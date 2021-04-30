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Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 мая 2021
Одна из лучших команд 2021-го года сыграет против экс-чемпиона
Фото: ФК Шахтер
Прошлым летом донецкий "Шахтер", оформив очередное досрочное чемпионство, с большим интересом наблюдал, как главный оппонент, киевское "Динамо", изо всех сил пытается удержаться на второй строчке, не отдав его "Заре" и "Десне". Но прошел год и "все смешалось в доме Облонских". Теперь уже столичный клуб пьет шампанское в честь чемпионства, а "горняки" пытаются не подпустить "Зарю". Четыре очка за три тура до финиша - неплохой отрыв от луганчан, но оступаться команде Каштру нельзя. Никакие травмы не могут оправдать поражения.
"Днепр-1" в таблице находится гораздо ниже своего противника, но дышится им гораздо проще. Да, днепряне провалились осенью 2020-го, зато уже в этом году показывают классный футбол и в общей таблице результатов уступают лишь "Динамо". Не беремся говорить, что к субботней игре они подходят в качестве фаворитов, но неплохая форма, вместе с отсутствием давления со стороны, точно помогут им дать бой экс-чемпиону.
"Шахтер" 17:00 "Днепр-1"
Favbet-лига. 24-й тур
1 мая, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Д.Шурман
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Шахтер":
"Горняков" серьезно лихорадит. В двух последних турах команда Каштру проиграла дважды, не забив при этом ни одного гола и официально отдав "Динамо" титул чемпиона. Не вызывают удивления слухи о том, что летом Луиш Каштру покинет команду. За день до игры об этом же сказал и Александр Денисов, что делает эту информацию практически официальной.
???? #ШахтерДнепр1— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 29, 2021
Продолжаем готовиться к следующему матчу Премьер-лиги.
Игра в Киеве 1 мая пройдет со зрителями на трибунах НСК «Олимпийский». Билеты уже в продаже: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/LgmU2xAFTK
У "горняков" катастрофическая ситуация с кадрами. Как заявил перед игрой главный тренер, в списке травмированных - Исмаили, Коноплянка, Бондарь, Мораес и Марлос. Эту пятерку вряд ли стоит ждать на поле. Не так давно в общую группу вернулся Алан Патрик, но, крайне вероятно, что в старте он окажется. Можно было бы сделать ставку на выход Судакова, но Луиш Каштру ему не особо доверяет, в отличие от Шевченко, вызвавшего Георгия в сборную. После дисквалификации вернулись Матвиенко и Майкон, которые получат свое игровое время.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Тете, Патрик, Соломон - Дентиньо
"Днепр-1":
В прошлом туре команда Йовичевича прервала двухматчевую серию без побед, спокойно обыграв "Минай". У днепрян сейчас одна из лучших оборон в 2021-м году, а Чуже, Довбик и Когут обеспечивают разнообразие в атаке. Помимо этого, разыгрался сейчас и чемпион мира Сергей Булеца, забивший гол-красавец неделю назад.
У Йовичевича есть проблемы с составом. Точно не сыграют в субботу Игнатенко и Пихаленок, которые остаются на контракте с "Шахтером". Напомним, что Александр не выходил на поле в последних матчах из-за удаления аппендикса. Помимо двоих из центра поля, под вопросом участие в матче капитана Сергея Логинова, которого в данный момент подменяет Сваток. В остальном не стоит ждать больших сюрпризов от Йовичевича.
Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак - Батагов, ди Франко - Булеца, Когут, Чуже - Довбик
Цифры и факты
- Между собой "Шахтер" и "Днепр-1" успели провести четыре игры. Абсолютное преимущество на стороне "горняков", которые выиграли в каждом матче, пропустив при этом лишь раз. Общий счет голов - 9:1
- Если матч закончится мировым результатом, который позволит днепрянам впервые не проиграть "Шахтеру", тогда гости в десятый раз сыграют вничью в УПЛ
- У "горняков" с мировыми обратная ситуация - на протяжении девяти встреч они обходятся без подобного результата. За это время набежало пять побед и четыре поражения
- Донецкий "Шахтер" не забивает в УПЛ на протяжении 192 минут
- "Горняки" проведут свой 80-й матч при португальце Луише Каштру
- Игорь Йовичевич также может встретить юбилей, отпраздновав 20-ту победу в рамках украинского первенства
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Манор Соломон, на счету которого восемь точных ударов. На два меньше у травмированного Мораеса и форварда "Днепра-1" Артем Довбика
- Отчетная игра пройдет со зрителями на трибунах
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|23
|13
|6
|4
|47-18
|+29
|45
|0
|8
|Днепр-1
|23
|8
|5
|10
|34-34
|0
|29
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 11-й тур, 28.11.2020
"Днепр-1" - "Шахтер" 0:1
Гол: Тете 88
УПЛ, 21-й тур, 04.03.2020
"Шахтер" - "Днепр-1" 4:1
Голы: Кривцов 4, Мораес 9, Тайсон 19, Коноплянка 23 - Супряга 82 (п)
УПЛ, 10-й тур, 06.10.2019
"Днепр-1" - "Шахтер" 0:2
Голы: Мораес 4, Тайсон 83
Кубок Украины, 17.04.2019
"Днепр-1" - "Шахтер" 0:2
Голы: Дентиньо 88, Соломон 90
"Шахтер" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Днепр-1" от UA-Football
Ничья 1:1. Команда Каштру в последнее время достаточно мало забивает, имея при этом немало проблем в обороне. После двух последних перформансов против "Динамо" и "Александрии", назвать "Шахтер" фаворитом субботнего матча мы не можем. Особенно учитывая, в какой форме сейчас находится "Днепр-1". С другой стороны, именно у "горняков" более сильная мотивация победить, в то время, как команда Йовичевича может играть в свое удовольствие, параллельно строя планы на следующий сезон. Мы предположим, что команды по ходу встречи обменяются голами, а победитель так и не будет определен.
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