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Десна - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.05.2021
Десна - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
Не каждый матч финальных туров чемпионата Украины богат интригой. Но в контексте поединка "Десны" и "Колоса" дополнительных изюминок искать не стоит. Обе команды стремятся финишировать в зоне еврокубков и обе еще не решили свои задачи. "Десна" начинает тур за пределами зоны Лиги конференций, но "Ворскла" и "Десна" впереди лишь на один балл. Поэтому результат этого поединка может быть определяющим для перспектив каждой из команд.
УПЛ. 24-й тур. 01.05.2021
Чернигов. Стадион им. Юрия Гагарина (без зрителей)
Арбитр в поле - Юрий Иванов; арбитр VAR - Андрей Коваленко
"Десна" 14:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция - "Футбол 2"
"Десна"
"Десна" не имеет права на ошибку. Все "запасные жизни" черниговцы уже использовали, потерпев в двух последних турах два болезненные поражения. Команда Рябоконя поочередно проиграла "Минаю" и "Львову", хотя по всем раскладам была фаворитом каждого из матчей. Если бы "Десна" брала свое, то нынче была бы третьей.
Третье место отличается от четвертого и пятого тем, что, в случае победы в финале Кубка Украины "Динамо", даст право сыграть в Лиге Европы, а не Лиге конференций. Поэтому "Десна" потеряла хороший шанс получить поул-позишн на финишной прямой турнира. Но важно вообще не остаться у разбитого корыта. Теоретически даже ничья в матче с "Колосом" может помочь "Десне" вернуться в топ-5 (если "Ворскла" проиграет свой поединок 24-го тура), однако лучше, конечно, победить.
Победа нужна не только для улучшения турнирного положения, но и для морального баланса. Ведь после двух поражений от аутсайдеров футболисты "Десны" подавлены и разочарованы в собственных силах. На поле нет лидера, которым ранее был Андрей Тотовицкий. Именно с травмой этого футболиста и связывают спад черниговцев. Матч с "Колосом" – удобная возможность доказать, что "Десна" не является зависимой от одного игрока командой.
Кроме Тотовицкого, в плохом тонусе находится нападающий Филипп Будковский. Дисквалифицированных нет.
Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Сухоцкий - Огиря, Домбровский - Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов - Безбородько
"Колос"
"Колос" реально претендует на место в еврокубках, однако у команды Костышина очень тяжелый календарь. Собственно, он продолжается уже два тура – "Днепр-1", затем "Ворскла". Сейчас "Десна", а дальше будут "Александрия" и "Динамо". Ни одного проходного поединка, хотя в случае с "Колосом" это, возможно, и к лучшему. Ведь ковалевцы умеют настраиваться на острых раздражителей, а вот в поединках против аутсайдеров часто не хватает класса.
Недавно были ничьи с "Ингульцом" и "Минаем", невыразительной получилась победа над "Олимпиком". Однако против "Десны" "Колос" сыграет в приподнятом настроении, ведь еще не выветрились положительные эмоции от разгромной победы над "Ворсклой" в последнем туре. Подопечные Костышина показали не лучшую игру, но добились исключительного результата. Старания, рациональность и самоотверженность – рецепт успеха ковалевцев.
"Колос" не проигрывает уже семь туров подряд, пропустил в течение этой серии всего три гола. К матчу команда подходит без кадровых потерь. Букмекеры не считают "Колос" фаворитом противостояния с "Десной", но как минимум в плоскости психологии у ковалевцев будет преимущество.
Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Петров, Новак, Золотов - Милько, Богданов, Костышин - Чурко, Антюх - Лысенко
"Десна" - "Колос". Статистика личных встреч
"Десна" и "Колос" пересекались как в Первой лиге, так и в УПЛ. Сразу бросается в глаза результат 5:1, с которым закончился матч прошлогоднего чемпионата на поле "Десны". У "Колоса" есть свой разгром, но датированный он уже далеким 2016-м годом. К тому же состоялся он в матче Первой лиги, поэтому можно говорить о должке ковалевцев. Им нужно взять реванш за прошлогоднее поражение именно в таком поединке – поединке с высоким турнирным весом.
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"Десна" - "Колос". Последние матчи команд
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"Десна" - "Колос". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|23
|18
|4
|1
|51-14
|+37
|58
|0
|2
|Шахтер
|23
|13
|6
|4
|47-18
|+29
|45
|0
|3
|Заря
|23
|12
|5
|6
|40-21
|+19
|41
|0
|4
|Колос
|23
|9
|10
|4
|32-21
|+11
|37
|0
|5
|Ворскла
|23
|10
|7
|6
|33-23
|+10
|37
|0
|6
|Десна
|23
|10
|6
|7
|34-25
|+9
|36
|0
|7
|ФК Александрия
|23
|8
|5
|10
|31-31
|0
|29
|0
|8
|СК Днепр-1
|23
|8
|5
|10
|34-34
|0
|29
|0
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"Десна" - "Колос". Ставка и коэффициенты
"Десна" - "Колос". Прогноз матча от UA-Football
Ничья 2:2. "Десна" без Тотовицкого уязвима. Но после двух поражений от аутсайдеров очень зла. Поражение в отчетном матче значительно ухудшит шансы "Десны" на еврокубки, поэтому следует ожидать агрессивную и смелую игру черниговцев. Этого должно хватить для гола, но и "Колос" в последнее время атакует очень эффективно. Предлагаем не просто ставку на "обе забьют", а на голы в обоих таймах.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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