Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 мая 2021

Прошлым летом донецкий "Шахтер", оформив очередное досрочное чемпионство, с большим интересом наблюдал, как главный оппонент, киевское "Динамо", изо всех сил пытается удержаться на второй строчке, не отдав его "Заре" и "Десне". Но прошел год и "все смешалось в доме Облонских". Теперь уже столичный клуб пьет шампанское в честь чемпионства, а "горняки" пытаются не подпустить "Зарю". Четыре очка за три тура до финиша - неплохой отрыв от луганчан, но оступаться команде Каштру нельзя. Никакие травмы не могут оправдать поражения.

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"Днепр-1" в таблице находится гораздо ниже своего противника, но дышится им гораздо проще. Да, днепряне провалились осенью 2020-го, зато уже в этом году показывают классный футбол и в общей таблице результатов уступают лишь "Динамо". Не беремся говорить, что к субботней игре они подходят в качестве фаворитов, но неплохая форма, вместе с отсутствием давления со стороны, точно помогут им дать бой экс-чемпиону.

"Шахтер" 17:00 "Днепр-1"

Favbet-лига. 24-й тур

1 мая, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Д.Шурман

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горняков" серьезно лихорадит. В двух последних турах команда Каштру проиграла дважды, не забив при этом ни одного гола и официально отдав "Динамо" титул чемпиона. Не вызывают удивления слухи о том, что летом Луиш Каштру покинет команду. За день до игры об этом же сказал и Александр Денисов, что делает эту информацию практически официальной.

???? #ШахтерДнепр1



Продолжаем готовиться к следующему матчу Премьер-лиги.



Игра в Киеве 1 мая пройдет со зрителями на трибунах НСК «Олимпийский». Билеты уже в продаже: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/LgmU2xAFTK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 29, 2021

У "горняков" катастрофическая ситуация с кадрами. Как заявил перед игрой главный тренер, в списке травмированных - Исмаили, Коноплянка, Бондарь, Мораес и Марлос. Эту пятерку вряд ли стоит ждать на поле. Не так давно в общую группу вернулся Алан Патрик, но, крайне вероятно, что в старте он окажется. Можно было бы сделать ставку на выход Судакова, но Луиш Каштру ему не особо доверяет, в отличие от Шевченко, вызвавшего Георгия в сборную. После дисквалификации вернулись Матвиенко и Майкон, которые получат свое игровое время.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Тете, Патрик, Соломон - Дентиньо

"Днепр-1":

В прошлом туре команда Йовичевича прервала двухматчевую серию без побед, спокойно обыграв "Минай". У днепрян сейчас одна из лучших оборон в 2021-м году, а Чуже, Довбик и Когут обеспечивают разнообразие в атаке. Помимо этого, разыгрался сейчас и чемпион мира Сергей Булеца, забивший гол-красавец неделю назад.

У Йовичевича есть проблемы с составом. Точно не сыграют в субботу Игнатенко и Пихаленок, которые остаются на контракте с "Шахтером". Напомним, что Александр не выходил на поле в последних матчах из-за удаления аппендикса. Помимо двоих из центра поля, под вопросом участие в матче капитана Сергея Логинова, которого в данный момент подменяет Сваток. В остальном не стоит ждать больших сюрпризов от Йовичевича.

Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак - Батагов, ди Франко - Булеца, Когут, Чуже - Довбик

Цифры и факты

Между собой "Шахтер" и "Днепр-1" успели провести четыре игры. Абсолютное преимущество на стороне "горняков", которые выиграли в каждом матче, пропустив при этом лишь раз. Общий счет голов - 9:1

Если матч закончится мировым результатом, который позволит днепрянам впервые не проиграть "Шахтеру", тогда гости в десятый раз сыграют вничью в УПЛ

У "горняков" с мировыми обратная ситуация - на протяжении девяти встреч они обходятся без подобного результата. За это время набежало пять побед и четыре поражения

Донецкий "Шахтер" не забивает в УПЛ на протяжении 192 минут

"Горняки" проведут свой 80-й матч при португальце Луише Каштру

Игорь Йовичевич также может встретить юбилей, отпраздновав 20-ту победу в рамках украинского первенства

Лучший бомбардир в составе двух команд - Манор Соломон, на счету которого восемь точных ударов. На два меньше у травмированного Мораеса и форварда "Днепра-1" Артем Довбика

Отчетная игра пройдет со зрителями на трибунах

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 23 13 6 4 47-18 +29 45 0 8 Днепр-1 23 8 5 10 34-34 0 29 0

Последние очные встречи

УПЛ, 11-й тур, 28.11.2020

"Днепр-1" - "Шахтер" 0:1

Гол: Тете 88

УПЛ, 21-й тур, 04.03.2020

"Шахтер" - "Днепр-1" 4:1

Голы: Кривцов 4, Мораес 9, Тайсон 19, Коноплянка 23 - Супряга 82 (п)

УПЛ, 10-й тур, 06.10.2019

"Днепр-1" - "Шахтер" 0:2

Голы: Мораес 4, Тайсон 83

Кубок Украины, 17.04.2019

"Днепр-1" - "Шахтер" 0:2

Голы: Дентиньо 88, Соломон 90

"Шахтер" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Днепр-1" от UA-Football

Ничья 1:1. Команда Каштру в последнее время достаточно мало забивает, имея при этом немало проблем в обороне. После двух последних перформансов против "Динамо" и "Александрии", назвать "Шахтер" фаворитом субботнего матча мы не можем. Особенно учитывая, в какой форме сейчас находится "Днепр-1". С другой стороны, именно у "горняков" более сильная мотивация победить, в то время, как команда Йовичевича может играть в свое удовольствие, параллельно строя планы на следующий сезон. Мы предположим, что команды по ходу встречи обменяются голами, а победитель так и не будет определен.