Десна - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.05.2021

Не каждый матч финальных туров чемпионата Украины богат интригой. Но в контексте поединка "Десны" и "Колоса" дополнительных изюминок искать не стоит. Обе команды стремятся финишировать в зоне еврокубков и обе еще не решили свои задачи. "Десна" начинает тур за пределами зоны Лиги конференций, но "Ворскла" и "Десна" впереди лишь на один балл. Поэтому результат этого поединка может быть определяющим для перспектив каждой из команд.

УПЛ. 24-й тур. 01.05.2021

Чернигов. Стадион им. Юрия Гагарина (без зрителей)

Арбитр в поле - Юрий Иванов; арбитр VAR - Андрей Коваленко

"Десна" 14:00 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция - "Футбол 2"

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"Десна"

"Десна" не имеет права на ошибку. Все "запасные жизни" черниговцы уже использовали, потерпев в двух последних турах два болезненные поражения. Команда Рябоконя поочередно проиграла "Минаю" и "Львову", хотя по всем раскладам была фаворитом каждого из матчей. Если бы "Десна" брала свое, то нынче была бы третьей.

Третье место отличается от четвертого и пятого тем, что, в случае победы в финале Кубка Украины "Динамо", даст право сыграть в Лиге Европы, а не Лиге конференций. Поэтому "Десна" потеряла хороший шанс получить поул-позишн на финишной прямой турнира. Но важно вообще не остаться у разбитого корыта. Теоретически даже ничья в матче с "Колосом" может помочь "Десне" вернуться в топ-5 (если "Ворскла" проиграет свой поединок 24-го тура), однако лучше, конечно, победить.

Победа нужна не только для улучшения турнирного положения, но и для морального баланса. Ведь после двух поражений от аутсайдеров футболисты "Десны" подавлены и разочарованы в собственных силах. На поле нет лидера, которым ранее был Андрей Тотовицкий. Именно с травмой этого футболиста и связывают спад черниговцев. Матч с "Колосом" – удобная возможность доказать, что "Десна" не является зависимой от одного игрока командой.

Кроме Тотовицкого, в плохом тонусе находится нападающий Филипп Будковский. Дисквалифицированных нет.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Сухоцкий - Огиря, Домбровский - Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов - Безбородько

"Колос"

"Колос" реально претендует на место в еврокубках, однако у команды Костышина очень тяжелый календарь. Собственно, он продолжается уже два тура – "Днепр-1", затем "Ворскла". Сейчас "Десна", а дальше будут "Александрия" и "Динамо". Ни одного проходного поединка, хотя в случае с "Колосом" это, возможно, и к лучшему. Ведь ковалевцы умеют настраиваться на острых раздражителей, а вот в поединках против аутсайдеров часто не хватает класса.

Недавно были ничьи с "Ингульцом" и "Минаем", невыразительной получилась победа над "Олимпиком". Однако против "Десны" "Колос" сыграет в приподнятом настроении, ведь еще не выветрились положительные эмоции от разгромной победы над "Ворсклой" в последнем туре. Подопечные Костышина показали не лучшую игру, но добились исключительного результата. Старания, рациональность и самоотверженность – рецепт успеха ковалевцев.

"Колос" не проигрывает уже семь туров подряд, пропустил в течение этой серии всего три гола. К матчу команда подходит без кадровых потерь. Букмекеры не считают "Колос" фаворитом противостояния с "Десной", но как минимум в плоскости психологии у ковалевцев будет преимущество.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Петров, Новак, Золотов - Милько, Богданов, Костышин - Чурко, Антюх - Лысенко

"Десна" - "Колос". Статистика личных встреч

"Десна" и "Колос" пересекались как в Первой лиге, так и в УПЛ. Сразу бросается в глаза результат 5:1, с которым закончился матч прошлогоднего чемпионата на поле "Десны". У "Колоса" есть свой разгром, но датированный он уже далеким 2016-м годом. К тому же состоялся он в матче Первой лиги, поэтому можно говорить о должке ковалевцев. Им нужно взять реванш за прошлогоднее поражение именно в таком поединке – поединке с высоким турнирным весом.

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"Десна" - "Колос". Последние матчи команд

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"Десна" - "Колос". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 23 18 4 1 51-14 +37 58 0 2 Шахтер 23 13 6 4 47-18 +29 45 0 3 Заря 23 12 5 6 40-21 +19 41 0 4 Колос 23 9 10 4 32-21 +11 37 0 5 Ворскла 23 10 7 6 33-23 +10 37 0 6 Десна 23 10 6 7 34-25 +9 36 0 7 ФК Александрия 23 8 5 10 31-31 0 29 0 8 СК Днепр-1 23 8 5 10 34-34 0 29 0

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"Десна" - "Колос". Ставка и коэффициенты

"Десна" - "Колос". Прогноз матча от UA-Football

Ничья 2:2. "Десна" без Тотовицкого уязвима. Но после двух поражений от аутсайдеров очень зла. Поражение в отчетном матче значительно ухудшит шансы "Десны" на еврокубки, поэтому следует ожидать агрессивную и смелую игру черниговцев. Этого должно хватить для гола, но и "Колос" в последнее время атакует очень эффективно. Предлагаем не просто ставку на "обе забьют", а на голы в обоих таймах.