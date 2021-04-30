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Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 мая 2021

Украина
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Одна из лучших команд 2021-го года сыграет против экс-чемпиона

Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 мая 2021

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Прошлым летом донецкий "Шахтер", оформив очередное досрочное чемпионство, с большим интересом наблюдал, как главный оппонент, киевское "Динамо", изо всех сил пытается удержаться на второй строчке, не отдав его "Заре" и "Десне". Но прошел год и "все смешалось в доме Облонских". Теперь уже столичный клуб пьет шампанское в честь чемпионства, а "горняки" пытаются не подпустить "Зарю". Четыре очка за три тура до финиша - неплохой отрыв от луганчан, но оступаться команде Каштру нельзя. Никакие травмы не могут оправдать поражения.

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"Днепр-1" в таблице находится гораздо ниже своего противника, но дышится им гораздо проще. Да, днепряне провалились осенью 2020-го, зато уже в этом году показывают классный футбол и в общей таблице результатов уступают лишь "Динамо". Не беремся говорить, что к субботней игре они подходят в качестве фаворитов, но неплохая форма, вместе с отсутствием давления со стороны, точно помогут им дать бой экс-чемпиону.

"Шахтер" 17:00 "Днепр-1"

Favbet-лига. 24-й тур
1 мая, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Д.Шурман
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горняков" серьезно лихорадит. В двух последних турах команда Каштру проиграла дважды, не забив при этом ни одного гола и официально отдав "Динамо" титул чемпиона. Не вызывают удивления слухи о том, что летом Луиш Каштру покинет команду. За день до игры об этом же сказал и Александр Денисов, что делает эту информацию практически официальной.

У "горняков" катастрофическая ситуация с кадрами. Как заявил перед игрой главный тренер, в списке травмированных - Исмаили, Коноплянка, Бондарь, Мораес и Марлос. Эту пятерку вряд ли стоит ждать на поле. Не так давно в общую группу вернулся Алан Патрик, но, крайне вероятно, что в старте он окажется. Можно было бы сделать ставку на выход Судакова, но Луиш Каштру ему не особо доверяет, в отличие от Шевченко, вызвавшего Георгия в сборную. После дисквалификации вернулись Матвиенко и Майкон, которые получат свое игровое время.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Тете, Патрик, Соломон - Дентиньо

"Днепр-1":

В прошлом туре команда Йовичевича прервала двухматчевую серию без побед, спокойно обыграв "Минай". У днепрян сейчас одна из лучших оборон в 2021-м году, а Чуже, Довбик и Когут обеспечивают разнообразие в атаке. Помимо этого, разыгрался сейчас и чемпион мира Сергей Булеца, забивший гол-красавец неделю назад.

У Йовичевича есть проблемы с составом. Точно не сыграют в субботу Игнатенко и Пихаленок, которые остаются на контракте с "Шахтером". Напомним, что Александр не выходил на поле в последних матчах из-за удаления аппендикса. Помимо двоих из центра поля, под вопросом участие в матче капитана Сергея Логинова, которого в данный момент подменяет Сваток. В остальном не стоит ждать больших сюрпризов от Йовичевича.

Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак - Батагов, ди Франко - Булеца, Когут, Чуже - Довбик

Цифры и факты

  • Между собой "Шахтер" и "Днепр-1" успели провести четыре игры. Абсолютное преимущество на стороне "горняков", которые выиграли в каждом матче, пропустив при этом лишь раз. Общий счет голов - 9:1
  • Если матч закончится мировым результатом, который позволит днепрянам впервые не проиграть "Шахтеру", тогда гости в десятый раз сыграют вничью в УПЛ
  • У "горняков" с мировыми обратная ситуация - на протяжении девяти встреч они обходятся без подобного результата. За это время набежало пять побед и четыре поражения
  • Донецкий "Шахтер" не забивает в УПЛ на протяжении 192 минут
  • "Горняки" проведут свой 80-й матч при португальце Луише Каштру
  • Игорь Йовичевич также может встретить юбилей, отпраздновав 20-ту победу в рамках украинского первенства
  • Лучший бомбардир в составе двух команд - Манор Соломон, на счету которого восемь точных ударов. На два меньше у травмированного Мораеса и форварда "Днепра-1" Артем Довбика
  • Отчетная игра пройдет со зрителями на трибунах

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
2 Шахтер 23 13 6 4 47-18 +29 45 0
8 Днепр-1 23 8 5 10 34-34 0 29 0

Последние очные встречи

УПЛ, 11-й тур, 28.11.2020
"Днепр-1" - "Шахтер" 0:1
Гол: Тете 88

УПЛ, 21-й тур, 04.03.2020
"Шахтер" - "Днепр-1" 4:1
Голы: Кривцов 4, Мораес 9, Тайсон 19, Коноплянка 23 - Супряга 82 (п)

УПЛ, 10-й тур, 06.10.2019
"Днепр-1" - "Шахтер" 0:2
Голы: Мораес 4, Тайсон 83

Кубок Украины, 17.04.2019
"Днепр-1" - "Шахтер" 0:2
Голы: Дентиньо 88, Соломон 90

"Шахтер" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Днепр-1" от UA-Football

Ничья 1:1. Команда Каштру в последнее время достаточно мало забивает, имея при этом немало проблем в обороне. После двух последних перформансов против "Динамо" и "Александрии", назвать "Шахтер" фаворитом субботнего матча мы не можем. Особенно учитывая, в какой форме сейчас находится "Днепр-1". С другой стороны, именно у "горняков" более сильная мотивация победить, в то время, как команда Йовичевича может играть в свое удовольствие, параллельно строя планы на следующий сезон. Мы предположим, что команды по ходу встречи обменяются голами, а победитель так и не будет определен.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Прогнозы
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