Заря - Олимпик. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.04.2021

Луганский коллектив во второй раз приблизился на расстояние вытянутой руки к завоеванию дебютного трофея во времена независимой Украины. Можете сколько угодно не считать Кубок серьёзным титулом, но в новейшей истории нашего футбола в целом не так много команд, которые выигрывали хоть что-нибудь, что можно поставить на полочку и гордиться этим. Майский финал кубка будет вспоминаться каждую неделю в контексте "Зари", ведь не исключено, что все мысли, ресурсы, а также форма футболистов будут подводиться именно к предстоящему поединку против "Динамо".

"Олимпик", словно подтверждая своё название, живёт жизнью классического олимпийца, каждую новую неделю выходя за границы возможного. Накануне каждой игры говорится, что хуже уже некуда, но дончане стабильно пробивают одно дно за другим и сейчас уже опустились на предпоследнюю строчку таблицы УПЛ. Ещё ниже могут постучать разве что из Первой лиги.

"Заря" - "Олимпик"

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25 апреля. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 14:00

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Денис Сердюк и Юрий Федорак

Трансляция на ТВ - "УНІАН"

Интернет-трансляция: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell, 1plus1.video и другие ОТТ-сервисы

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"Заря": кадровые новости и составы

Не сыграют: Абу Ханна, Громов (под вопросом)

Луганчане не особо распространяются о кадровых новостях. По слухам, Абу Ханна и Громов готовы вернуться на поле, поэтому как минимум центрбека ожидаем завтра в старте - без него "Заре" в обороне очень тяжело. Иванисеня таким образом либо переместится на родную позицию опорника, либо в запас - последние несколько игр для Дмитрия оказались непростыми. Не забываем, что в середине текущей недели у команды Виктора Скрипника был изнурительный поединок против "Александрии" на Кубок, поэтому не исключено, что наставник даст отдых кому-то из игроков, выходивших на поле в той игре.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Василь - Жуниньо, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Кабаев - Гладкий, Шахаб.

"Олимпик": кадровые новости и составы

Не сыграют: Цымбалюк, Хамелюк (оба - травмы)

Дончане также не особо многословно о своих кадровых новостях. Должны вернуться в строй Экра и Бенито. И если появление второго из них в старте сегодня ожидаемо, то нужен ли ивуариец после того, как за 55 минут дебютной игры заработал две жёлтых, большой вопрос. Другая сторона медали: Тейшейра и Пасич неплохо выглядели в предыдущем туре, поэтому есть ли смысл возвращения в старт Бенито и Альваренги?

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич - Политыло, Бабенко - Бенито, Нкенг, Таллес - Каргбо

Статистика команд

Победа над "Александрией" в полуфинале Кубка в прошлый мид-уик - возможно, событие намного более важное в истории клуба, чем борьба за третье место в таблице. Сил на этот успех было потрачено немало: 120 минут для определения победителя не хватило, и только в серии пенальти луганчане взяли своё.

По результатам в чемпионате пока хватает вопросов: неделю назад подопечные Виктора Скрипника допустили очень дикую осечку, подарив "Ворскле" и четыре гола в частности, и три очка в целом. А если оставить за скобками прогнозируемые победы над аутсайдерами "Рухом", "Ингульцом" тогда ещё мёртвым "Львовом", то гордиться можно разве что триумфом над "Шахтёром" в феврале.

На прошлых выходных дончане впервые в 2021-м не проиграли, и должны за это поблагодарить "Мариуполь", который перестал играть после забитого собой гола. Интересно, что отличились приазовцы уже на пятой минуте, а затем решили, что игра по накатанной дойдёт до трёх очков, как это было в предыдущих встречах "Олимпика" в нынешнем сезоне. Но команда Юрия Калитвинцева вцепилась и заслужила этот балл. Да, коллективу не хватает качества, есть проблемы в психологии, но, возможно, эта ничья поможет хоть немного поверить в себя и начать выбираться из ямы продолжительностью десять матчей без побед.

Турнирная таблица

"Олимпик" остаётся самой регрессирующей командой украинского футбола. Сейчас дончане на предпоследнем месте и ведут активную борьбу с "Минаем" за звание худшего коллектива УПЛ по итогам сезона. К "олимпийскому" счастью, разгромная победа в первом круге позволяет идти выше закарпатцев в таблице.

"Заря" всё ещё третья, но всё очень шатко. Луганчане в пяти последних встречах набрали только шесть очков - это результат на уровне пяти худших команд лиги. Преимущество над "Колосом" и "Ворсклой" всего в одну ничью, а над "Десной" - в две. Но не стоит забывать, что "чёрно-белые коты" провели на два поединка меньше всех прямых конкурентов, поэтому в течение ближайших четырёх дней есть шанс всё исправить.

# Команда И В Н П М РМ О 3 Заря 21 11 5 5 37-18 +19 38 13 Олимпик 21 5 3 13 24-38 -14 18

Личные встречи

"Олимпику" только дважды улыбалась удача в очных встречах. В самом-самом первом поединке ещё в 2014 году, а также в 2017-м. Любопытно, что соперники практически каждый третий матча завершают ничейным результатом. Впрочем, "Заря" две крайних игры у дончан выиграла, не пропустив.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Заря" - "Олимпик"

Обе команды не любят играть от обороны, а больше нацелены на чужую половину поля. Луганчане в числе лучших команд чемпионата по пропущенным, однако в пяти последних играх голкиперам приходилось вынимать мяч из сетки своих ворот семь раз. Ну, а тут ещё и "Олимпик", который разве что не сам создаёт моменты у своих ворот. Любой исход в этом поединке кроме победы хозяев будет считаться сенсацией. Поэтому ставлю на победу луганчан в тайме или матче, а также минимум три гола.

Ставка: победа "Зари" в тайме или матче тотал больше 2.5 за 1.80