в заявку на игру не попал. За сутки до игры стало известно, что у Жуниора Мораеса диагностирован разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он пропустит шесть месяцев. Его в старте могут заменить Дентиньо, Фернандо или Вьюнник.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко - Степаненко, Судаков - Тете, Марлос, Соломон - Дентиньо

Цифры и факты

Количество очных матчей между "Александрией" и "Шахтером" равно 28 играм. Тотальное преимущество на стороне "горняков", которые успели добыть 22 победы, проиграв при этом лишь раз. Еще пять раз стороны играли вничью

В первом круге команда Каштру поделили очки с "горожанами" - на гол Додо в начале второго тайма своим точным ударом ответил Банада. Что интересно, после удаления Мораеса, большую часть матча "горняки" играли вдесятером

На протяжении восьми последних встреч "горняки" не заканчивают матч вничью - пять побед и три поражения

"Шахтер" - самая результативная команда этого украинского сезона. Команда Каштру забили 47 голов. Ближайший преследователь - киевское "Динамо", успевшее забить 46 раз

Как мы говорили выше, "Александрия" проиграла четыре поединка кряду в УПЛ. До повторения клубного антирекорда остался один матч

Свой 300-й матч в УПЛ может провести Тарас Степаненко, Евгений Банада - 150-й. Юбилейными 15 голами будут иметь шанс отметиться Тете и Болбат - обоим остался один точный удар

Полузащитник хозяев будущего матча Евгений Банада забивал "Шахтеру" в каждом из трех последних матчей

"Александрия" проведет свой сотый домашний матч при Владимире Шаране. Речь идет об украинском первенстве

Лучший бомбардир в составе двух команд - Манор Соломон, на счету которого восемь точных ударов. "Александрия" может похвастаться результативностью Артема Ситало, который забил четыре гола в нынешнем первенстве

Отчетная игра пройдет со зрителями на трибунах

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 22 13 6 3 47-16 +31 45 0 7 Александрия 22 7 5 10 29-31 -2 26 0

Последние очные встречи

УПЛ, 10-й тур, 21.11.2020

"Шахтер" - "Александрия" 1:1

Голы: Додо 47 - Банада 53

УПЛ, 32-й тур, 19.07.2020

"Александрия" - "Шахтер" 2:2

Голы: Довгий 89, Банада 90 - Тете 24, Соломон 32

УПЛ, 27-й тур, 20.06.2020

"Шахтер" - "Александрия" 3:2

Голы: Тайсон 13 (п), Тете 60, 78 - Банада 48, Третьяков 51

УПЛ, 12-й тур, 27.09.2019

"Шахтер" - "Александрия" 0:0

"Александрия" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 0:1. Обе команды подходят к матчу в эмоциональном опустошении, потеряв за прошедшую неделю шанс спасти сезон. У "горожан" в целом сейчас лишь одна мотивация - играть для болельщиков, в то время, как Луиш Каштру теоретически еще может удержаться на своем посту. Отсюда, и дополнительный повод для стараний. Помимо этого, не стоит забывать, что "Александрия" на неделе провела тяжелый кубковый матч против "Зари", который у футболистов отнял много физических сил. А потому, сопротивляться "Шахтеру" им будет достаточно непросто. Главная цель хозяев - повторить сценарий матча против "Динамо". Для этого нужно будет грамотно сыграть в обороне и по максимум реализовать свои моменты, вот только, учитывая потерю Бондаренко, сделать это будет не так и просто.