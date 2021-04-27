Олимпик - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 апреля 2021

Донецкий "Олимпик" и луганская "Заря" проведут вторую игру за четыре дня. Нет, это не спарка еврокубковых матчей или игры на вылет. Дело в том, что в прошедшее воскресенье команды встретились в рамках 23-го тура чемпионата, а в среду сыграют перенесенную игру десятого. В октябре 2020-го их встреча не состоялась из-за коронавируса в отряде дончан.

В воскресенье "Заря" не без проблем взяла три очка, одержав победу со счетом 2:1. Если же команда Скрипника победит во второй раз, то сможет сократить отставание от "Шахтера" до одного очка и будет иметь шанс побороться за Лигу Чемпионов. "Олимпик" подобный сценарий не устраивает. Им точно так же нужны три очка, дабы наконец-то добыть первую победу в году и оторваться от последнего "Миная".

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"Олимпик" 17:00 "Заря"

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28 апреля, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина

Арбитр: М.Балакин

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Олимпик":

Команда Юрия Калитвинцева никак не может найти себя в 2021-м году. В десяти матчах они смогли добыть всего одно очко, проиграв сразу девять встреч. Сейчас донецкий коллектив делит последнее место с "Минаем", которого опережает благодаря лучшей разнице голов. Однако на финишной прямой у "Олимпика" не cамые сложные соперники - "Львов", "Рух", "Ингулец". Все они будут после "Зари".

Юрий Калитвинцев: «Сказалась наша болезнь – пропущенные голы в начале матча»



Наставник Олимпика прокомментировал поражение своей команды в матче с Зарей (1:2):https://t.co/6uupNrSOUJ pic.twitter.com/vEeIX6C5SJ — FC Olympic (@fcolympic_don) April 25, 2021

С большой долей вероятности, Юрий Калитвинцев внесет несколько изменений после матча в воскресенье. Прогнозируем, что Каргбо заменит Нкенга, а Зотько, который против "Зари" смотрелся посредственно, уступит место Снурницыну. Кроме этого, возможно появление Чогадзе или Альваренга.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Драме, Лебеденко - Экра - Чогадзе, Бабенко, Политыло, Тейшейра - Каргбо

"Заря":

Команда Виктора Скрипника смогла прийти в себя после фиаско в Полтаве, обыграв "Олимпик" на прошлых выходных. Теперь у них плюс четыре от четвертого места, а также дополнительная возможность получить несколько пунктов в среду. И как мы говорили выше, луганчане даже могут вступить в борьбу за серебряный комплект медалей, если смогут обыграть коллектив Калитвинцева.

В среду Виктор Скрипник не сможет выпустить Фаворова, у которого перебор желтых карточек. Что интересно, именно правый фулбек "привез" пенальти в воскресной игре. Крайне вероятно, что Дениса сменит Хомченовский. Также вполне возможна небольшая ротация - прогнозируем, что в старте окажутся Шахаб, Лунев и Иванисеня.

Ориентировочный состав: Василь - Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Рейс - Назарина - Лунев, Юрченко, Кочергин - Шахаб, Аллахяр

Цифры и факты

История противостояний "Олимпика" и "Зари" насчитывает 15 матчей. Восемь раз победу праздновали "черно-белые", дважды три очка забирали дончане, а еще пять раз была зафиксирована ничья

В шести последних матчах "Олимпик" не обыгрывал своего будущего соперника - три ничьи и три поражения

Обе команды проведут свои юбилейные матчи. "Заря" сыграет 590-ю игру в рамках украинского первенства, донецкая команда 200-ю в рамках УПЛ

Команда Калитвинцева не может сохранить свои ворота на замке в последних 19-ти поединках. За это время они пропустили 35 голов

В последних 13-ти встречах луганская "Заря" не играла вничью - десять побед и три поражения

Луганский клуб может добыть свою 30 победу при Викторе Скрипнике

"Олимпик" проведет номинально домашний поединок в Чернигове. Ранее их основной ареной был стадион "Динамо" им. В.Лобановского", однако до конца чемпионата он находится в черном списке

Лучший бомбардир на две команды - Шахаб Захеди. Сейчас он выступает в составе "Зари", за которую, правда, забил лишь дважды. До зимнего перерыва иранец защищал цвета "Олимпика", за который отметился восемь раз. Если не брать во внимание Шахаба, то Гладкий забил восемь голов за луганчан, а Бенито, Политыло и Каргбо трижды отметились в составе "Олимпика"

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 3 Заря 22 12 5 5 39-19 +20 41 0 13 Олимпик 22 5 3 14 25-40 -15 18 0

Последние очные встречи

УПЛ, 23-й тур, 25.04.2021

"Заря" - "Олимпик" 2:1

Голы: Юрченко 12 (п), Шахаб 71 - Каргбо 54 (п)

УПЛ, 20-й тур, 01.03.2020

"Заря" - "Олимпик" 1:0

Гол: Кабаев 77

УПЛ, 9-й тур, 29.09.2019

"Олимпик" - "Заря" 0:5

Голы: Юрченко 40, Русин 53, 87, Леднев 73, Кабаев 80

УПЛ, 16-й тур, 25.11.2018

"Олимпик" - "Заря" 1:1

Голы: Балашов 59 (п) - Вернидуб 50

"Олимпик" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Олимпик" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 0:2. В прошедшее воскресенье луганская "Заря" достаточно вальяжно начала игру против "Олимпика", однако в нужный момент смогла собраться и добыть нужный результат. Это и есть показатель класса. Последняя осечка "Шахтера" должна мотивировать игроков Скрипника и всю его команду, ведь у них есть прекрасный шанс на серебро, которым они могут воспользоваться. Что касается "Олимпика", то в игре воскресенья они неплохо провели 15 минут второго тайма, однако было видно, что классом сейчас они ниже луганчан. Их главные матчи будут в трех последних турах.