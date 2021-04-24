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Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 апреля 2021

Украина
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У обеих команд уже нет турнирных задач в этом сезоне

Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 апреля 2021

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом круге нынешнего сезона встреча "Александрии" и "Шахтера" была центральной в туре. Ничего удивительно в этом нет, ведь в ноябре 2020-го "горняки" вели борьбу за чемпионство, а команда Шарана - за третью строчку. Сейчас все изменилось. "Шахтер" неделю назад проиграл киевскому "Динамо", отдав в той игре золото заклятому сопернику, а "Александрия" больше не имеет шансов подняться в еврокубковую зону. Последним шансом для них была победа в кубке, однако в среду "горожане" не смогли пройти "Зарю".

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Что интересно, с большей долей вероятности, Луиш Каштру и Владимир Шаран не будут работать со своими нынешними командами в следующем сезоне. У обоих наставников заканчиваются контракты, а учитывая провальность текущего сезона, можно говорить, что это последняя очная встреча двух специалистов. По крайней мере, в рамках УПЛ.

"Александрия" 17:00 "Шахтер"

Favbet-лига. 23-й тур
25 апреля, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр: С.Бойко
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Александрия":

Команда Владимира Шарана проиграла четыре подряд матча в УПЛ, параллельно с этим закончив выступления в кубке Украины. По сути, у части ключевых игроков (Банада, Панькив, Ситало, Лучкевич, Гречишкин и другие) сейчас нет особой мотивации на подвиг, ведь уже летом у них заканчиваются контракты с клубом. Вполне вероятно, что в следующем сезоне мы увидим абсолютно новую "Александрию", а текущая версия команды будет просто доигрывать сезон.

Посреди недели "горожане" провели изнурительный матч против "Зари" в кубке, что точно отразится на их физической готовности. Вполне возможно, что Владимир Богданович решит провести несколько изменений в составе. На футбольное поле точно не выйдет Бондаренко, права на которого принадлежат "горнякам". Его в центре обороны заменит Бабогло.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бабогло, Дубра, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Банада, Мишенко - Устименко

"Шахтер":

Четыре матча. Ровно столько осталось у Луиша Каштру, дабы убедить руководство в своей профпригодности. После провала в кубке страны и Лиге Европы, а также упущенных золотых медалей, португалец не был досрочно отправлен в отставку, что у многих вызвало удивление. Возможно, "верхушка горняков" даст Каштру еще один шанс. Возможно, никто не хочет досрочным увольнением портить резюме специалисту. Ответы на эти вопросы мы сможем узнать уже летом.

У "Шахтера" две потери перед воскресной игрой - из-за перебора желтых на поле не смогут выйти Майкон и Матвиенко. Как нам кажется, обоих заменят молодые украинцы - Судаков, после провала Антонио, окажется в центре поля, а Корниенко на левом фланге обороны. В списке травмированных продолжают находиться Малышев, Коноплянка и Исмаили, а Алан Патрик уже вернулся в общую группу, но в заявку на игру не попал. За сутки до игры стало известно, что у Жуниора Мораеса диагностирован разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он пропустит шесть месяцев. Его в старте могут заменить Дентиньо, Фернандо или Вьюнник.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко - Степаненко, Судаков - Тете, Марлос, Соломон - Дентиньо

Цифры и факты

  • Количество очных матчей между "Александрией" и "Шахтером" равно 28 играм. Тотальное преимущество на стороне "горняков", которые успели добыть 22 победы, проиграв при этом лишь раз. Еще пять раз стороны играли вничью
  • В первом круге команда Каштру поделили очки с "горожанами" - на гол Додо в начале второго тайма своим точным ударом ответил Банада. Что интересно, после удаления Мораеса, большую часть матча "горняки" играли вдесятером
  • На протяжении восьми последних встреч "горняки" не заканчивают матч вничью - пять побед и три поражения
  • "Шахтер" - самая результативная команда этого украинского сезона. Команда Каштру забили 47 голов. Ближайший преследователь - киевское "Динамо", успевшее забить 46 раз
  • Как мы говорили выше, "Александрия" проиграла четыре поединка кряду в УПЛ. До повторения клубного антирекорда остался один матч
  • Свой 300-й матч в УПЛ может провести Тарас Степаненко, Евгений Банада - 150-й. Юбилейными 15 голами будут иметь шанс отметиться Тете и Болбат - обоим остался один точный удар
  • Полузащитник хозяев будущего матча Евгений Банада забивал "Шахтеру" в каждом из трех последних матчей
  • "Александрия" проведет свой сотый домашний матч при Владимире Шаране. Речь идет об украинском первенстве
  • Лучший бомбардир в составе двух команд - Манор Соломон, на счету которого восемь точных ударов. "Александрия" может похвастаться результативностью Артема Ситало, который забил четыре гола в нынешнем первенстве
  • Отчетная игра пройдет со зрителями на трибунах

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
2 Шахтер 22 13 6 3 47-16 +31 45 0
7 Александрия 22 7 5 10 29-31 -2 26 0

Последние очные встречи

УПЛ, 10-й тур, 21.11.2020
"Шахтер" - "Александрия" 1:1
Голы: Додо 47 - Банада 53

УПЛ, 32-й тур, 19.07.2020
"Александрия" - "Шахтер" 2:2
Голы: Довгий 89, Банада 90 - Тете 24, Соломон 32

УПЛ, 27-й тур, 20.06.2020
"Шахтер" - "Александрия" 3:2
Голы: Тайсон 13 (п), Тете 60, 78 - Банада 48, Третьяков 51

УПЛ, 12-й тур, 27.09.2019
"Шахтер" - "Александрия" 0:0

"Александрия" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Александрия" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 0:1. Обе команды подходят к матчу в эмоциональном опустошении, потеряв за прошедшую неделю шанс спасти сезон. У "горожан" в целом сейчас лишь одна мотивация - играть для болельщиков, в то время, как Луиш Каштру теоретически еще может удержаться на своем посту. Отсюда, и дополнительный повод для стараний. Помимо этого, не стоит забывать, что "Александрия" на неделе провела тяжелый кубковый матч против "Зари", который у футболистов отнял много физических сил. А потому, сопротивляться "Шахтеру" им будет достаточно непросто. Главная цель хозяев - повторить сценарий матча против "Динамо". Для этого нужно будет грамотно сыграть в обороне и по максимум реализовать свои моменты, вот только, учитывая потерю Бондаренко, сделать это будет не так и просто.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Прогнозы
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